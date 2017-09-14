Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:45

Bobua написав: Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали?? Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.