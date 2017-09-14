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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7760776177627763>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:53

  Bobua написав:
Добре, добре...
Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим? :)

Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.
Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?
Хіба то життя?
Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.
От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! :) 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

нашим більше. Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві.
вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна?
Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом))))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:57

  Banderlog написав:
  fler написав:Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?

Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні.
Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:58

  Успіх написав:низький уклін всім вам ухилянтам за підміну нас на фронті!
давай так, ты либо про рабство не пиши либо не проси тебя подменить. А то биполярочка выходит. Рабы просят их подменить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:00

  fler написав:
  flyman написав:це пише та флер, яка ще недавно писала, що 50+ це біосміття

Флайман, шо за фантазії без цитат?

Було, було
"тільки створюють потенційне навантаження на пенсійний фонд, тому на фронт(могилу)"
То тим, кому 40+ чого чекати в найближчому мйбутньому, які перспективи?
Ще помітив - цікаві вакансії в ЗСУ , що тилові, що штурмові - до 45.
Тобто ейджизм скрізь, навіть в армії.
Ну і для чого видьоргувати з цівільного життя працюючих людей 45 +/- ?
Щоб вони потім стали непотрібним баластом з т.з ринку праці ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.


Вангую важкі часи у вишів: по перше прямо зараз відрахуються десятки тисяч з другою вищою, що вступали заради відстрочки
другий момент - це 16-17 річні напряглись стосовно базової військ.підготовки. Якщо вона стосується і дівчат то може буде суттєвий недобір у студентах
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:11

О це так поворот!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:низький уклін всім вам ухилянтам за підміну нас на фронті!
давай так, ты либо про рабство не пиши либо не проси тебя подменить. А то биполярочка выходит. Рабы просят их подменить.
Прикинь! :shock: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:22

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:низький уклін всім вам ухилянтам за підміну нас на фронті!
давай так, ты либо про рабство не пиши либо не проси тебя подменить. А то биполярочка выходит. Рабы просят их подменить.
Прикинь! :shock: :D

раби не хочуть свободи, вони хочуть мати своїх власних рабів

трохи про партнерів
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 кві, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:30

  Hotab написав:Успіх
Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!!

Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???! :shock: :shock: :shock:


Справді погано лише дітям без батьків

І для справедливості треба живих батьків послати на смерть, щоб погано було і нашим дітям
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:35

Загадка з зірочкою)) Бажано всім відповісти на це ;)

  vitaliiangel написав:не проси тебя подменить
Дивись>
Океан. Пливе великий човен. Назвемо його Титанік))
Раптом наткнулись на айсберг і пробили дно.
Я і ще 100500 простих/пересічних пасажирів цього човна кинулись вичерпувати воду відрами, так як полагодити пробиття дна човна нема чим))
І от поки вичерпуємо воду, то можемо плисти/не тонути... А якщо зупинемось - підемо на дно...

І от ми так вичерпуємо воду місяць, два, три... Виченпуємо рік... Втомились. Почали кликати на допомогу, щоб нас підмінили інші пасажири... - а вони нам кричать: "Ще трохи! Ви зможете! Ми у вас віримо! Все буде добре!"

Проходить ще рік... Втомились вже так, що далі нікуди! А деякі не витримують і скачуть у воду(привіт сзч ;) ) і ми вже всі просто кричимо вам всім, ВОЛАЄМО: "ПІДМІНІТЬ НАС!!!"

А у відповідь?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:36

Новий маршрут)) ціна питання 25 зайченят

Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. Тут його і затримали.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinec-pe ... 79680.html
detroytred
 
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