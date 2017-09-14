Bobua написав: Добре, добре... Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим?
Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця. Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп? Хіба то життя? Тут я можу місяцями ходити горами і спати там. От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝 Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
нашим більше. Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві. вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна? Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом))))
fler написав:Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково? не бачу. Тицьніть носом в інвестиції. Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні Перший я підкажу. Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?
Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні. Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.
flyman написав:це пише та флер, яка ще недавно писала, що 50+ це біосміття
Флайман, шо за фантазії без цитат?
Було, було "тільки створюють потенційне навантаження на пенсійний фонд, тому на фронт(могилу)" То тим, кому 40+ чого чекати в найближчому мйбутньому, які перспективи? Ще помітив - цікаві вакансії в ЗСУ , що тилові, що штурмові - до 45. Тобто ейджизм скрізь, навіть в армії. Ну і для чого видьоргувати з цівільного життя працюючих людей 45 +/- ? Щоб вони потім стали непотрібним баластом з т.з ринку праці ?
Дюрі-бачі написав:а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.
Вангую важкі часи у вишів: по перше прямо зараз відрахуються десятки тисяч з другою вищою, що вступали заради відстрочки другий момент - це 16-17 річні напряглись стосовно базової військ.підготовки. Якщо вона стосується і дівчат то може буде суттєвий недобір у студентах
Дивись> Океан. Пливе великий човен. Назвемо його Титанік)) Раптом наткнулись на айсберг і пробили дно. Я і ще 100500 простих/пересічних пасажирів цього човна кинулись вичерпувати воду відрами, так як полагодити пробиття дна човна нема чим)) І от поки вичерпуємо воду, то можемо плисти/не тонути... А якщо зупинемось - підемо на дно...
І от ми так вичерпуємо воду місяць, два, три... Виченпуємо рік... Втомились. Почали кликати на допомогу, щоб нас підмінили інші пасажири... - а вони нам кричать: "Ще трохи! Ви зможете! Ми у вас віримо! Все буде добре!"
Проходить ще рік... Втомились вже так, що далі нікуди! А деякі не витримують і скачуть у воду(привіт сзч ) і ми вже всі просто кричимо вам всім, ВОЛАЄМО: "ПІДМІНІТЬ НАС!!!"
Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. Тут його і затримали. https://varta1.com.ua/news/ukrayinec-pe ... 79680.html