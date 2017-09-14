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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 776177627763776477657766>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:56

  Бетон написав:
  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Не стоит обесценивать работу гур.
За 300 км атаковали. Это искусство

Можно заплатить миллиард рубасов по курсу СТО расчёту С-хузнасколько в пределах курса этих ТУшек и столько же условному их начальнику, который не заметит самоуправства подчинённых на земле, и результат тоже будет хороший.
Деньги все любят, особенно офицеры ВКС ПВО рашки с корнями откуда то с енисейско-ленских глубин дальнего востока.
ПЗРК с боевой частью килограммов 50-100, которые могли быть случайно украдены со складов компании Локхид представителями РДК, мне неведомы. Тем более такие, что могут залетать на высоту километров 10 минимум.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 19 кві, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:02

стосовно РПВ та перемовин,

Лавров проігогокав нові тези:

- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.

- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.

- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».

- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.

- Жодної віри Україні немає.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:02

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:09

  fler написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?

Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні.
Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.
байрактар то казки діда панаса. Їх на фронті зараз нема.
Цікава логіка, треба буде відбудовувати, тому будуть відбудовувати). От в центральній Україні пусті села, народ виїхав по містах і в сусідні держави. Інфраструктура валиться її треба відбудовувати, но чомусь не відбудовують.) І земля врожайніша ніж на західній Україні, но в нас покишо такого запустіння і розрухи нема. Тепер питання -чому на сході села пусті?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:15

Бандерлог
Корінець розвитку України один -- чи відкриють свої ринки збуту для нас партнери?
Якщо да, то буде пісня.
Якщо ні, то опа.
Ні те, ні се (тобто трохи), то буде все, як і було.

Тільки з урахуванням підвищення ціни енергоносіїв, комуналі та ін. послуг. Ну і звісно демографії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:16

  Xenon написав:стосовно РПВ та перемовин,

Лавров проігогокав нові тези:

- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.

- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.

- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».

- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.

- Жодної віри Україні немає.

Там інше цікаве, що цей конь розповів про стамбульські перемовини. Раджу подивитися та зробити висновки про наших "партнерів" Недаремно Столтенберг нещодавно вимагав гарнтії що на нато не нападуть...раптом що дуже інформативне гігігканьє про персрективи
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 19 кві, 2024 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:20

  d44 написав:Там інше цікаве, що цей конь розповів про стамбульські перемовини. Раджу подивитися та зробити висновки про наших "партнерів" Недаремно Столтенберг нещодавно вимагав гарнтії що на нато не нападуть...раптом що

Розкажіть.
Бо це мабуть через ВПН треба дивитися. Чи є посилання на Ютуб?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чи є посилання на Ютуб?
Є на ютубі, просто набрати інтерв'ю лаврова в гугле
по мені так все дуже погано :(
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 19 кві, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:25

  d44 написав:
  detroytred написав:Чи є посилання на Ютуб?
Є на ютубі, просто набрати інтерв'ю лаврова в гугле

Дякую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:27

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Дивись>
Океан. Пливе великий човен. Назвемо його Титанік))
Раптом наткнулись на айсберг і пробили дно.
3% рабов черпает воду а 10% чиновников, тыловых крыс и прочих получает военные доплаты и пилят бюджеты. У них даже документ есть, что пробоина их официально никак не касается. Что то в твоём примере не так. 3% населения отдали на съедение дракону, чтобы 10% нормально жило. Это более адекватный пример.
Потерли.
Треба напевно про Марс писати :D
Тобто пожертвували 3% марсіан, а те що вони залишились ще живі - то це їхні проблеми?))
Тобто, цих 3% вже давно "списали", але вони ще трохи живі і вякають? :mrgreen:
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