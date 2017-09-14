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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7763776477657766>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Спочатку влітку з опущеною головою на напівспущених шасі в ТЦК


повторюсь що 99,9% тих кому загрожує моментальна мобілізація навіть не планують цього року зявлятись в ТЦК / ЦНАП чи відкривати кабінет. Незалежно чи буде штраф 22тис чи 222тис
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 19 кві, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:08

За крок до ...©

  vitaliiangel написав:и верил Буданову про Крым
Ну а як без того))
Тепер, то я б тому будьонівцю з Марсу гарячу каву би в ротяку залив!😁
  Hotab написав:Дивно, «побратима» дембель в березні 23 норм (ти і сам так хотів би), а мій в той же час - погано.
Хоті ти і зробити - різні речі!!!

Мені совість не дозволила таке утнути))

А до тебе б питаннь не було, якщо б ти тоді звільнився і як "поізносівшийся" писав з дивану, періодично стогнучи тут про своє здоров'я, а не поїхав в Занзібар шабашити, як здоровий жеребець!😁
(в той час, коли на своїй землі йде війна і потребує твого професійного військового досвіду/допомоги!)
  stm написав:Цена вопроса? Проедает то что осталось? Ведь ощущение в селе что денег на карте до конца жизни)))
1. Ми ж про Марс балакаємо)) а там на той час ціна питання була до трьох куїв ;)
2. Ні, він зразу влаштувався на свою колишню роботу(охороняє якийсь не малий об'єкт/наче, начальник охорони ;) )
3. Ну там не той випадок(див.п.2)

Ну і на днях телефонував ще один побратим(теж звільнився по догляду майже рік тому). І теж зараз працює(наче каміни встановлює, а до війни знаю, що утепленням фасадів будинків займався), то бідака переживає за новий закон😁 бо він звільнився по догляду за тещею 😁😁😁
Отака х малята©😁
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:21

Було б весело, якби не було так сумно!©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А по факту?
по факту вас отдали на съедение дракону и менять не будут. Будут других набирать для этого же.

Якесь дивне "жертвоприношення" :mrgreen:
Таке враження, що марсіанина не як ягня, зв'язали і засмажили для дракона, чи просто прив'язали до стовпа))
А випустили в поле... зловить/не зловить дракон :mrgreen:
А якщо втікнеш, так зловлять і знову в поле до дракона закинуть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:23

  Hotab написав: а в травні 25-го фіксувати лосів по гривневим облігаціям. :lol:

ти опріділись #допомогадоліта чи #біполяркавже
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:24

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А по факту?
по факту вас отдали на съедение дракону и менять не будут. Будут других набирать для этого же.

Якесь дивне "жертвоприношення" :mrgreen:
Таке враження, що марсіанина не як ягня, зв'язали і засмажили для дракона, чи просто прив'язали до стовпа))
А випустили в поле... зловить/не зловить дракон :mrgreen:
А якщо втікнеш, так зловлять і знову в поле до дракона закинуть :mrgreen:

це таке БСДМ, тобі хотаб розтлумачить, він в тому поізносівшийся проффесіонал
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:25

  flyman написав:
  Hotab написав: а в травні 25-го фіксувати лосів по гривневим облігаціям. :lol:

ти опріділись #допомогадоліта чи #біполяркавже

Біполярка у тих, хто думав що з допомогою курс 36.6 буде роками)) Угу, буде))
Курчат на осінь рахувати не доведеться. Лише пірʼя і дзьобики будуть.
це таке БСДМ, тобі хотаб розтлумачить, він в тому поізносівшийся проффесіонал


Але дуже скоро в окопах під Работіно буде нова рольова гра «Незвільнений Успіх і недосвідчений Флуман в трусіках». Шкіряних диванів не буде, умови як в підвалі нахалбуду.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щоб не витворила влада, дивним чином хлопають в ладошки))
Ну прямо как на блолотах. Затопит? Напишет, помылись. Курс 100? Напишет, сами виноваты.
Оружия нет? Напишут это всё происки госдепа
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:34

  detroytred написав:
  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Наші миколи в кущах:
*Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.*
https://varta1.com.ua/news/za-znishchen ... 79686.html

Ну це ж звичайно ж був Юумор :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:38

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.

У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.

В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.

А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.


Той що в московії -- це ж вата, що свідомо вибрала своє життя?
2є в цивілізованих -- є ж і логічні причини небажання вертатись. Навіть якщо це люди, які не обросли сотнями кг майна, і можуть будь-коли виїхати ж парою валіз майна, їх може тримати місце праці?

Але якщо уявити мирні й безпечні умови хай 2004-2008р, або навіть не надто мирні 2015-2018рр -- то Україна була найкращим місцем для українців.
Якщо мені навіть і подобається слухати анлг., французьку чи іспанську у відео з субтитрами, то це ж не означає, що хочу жити в тому мовн.середовищі постійно. Ще й без субтитрів. :)
А тут хоч десь, а є укр.

Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.

Гори -- то лише як приклад.
Можливо, навіть і на Заході можна заночувати у довільних місцях. Головне аби без вогнищ і шуму. А у нас то просто ігнорують і піддають ліс та тварин ризикам. :(




  Banderlog написав:
  Bobua написав:
Добре, добре...
Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим? :)

Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця.
Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп?
Хіба то життя?
Тут я можу місяцями ходити горами і спати там.
От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! :) 🐝
Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??

нашим більше. Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві.
вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна?
Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом))))


Аааа...
За однакову працю і однаковий час? 😳
Це хіт сезону... 👻

Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України?
А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались.
Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”?
Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?

Цікавий дослід можна було би провести.
“Відкрити кордони” для всіх.
Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю).
От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.
Bobua
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Bobua

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