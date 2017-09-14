Звісно, а ще нова система грантів, необхідність відпрацьовувати за професією та інші "оптимізації"...
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Звісно, а ще нова система грантів, необхідність відпрацьовувати за професією та інші "оптимізації"...
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:39
25 білоруських рублів це 302.86 грн
і ще штраф наклав суд в 400 БР за контрабанду матрасу
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:45
вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.
У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.
В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.
А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:47
Я всунюсь. Ещё раз торговый баланс Украины +6,9млрд.$ в 2023 при раздолбаной большой промышленности и ракетах. Вы не считаете что это инвестиции? )))
По поводу дешёвой рабочей силы опять ошибаетесь, рабочей силы мужской у нас нехватка поэтому компании которые не йобнулись готовы платить больше, чем раньше. Вопрос бронирования так же идёт как конкурентное преимущество.
С чём согласна, что при рпв поток денег будет мал, как ручеек и мы все увидим что вчерашний сельский житель уже не может найти работу на 100+тыс.грн/месяц... Это опять же будет временно. У уцелевшего жителя будет всё равно выбор 90/180 работа на станке Польши/Чехии/Германии или хоть на год, хоть больше работа на отстройке в больших уцелевших городах Украины. Работа на ДжонДире в полях любой страны ЕС и оставшихся полей Украины.
Да, если мы проиграем то цена существования как Южная Осетия, прям печальная печаль при всех неплохих вводных как тур.региона. Я это называю последовательная деградация без перспектив развития с перспективами изъятия работоспособного населения на войну за новые территории
Востаннє редагувалось stm в П'ят 19 кві, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:52
Наші миколи в кущах:
*Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.*
Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:56
Можно заплатить миллиард рубасов по курсу СТО расчёту С-хузнасколько в пределах курса этих ТУшек и столько же условному их начальнику, который не заметит самоуправства подчинённых на земле, и результат тоже будет хороший.
Деньги все любят, особенно офицеры ВКС ПВО рашки с корнями откуда то с енисейско-ленских глубин дальнего востока.
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