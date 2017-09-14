Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:38

vitaliiangel написав: Bobua написав: Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали?? Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали?? вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.



У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.



В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.



А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах. вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.

Banderlog написав: Bobua написав:

Добре, добре...

Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим?



Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.

Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?

Хіба то життя?

Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.

От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝

Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали?? Добре, добре...Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим?Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?Хіба то життя?Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина!Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

нашим більше . Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві.

вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна?

Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом)))) . Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві.вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна?Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом))))

Той що в московії -- це ж вата, що свідомо вибрала своє життя?2є в цивілізованих -- є ж і логічні причини небажання вертатись. Навіть якщо це люди, які не обросли сотнями кг майна, і можуть будь-коли виїхати ж парою валіз майна, їх може тримати місце праці?Але якщо уявити мирні й безпечні умови хай 2004-2008р, або навіть не надто мирні 2015-2018рр -- то Україна була найкращим місцем для українців.Якщо мені навіть і подобається слухати анлг., французьку чи іспанську у відео з субтитрами, то це ж не означає, що хочу жити в тому мовн.середовищі постійно. Ще й без субтитрів.А тут хоч десь, а є укр.Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.Гори -- то лише як приклад.Можливо, навіть і на Заході можна заночувати у довільних місцях. Головне аби без вогнищ і шуму. А у нас то просто ігнорують і піддають ліс та тварин ризикам.Аааа...За однакову працю і однаковий час? 😳Це хіт сезону... 👻Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України?А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались.Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”?Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?Цікавий дослід можна було би провести.“Відкрити кордони” для всіх.Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю).От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.