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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 775877597760776177627763>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:46

Успіх
Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!!

Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???! :shock: :shock: :shock:


Загиблому вже все одно. Він не страждає. Спостерігачам в підвалах нахалбудів - теж все одно. Вони не втратили ні здоровʼя, ні грошей, ні рідних. Наче кино про війну дивляться.
Якщо в кіні щось незрозуміло - соскін пояснить
Справді погано лише дітям без батьків
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:50

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу.
Та про наш вибір/нашу країну/внутрішні проблеми - це все зрозуміло!
Я НЕ розумію ЗЛО і ЦИНІЗМ загалом всього світу!!!

Це філософські питання. Як для амазонського людожера їсти туристів - норма і добро. Так для туриста в амазонії бути з'їденим - зло.
Вбивство українців для мусульман, наприклад, благо. Бо ми в основній своїй масі - невірні, як пише Коран.
Все залежить від точки зору.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?


це залежить наскільки добре чи погано буде в Україні після війни
Бо питання може бути схожим на щось типу : для чого в Києві брати дорогу іпотеку якщо в лісі під білоруською границею можна взяти в 10 разів дешевше))

  Banderlog написав:) відповідь гідна і потужна. Тут краще.
Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))


навіть вже мене випередили з відповіддю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:54

  Banderlog написав:Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть.

Люди біжуть, бо війна не закінчується, логічно?))
  Banderlog написав: Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону ..
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?

Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.


чому недоступні мед.послуги? Знаю одну 70-річну пенсіонерку, що користуючись статусом тимчасового прихистку їздить щомісяця на хіміотерапію в Словаччину, безкоштовно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:59

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Banderlog написав:
ote="5714884:stm"]
Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.[/quot


Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?


А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
) відповідь гідна і потужна. Тут краще.
Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))


Добре, добре...
Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим? :)

Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.
Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?
Хіба то життя?
Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.
От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! :) 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:06

Факт роботи в "поліції ДНР" до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність - СБУ
ДОНБАС
19.04.2024

Факт роботи людини в «поліції ДНР» до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність, але якщо будуть докази її протиправної діяльності проти України за іншими статтям, то вона буде покарана. Про це повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа Укрінформу, відповідаючи письмово на запитання: «Чи буде притягатися до відповідальності за українським законодавством людина, яка з 2014 року кілька років працювала в поліції «ДНР», а потім вийшла там на пенсію? Чи вважається сам факт цієї роботи злочином?».....


https://www.ostro.org/news/fakt-roboty- ... nu-i470023


Какой-то мусорской сговор, чтоб не "выклевывать глаза", или, вообще, коллаборантство, с этим надо срочно что-то делать, это, фактически, карт-бланш мусорам, которые и сейчас на оккупированной территории переходят на сторону врага и творят зверства, пытая, калеча и убивая людей, и до 2022-го на Донбассе и в Крыму они творили то же самое. Просто нет слов. Да таких расстрелять мало!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:09

  Letusrock написав:
  fler написав:Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.


чому недоступні мед.послуги? Знаю одну 70-річну пенсіонерку, що користуючись статусом тимчасового прихистку їздить щомісяця на хіміотерапію в Словаччину, безкоштовно

Це окремий випадок, а я в цілому пишу, про " для більшості людей". Різницю відчуваєте? Напр., ліки за рецептом, коли ви знаєте, що вам треба, але не можете придбати без похода до лікаря і не факт, що він випише саме це. Або коли вам погано, але у них в країні швидка приїде тільки якщо вам вже настільки погано, що дійсно треба рятувати життя. В інших випадках вам скажуть "прийміть аспірін" чи шось типу того, а в Україні вас лікар огляне та направить на аналізи. Коротше, підходи різні до лікування.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:22

  fler написав:
  Banderlog написав:Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть.

Люди біжуть, бо війна не закінчується, логічно?))
  Banderlog написав: Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону ..
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?

Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Війна логічно) тому її треба припиняти. Тіки без війни процес теж йшов. А після війни ще пришвидшиться.
Тепер давайте про є перспективи. Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?
Що там ще з перспективами?
Метінвест наприклад оцінив перспективи і вклався в італію. Проект був розроблений ще до війни.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так

Тут ви категорично не праві. Гляньте досвід Закарпаття, де понад 50% працездатних чоловіків їздили на заробітки до війни. В більшості з них питання: чому я маю будувати Україну за 500Є в місяць, коли можу будувати Німеччину/Чехію/Португалію/... за 2000Є.
А ще враховуючи, що переважна більшість дружин з дітьми вже в Європі, квартира вже куплена...
Але це не основне. З 30+ хтось то залишиться в Україні, а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 12:27, всього редагувалось 2 разів.
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