whois2010 написав:Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу.
Та про наш вибір/нашу країну/внутрішні проблеми - це все зрозуміло! Я НЕ розумію ЗЛО і ЦИНІЗМ загалом всього світу!!!
всім пох, як і тобі на якихось пігмеїв на іншій стороні глобуса, ти ж хочеш, що якщо погано тобі, тоб і щоб іншим було зле, а потім верещиш "мене то за що", як можна бути таким, бажати зла іншим, бо ти абіжений
Факт роботи в "поліції ДНР" до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність - СБУ ДОНБАС 19.04.2024
Факт роботи людини в «поліції ДНР» до травня 2022 року не можна кваліфікувати як колабораційну діяльність, але якщо будуть докази її протиправної діяльності проти України за іншими статтям, то вона буде покарана. Про це повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа Укрінформу, відповідаючи письмово на запитання: «Чи буде притягатися до відповідальності за українським законодавством людина, яка з 2014 року кілька років працювала в поліції «ДНР», а потім вийшла там на пенсію? Чи вважається сам факт цієї роботи злочином?».....
Какой-то мусорской сговор, чтоб не "выклевывать глаза", или, вообще, коллаборантство, с этим надо срочно что-то делать, это, фактически, карт-бланш мусорам, которые и сейчас на оккупированной территории переходят на сторону врага и творят зверства, пытая, калеча и убивая людей, и до 2022-го на Донбассе и в Крыму они творили то же самое. Просто нет слов. Да таких расстрелять мало!
обнять і простіть та надати підвищену пенсію молому пенсіонеру
Bobua написав:От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝 Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
Навіть, робота є для них високооплачувана💰💰💰 і вже 2р+ їх🦥🦥🦥 припрошують влаштуватись!
Успіх написав:
Hotab написав:asti там Успіх пропонував працевлаштувати бажаючих. Висока оплата, без затримок. Дружній колектив.
Так і є Навіть, приймаємо алкоголіків(правда неохоче), чи напівпридатних! Тож, якщо у вас грижа(і не одна), проблеми з шлунком, печінкою, нирками, легенями, тиск "скаче" і таке інше - не біда!)) Ви нам підходите!!!
20к зарплати і +/-60к премії будете отримувати в нас щомісяця!
Ну, а якщо на здоров'я значних скарг немає, то можете влаштуватись на роботу за 5-6-7км від нас і вже отримувати значно більше!!! 20к зарплата + 100к премія і + 70к доплата по новому закону! Тож, можете отримувати щомісяця майже 200Кгрн!!!
Поспішайте працевлаштуватись, бо через 2-3місяці можуть ломанутись наші з-за кордону і зайняти вакантні місця!
fler написав:Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так
Тут ви категорично не праві. Гляньте досвід Закарпаття, де понад 50% працездатних чоловіків їздили на заробітки до війни. В більшості з них питання: чому я маю будувати Україну за 500Є в місяць, коли можу будувати Німеччину/Чехію/Португалію/... за 2000Є. А ще враховуючи, що переважна більшість дружин з дітьми вже в Європі, квартира вже куплена... Але це не основне. З 30+ хтось то залишиться в Україні, а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.
це пише та флер, яка ще недавно писала, що 50+ це біосміття
fler написав:Щодо населення - не всі зможуть і захочуть виїхати. Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так
Тут ви категорично не праві. Гляньте досвід Закарпаття, де понад 50% працездатних чоловіків їздили на заробітки до війни. В більшості з них питання: чому я маю будувати Україну за 500Є в місяць, коли можу будувати Німеччину/Чехію/Португалію/... за 2000Є. А ще враховуючи, що переважна більшість дружин з дітьми вже в Європі, квартира вже куплена... Але це не основне. З 30+ хтось то залишиться в Україні, а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.
В чому я категорично не права? Коли я пишу про більшість 40+, а ви мені про заробітчан із Закарпаття та про молодь до 40. Логіка?
fler написав:В чому я категорично не права? Коли я пишу про більшість 40+, а ви мені про заробітчан із Закарпаття та про молодь до 40. Логіка?
В тому, що найбільш працьовиті поїдуть, а залишаться ледарі і "кровосісі", з якими майбутнього не буде. Єдиний шанс на виживання України - це багато грошей, щоб підняти рівень зарплати хоча б до Румунського, Словацького, але це все більше виглядає як фантастика...