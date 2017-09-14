flyman написав:Успіхів дембільнуть на мінзар в трудармію і щоб не скігліли
Та Успіх, наче, півроку тому прокинувся)) Наче був під гіпнозом))
Бо сьогоденними "чистими думками", то ще в січні 2023р почав би робити план Б напару разом з побратимом і разом би дембельнулись в березні 2023р А так, то я далі в бліндажі, і шукаю справедливості... хоч на форумі)) А мій той побратим - вже рік, як вдома... кидає мені періодично якусь смішну куйню з тіктоку на вайбер))
Серйозно, таке враження, що я стільки часу був, наче під гіпнозом... який ще підживлювала надія на краще майбутнє
Цена вопроса? Проедает то что осталось? Ведь ощущение в селе что денег на карте до конца жизни)))
fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно
Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.
Наші миколи в кущах: *Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.* https://varta1.com.ua/news/za-znishchen ... 79686.html
Bobua написав:Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
вы путаете частную собственность и свободу. В Европах в основном страны маленькие, передела собственности "земля колхозам" сотни лет не было, поэтому в основном всё чьёто и охраняется законом.
У нас пока ещё не всю землю раздерибанили, но будьте уверены всё точно так же будет. Приятель увлекается рыбалкой, говорит поехали на ставок 100км от Киева, типа шара шаровая, за рыбалку не платишь только за рыбу (чуть дешевле чем в Сильпо). Ставки если не выкуплены то в аренде и как в добрые времена бесплатно порыбачить уже не выйдет.
В Крыму еще до 2014 начали щемить палаточников, на юбк их вообще не стало, в 10км от Евпатории оставили палаточный городок на несколько км. Хочешь на море - едь 10км на авто. Возле Одессы то же самое, всё что рядом с морем летом поставить авто/палатку платно.
А на счёт вольно дышит, совок рухнул на идеях свободы. Украину тяготил этот союз и его идеология. Взамен получили что? да то же рабство. Только перекрашенное/приукрашеное. То что одним можно, другим нельзя. И так по списку. У меня 3е друзей детства выехало, один на рф 2е - в цивилизованные страны. Чё-то никто не хочет вернуться, бесплатно заночевать в горах.
Той що в московії -- це ж вата, що свідомо вибрала своє життя? 2є в цивілізованих -- є ж і логічні причини небажання вертатись. Навіть якщо це люди, які не обросли сотнями кг майна, і можуть будь-коли виїхати ж парою валіз майна, їх може тримати місце праці?
Але якщо уявити мирні й безпечні умови хай 2004-2008р, або навіть не надто мирні 2015-2018рр -- то Україна була найкращим місцем для українців. Якщо мені навіть і подобається слухати анлг., французьку чи іспанську у відео з субтитрами, то це ж не означає, що хочу жити в тому мовн.середовищі постійно. Ще й без субтитрів. А тут хоч десь, а є укр.
Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.
Гори -- то лише як приклад. Можливо, навіть і на Заході можна заночувати у довільних місцях. Головне аби без вогнищ і шуму. А у нас то просто ігнорують і піддають ліс та тварин ризикам.
Banderlog написав:
Bobua написав: Добре, добре... Скажіть лише, кому в Італіях платять більше і наскільки? Італійцям чи нашим?
Читаю про всі ті райські місця, що там навіть не можна піти в гори заночувати. “незаконно”, трясця. Чи гроші хочуть, чи взагалі всіх запхати у кемпінги, як у колгосп? Хіба то життя? Тут я можу місяцями ходити горами і спати там. От не знаю іншої такої країни де так вільно дихає людина! 🐝 Навіть і ухилянти. Де б вони ще так вільно дихали??
нашим більше. Того вони туди і їдуть. І представляєте там в них обмеження крім шастати лісами ще в мові, в вірі, в виборчому праві. вільно дихати то шо таке? Як гадаєте конвеєр заводу мерседес це свобода? Чи там все регламентовано і жорстка виробнича дисципліна? Вам друже в мордор треба за свободою там в сибіру мож ночувати під звіздним небом))))
Аааа... За однакову працю і однаковий час? 😳 Це хіт сезону... 👻
Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України? А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались. Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”? Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?
Цікавий дослід можна було би провести. “Відкрити кордони” для всіх. Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю). От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.
Bobua написав: Аааа... За однакову працю і однаковий час? 😳 Це хіт сезону... 👻
Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України? А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались. Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”? Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?
Цікавий дослід можна було би провести. “Відкрити кордони” для всіх. Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю). От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.
стати громадянином Франції можна через службу у французькому легіоні.
Бетон написав:Щоб не витворила влада, дивним чином хлопають в ладошки)) Ну прямо как на блолотах. Затопит? Напишет, помылись. Курс 100? Напишет, сами виноваты. Оружия нет? Напишут это всё происки госдепа
Бетон, вы ж не хотите в статистику дожития и как Детройт умереть раньше меня? ))) Боритесь!
flyman написав:Успіхів дембільнуть на мінзар в трудармію і щоб не скігліли
Та Успіх, наче, півроку тому прокинувся)) Наче був під гіпнозом))
Бо сьогоденними "чистими думками", то ще в січні 2023р почав би робити план Б напару разом з побратимом і разом би дембельнулись в березні 2023р А так, то я далі в бліндажі, і шукаю справедливості... хоч на форумі)) А мій той побратим - вже рік, як вдома... кидає мені періодично якусь смішну куйню з тіктоку на вайбер))
Серйозно, таке враження, що я стільки часу був, наче під гіпнозом... який ще підживлювала надія на краще майбутнє
А чого ж ви папіри за доглядом ,,любої хворої тещі,, тоді не робили? Інакше з ЗСУ якщо руку-ногу не одірвало не вийти. Хотіли більше місяців по 100к отримувати, сидячі в ЗСУ в інтернеті? Чи гадали що Батьківщина вас не кине і зробить дембель? Товариш чогось думав що після 18 місяців служби його відпустять на дембель. Я й тоді впевнений був що ніхрена не буде так.
Bobua написав:Цікавий дослід можна було би провести. “Відкрити кордони” для всіх. Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю). От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.
важке питання. Але якщо постійно "смотреть в завтрашний день"(с) то буде боліти голова. В кого родина вже там, або нічого вдома нема (крім 80-літньої хати в селі) той виїде. Інші будуть думати. Є ще категорія що розраховує на амністію по закінченню війни / зміни влади (case Портнова і Ко)