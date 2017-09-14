flyman написав:це пише та флер, яка ще недавно писала, що 50+ це біосміття
Флайман, шо за фантазії без цитат?
Було, було "тільки створюють потенційне навантаження на пенсійний фонд, тому на фронт(могилу)" То тим, кому 40+ чого чекати в найближчому мйбутньому, які перспективи? Ще помітив - цікаві вакансії в ЗСУ , що тилові, що штурмові - до 45. Тобто ейджизм скрізь, навіть в армії. Ну і для чого видьоргувати з цівільного життя працюючих людей 45 +/- ? Щоб вони потім стали непотрібним баластом з т.з ринку праці ?
Дюрі-бачі написав:а от основне - це молодь 16-18 р., яка виїжджає майже вся. І новий закон про базову підготовку дуже сильно підкосив бажання залишитись.
Вангую важкі часи у вишів: по перше прямо зараз відрахуються десятки тисяч з другою вищою, що вступали заради відстрочки другий момент - це 16-17 річні напряглись стосовно базової військ.підготовки. Якщо вона стосується і дівчат то може буде суттєвий недобір у студентах
Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. Тут його і затримали. https://varta1.com.ua/news/ukrayinec-pe ... 79680.html
Letusrock написав:Вангую важкі часи у вишів: по перше прямо зараз відрахуються десятки тисяч з другою вищою, що вступали заради відстрочки другий момент - це 16-17 річні напряглись стосовно базової військ.підготовки. Якщо вона стосується і дівчат то може буде суттєвий недобір у студентах
Звісно, а ще нова система грантів, необхідність відпрацьовувати за професією та інші "оптимізації"...
detroytred написав:Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. Тут його і затримали. https://varta1.com.ua/news/ukrayinec-pe ... 79680.html
25 білоруських рублів це 302.86 грн і ще штраф наклав суд в 400 БР за контрабанду матрасу
Bobua написав:Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.
У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.
В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.
А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав: частково? не бачу. Тицьніть носом в інвестиції. Війна логічно) тому її треба припиняти. Тіки без війни процес теж йшов. А після війни ще пришвидшиться. Тепер давайте про є перспективи. Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні Перший я підкажу. Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться? Що там ще з перспективами? Метінвест наприклад оцінив перспективи і вклався в італію. Проект був розроблений ще до війни.
Я всунюсь. Ещё раз торговый баланс Украины +6,9млрд.$ в 2023 при раздолбаной большой промышленности и ракетах. Вы не считаете что это инвестиции? ))) По поводу дешёвой рабочей силы опять ошибаетесь, рабочей силы мужской у нас нехватка поэтому компании которые не йобнулись готовы платить больше, чем раньше. Вопрос бронирования так же идёт как конкурентное преимущество. С чём согласна, что при рпв поток денег будет мал, как ручеек и мы все увидим что вчерашний сельский житель уже не может найти работу на 100+тыс.грн/месяц... Это опять же будет временно. У уцелевшего жителя будет всё равно выбор 90/180 работа на станке Польши/Чехии/Германии или хоть на год, хоть больше работа на отстройке в больших уцелевших городах Украины. Работа на ДжонДире в полях любой страны ЕС и оставшихся полей Украины. Да, если мы проиграем то цена существования как Южная Осетия, прям печальная печаль при всех неплохих вводных как тур.региона. Я это называю последовательная деградация без перспектив развития с перспективами изъятия работоспособного населения на войну за новые территории
Востаннє редагувалось stm в П'ят 19 кві, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно
Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.
Наші миколи в кущах: *Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.* https://varta1.com.ua/news/za-znishchen ... 79686.html