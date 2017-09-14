Нікому нема діла до цього???! Зло і цинізм поглинуло весь світ???!
Загиблому вже все одно. Він не страждає. Спостерігачам в підвалах нахалбудів - теж все одно. Вони не втратили ні здоровʼя, ні грошей, ні рідних. Наче кино про війну дивляться. Якщо в кіні щось незрозуміло - соскін пояснить Справді погано лише дітям без батьків
whois2010 написав:Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу.
Та про наш вибір/нашу країну/внутрішні проблеми - це все зрозуміло! Я НЕ розумію ЗЛО і ЦИНІЗМ загалом всього світу!!!
Це філософські питання. Як для амазонського людожера їсти туристів - норма і добро. Так для туриста в амазонії бути з'їденим - зло. Вбивство українців для мусульман, наприклад, благо. Бо ми в основній своїй масі - невірні, як пише Коран. Все залежить від точки зору.
Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі. Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
це залежить наскільки добре чи погано буде в Україні після війни Бо питання може бути схожим на щось типу : для чого в Києві брати дорогу іпотеку якщо в лісі під білоруською границею можна взяти в 10 разів дешевше))
Banderlog написав:) відповідь гідна і потужна. Тут краще. Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))
Banderlog написав:Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть.
Люди біжуть, бо війна не закінчується, логічно?))
Banderlog написав: Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону .. То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи. Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.
Banderlog написав: ote="5714884:stm"] Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.[/quot
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
А де краще?
Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі. Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
) відповідь гідна і потужна. Тут краще. Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))
Добре, добре... Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим?
Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця. Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп? Хіба то життя? Тут я можу місяцями ходити горами і спати там. От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝 Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??