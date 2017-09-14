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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7760776177627763
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Вангую важкі часи у вишів: по перше прямо зараз відрахуються десятки тисяч з другою вищою, що вступали заради відстрочки
другий момент - це 16-17 річні напряглись стосовно базової військ.підготовки. Якщо вона стосується і дівчат то може буде суттєвий недобір у студентах

Звісно, а ще нова система грантів, необхідність відпрацьовувати за професією та інші "оптимізації"...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:39

  detroytred написав:Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. Тут його і затримали.
https://varta1.com.ua/news/ukrayinec-pe ... 79680.html

25 білоруських рублів це 302.86 грн
і ще штраф наклав суд в 400 БР за контрабанду матрасу
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:45

  Bobua написав:Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.

У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.

В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.

А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:47

  Banderlog написав: частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Війна логічно) тому її треба припиняти. Тіки без війни процес теж йшов. А після війни ще пришвидшиться.
Тепер давайте про є перспективи. Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?
Що там ще з перспективами?
Метінвест наприклад оцінив перспективи і вклався в італію. Проект був розроблений ще до війни.

Я всунюсь. Ещё раз торговый баланс Украины +6,9млрд.$ в 2023 при раздолбаной большой промышленности и ракетах. Вы не считаете что это инвестиции? )))
По поводу дешёвой рабочей силы опять ошибаетесь, рабочей силы мужской у нас нехватка поэтому компании которые не йобнулись готовы платить больше, чем раньше. Вопрос бронирования так же идёт как конкурентное преимущество.
С чём согласна, что при рпв поток денег будет мал, как ручеек и мы все увидим что вчерашний сельский житель уже не может найти работу на 100+тыс.грн/месяц... Это опять же будет временно. У уцелевшего жителя будет всё равно выбор 90/180 работа на станке Польши/Чехии/Германии или хоть на год, хоть больше работа на отстройке в больших уцелевших городах Украины. Работа на ДжонДире в полях любой страны ЕС и оставшихся полей Украины.
Да, если мы проиграем то цена существования как Южная Осетия, прям печальная печаль при всех неплохих вводных как тур.региона. Я это называю последовательная деградация без перспектив развития с перспективами изъятия работоспособного населения на войну за новые территории :)
Востаннє редагувалось stm в П'ят 19 кві, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:52

  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Наші миколи в кущах:
*Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.*
https://varta1.com.ua/news/za-znishchen ... 79686.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:56

  Бетон написав:
  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Не стоит обесценивать работу гур.
За 300 км атаковали. Это искусство

Можно заплатить миллиард рубасов по курсу СТО расчёту С-хузнасколько в пределах курса этих ТУшек и столько же условному их начальнику, который не заметит самоуправства подчинённых на земле, и результат тоже будет хороший.
Деньги все любят, особенно офицеры ВКС ПВО рашки с корнями откуда то с енисейско-ленских глубин дальнего востока.
барабашов
 
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