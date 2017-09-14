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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77627763776477657766>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:32

  detroytred написав:Ні те, ні се (тобто трохи), то буде все, як і було.
увы из фарша мяса не сделаешь. Будет всё сильно иначе. имхо. Нам в лоб откажут ЕС и НАТО (считайте уже отказали польскими фермерами и гарантиями Столтенбергу). А на каких условиях и когда рф перестанет нас уничтожать одному Богу известно.
  Успіх написав:Тобто, цих 3% вже давно "списали", але вони ще трохи живі і вякають?
а чем еще объяснить что закон про бронь есть, а про дембель нету? почему циркач лучше успиха.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 14:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:33

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?

Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні.
Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.
байрактар то казки діда панаса. Їх на фронті зараз нема.
Цікава логіка, треба буде відбудовувати, тому будуть відбудовувати). От в центральній Україні пусті села, народ виїхав по містах і в сусідні держави. Інфраструктура валиться її треба відбудовувати, но чомусь не відбудовують.) І земля врожайніша ніж на західній Україні, но в нас покишо такого запустіння і розрухи нема. Тепер питання -чому на сході села пусті?

далі особливий стан відбудови для М1860, Успіхів дембільнуть на мінзар в трудармію і щоб не скігліли, звичайно це діжітілізвати, щоб з єДембєль кабінету зразу оновити дані в єТруд кабінеті через Дію не покидаючи реального окопу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:42

За крок до ... ©

  flyman написав:Успіхів дембільнуть на мінзар в трудармію і щоб не скігліли
Та Успіх, наче, півроку тому прокинувся))
Наче був під гіпнозом))

Бо сьогоденними "чистими думками", то ще в січні 2023р почав би робити план Б напару разом з побратимом і разом би дембельнулись в березні 2023р
А так, то я далі в бліндажі, і шукаю справедливості... хоч на форумі))
А мій той побратим - вже рік, як вдома... кидає мені періодично якусь смішну куйню з тіктоку на вайбер))

Серйозно, таке враження, що я стільки часу був, наче під гіпнозом... який ще підживлювала надія на краще майбутнє :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це діжітілізвати, щоб з єДембєль кабінету зразу оновити дані в єТруд кабінеті через Дію не покидаючи реального окопу
#ета5 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:46

  Успіх написав:Серйозно, таке враження, що я стільки часу був, наче під гіпнозом... який ще підживлювала надія на краще майбутнє
и верил Буданову про Крым.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:47

Успіх
Бо сьогоденними "чистими думками", то ще в січні 2023р почав би робити план Б напару разом з побратимом і разом би дембельнулись в березні 2023р


Дивно, «побратима» дембель в березні 23 норм (ти і сам так хотів би), а мій в той же час - погано. :lol:
Може тобі теж щось смішне кидати в вайбер?? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:48

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіхів дембільнуть на мінзар в трудармію і щоб не скігліли
Та Успіх, наче, півроку тому прокинувся))
Наче був під гіпнозом))

Бо сьогоденними "чистими думками", то ще в січні 2023р почав би робити план Б напару разом з побратимом і разом би дембельнулись в березні 2023р
А так, то я далі в бліндажі, і шукаю справедливості... хоч на форумі))
А мій той побратим - вже рік, як вдома... кидає мені періодично якусь смішну куйню з тіктоку на вайбер))

Серйозно, таке враження, що я стільки часу був, наче під гіпнозом... який ще підживлювала надія на краще майбутнє :shock:

Цена вопроса? Проедает то что осталось? Ведь ощущение в селе что денег на карте до конца жизни)))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:50

За крок до ...©

  vitaliiangel написав:а чем еще объяснить что закон про бронь есть, а про дембель нету? почему циркач лучше успиха.
#ета5👍😁😁😁

А я ще 1,5роки тому писав/порівнював з в'язнями/зеками :mrgreen:
Тобто, де - ЦВІТ НАЦІЇ!!! :?:
ГЕРОЇ!!! :?:

..і де кон че ні зеки!!! :?: 🤦🤦🤦

А по факту? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:54

  Успіх написав:А по факту?
по факту вас отдали на съедение дракону и менять не будут. Будут других набирать для этого же.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:01

flyman

можна було би вупустити "ухилянтські" ОВДП під 0%, але з поправкою в закон, що володіння лотом (еквівалент 100К UAH) дає відстрочку.


Ні, мух… ні! Проникнення буде подвійним. Спочатку влітку з опущеною головою на напівспущених шасі в ТЦК , там саме нежовтіючий бустілат для сітківок завезли, а в травні 25-го фіксувати лосів по гривневим облігаціям. :lol:
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  #<1 ... 77627763776477657766>
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