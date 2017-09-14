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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7757775877597760
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:46

Успіх
Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!!

Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???! :shock: :shock: :shock:


Загиблому вже все одно. Він не страждає. Спостерігачам в підвалах нахалбудів - теж все одно. Вони не втратили ні здоровʼя, ні грошей, ні рідних. Наче кино про війну дивляться.
Якщо в кіні щось незрозуміло - соскін пояснить
Справді погано лише дітям без батьків
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу.
Та про наш вибір/нашу країну/внутрішні проблеми - це все зрозуміло!
Я НЕ розумію ЗЛО і ЦИНІЗМ загалом всього світу!!!

Це філософські питання. Як для амазонського людожера їсти туристів - норма і добро. Так для туриста в амазонії бути з'їденим - зло.
Вбивство українців для мусульман, наприклад, благо. Бо ми в основній своїй масі - невірні, як пише Коран.
Все залежить від точки зору.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?


це залежить наскільки добре чи погано буде в Україні після війни
Бо питання може бути схожим на щось типу : для чого в Києві брати дорогу іпотеку якщо в лісі під білоруською границею можна взяти в 10 разів дешевше))

  Banderlog написав:) відповідь гідна і потужна. Тут краще.
Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))


навіть вже мене випередили з відповіддю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:54

  Banderlog написав:Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть.

Люди біжуть, бо війна не закінчується, логічно?))
  Banderlog написав: Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону ..
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?

Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.


чому недоступні мед.послуги? Знаю одну 70-річну пенсіонерку, що користуючись статусом тимчасового прихистку їздить щомісяця на хіміотерапію в Словаччину, безкоштовно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:59

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Banderlog написав:
ote="5714884:stm"]
Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.[/quot


Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?


А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
) відповідь гідна і потужна. Тут краще.
Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))


Добре, добре...
Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим? :)

Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.
Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?
Хіба то життя?
Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.
От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! :) 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
Bobua
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