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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77637764776577667767>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:47

  stm написав:
  Бетон написав:Щоб не витворила влада, дивним чином хлопають в ладошки))
Ну прямо как на блолотах. Затопит? Напишет, помылись. Курс 100? Напишет, сами виноваты.
Оружия нет? Напишут это всё происки госдепа

Бетон, вы ж не хотите в статистику дожития и как Детройт умереть раньше меня? )))
Боритесь!

Я всего лишь отрезал палец до середины. Я ещё ого го😅
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:50

  Xenon написав:стосовно РПВ та перемовин,

Лавров проігогокав нові тези:

- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.

- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.

- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».

- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.

- Жодної віри Україні немає.

Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:56

  Bobua написав:Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.
а если б знали про 24.02.2022, ракетные аттаки, закрытые границы, доллар по 40?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:57

  alex lem написав: Ну це ж звичайно ж був Юумор :D

Да я ж не в якості спростування додав, а на всяк випадок, якщо хтось цей гумор не зрозумів.
Бо знаю і таких, хто так може думати буквально.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:58

  lapay написав:
  Xenon написав:стосовно РПВ та перемовин,

Лавров проігогокав нові тези:

- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.

- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.

- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».

- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.

- Жодної віри Україні немає.

Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.


Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:02

  Бетон написав:Я всего лишь отрезал палец до середины. Я ещё ого го😅

Ключевое пока что. Самоуничтожение опасно запускать )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.


якщо в 2022 цей план за межами країни сприймали в цілому поблажливо, то зараз говорячи про таку маячню людина виглядає несповна розуму. З одного боку казати "дайте снаряди бо Україна впаде" а з другого продовжувати говорити про Крим(!!) та репарації.
Чи це все для ЦА з телемарафону..
Хоча ті ж росіяни так само несуть брєд в маси про кордони нато 1990 та інше
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?

Не существует таких законов, которые заставят украинцев. Выкрутятся из любой задницы
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:10

Бетон
Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?

Переоформлення авто через дію 1000 грн,зі збереження номера авто. Поштові послуги з пересилки техпаспорта у суму входять. Не виходячи з хати,
Тільки сенс? Права то тю-тю))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів

Вже не раз писав, що для рпв не треба розмовляти з урусами. РПВ можна встановити в міжнародному форматі, а потім, вже потім, про щось домовлятись чи не домовлятись з кацапами.
Про що домовились дві Кореї - ні про що, вони навіть не визнають одне одного в повній мірі. 80 років рпв є? Є!
Що ще треба - реалізації мирного плана Зеленського? Так це вже без партнерів, своїми силами, коли Раша буде розвалюватись. Така реальність.
lapay
 
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