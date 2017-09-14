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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:47
stm написав: Бетон написав:
Щоб не витворила влада, дивним чином хлопають в ладошки))
Ну прямо как на блолотах. Затопит? Напишет, помылись. Курс 100? Напишет, сами виноваты.
Оружия нет? Напишут это всё происки госдепа
Бетон, вы ж не хотите в статистику дожития и как Детройт умереть раньше меня? )))
Боритесь!
Я всего лишь отрезал палец до середины. Я ещё ого го😅
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:50
Xenon написав:
стосовно РПВ та перемовин,
Лавров проігогокав нові тези:
- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.
- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.
- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».
- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.
- Жодної віри Україні немає.
Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:56
Bobua написав:
Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.
а если б знали про 24.02.2022, ракетные аттаки, закрытые границы, доллар по 40?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 19 кві, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:57
alex lem написав:
Ну це ж звичайно ж був Юумор
Да я ж не в якості спростування додав, а на всяк випадок, якщо хтось цей гумор не зрозумів.
Бо знаю і таких, хто так може думати буквально.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:58
lapay написав: Xenon написав:
стосовно РПВ та перемовин,
Лавров проігогокав нові тези:
- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.
- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.
- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».
- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.
- Жодної віри Україні немає.
Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.
Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів .
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:02
Бетон написав:
Я всего лишь отрезал палец до середины. Я ещё ого го😅
Ключевое пока что. Самоуничтожение опасно запускать )
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:02
lapay написав:
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.
якщо в 2022 цей план за межами країни сприймали в цілому поблажливо, то зараз говорячи про таку маячню людина виглядає несповна розуму. З одного боку казати "дайте снаряди бо Україна впаде" а з другого продовжувати говорити про Крим(!!) та репарації.
Чи це все для ЦА з телемарафону..
Хоча ті ж росіяни так само несуть брєд в маси про кордони нато 1990 та інше
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:05
Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?
Не существует таких законов, которые заставят украинцев. Выкрутятся из любой задницы
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:10
Бетон
Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?
Переоформлення авто через дію 1000 грн,зі збереження номера авто. Поштові послуги з пересилки техпаспорта у суму входять. Не виходячи з хати,
Тільки сенс? Права то тю-тю))
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:10
холява написав:
Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів
Вже не раз писав, що для рпв не треба розмовляти з урусами. РПВ можна встановити в міжнародному форматі, а потім, вже потім, про щось домовлятись чи не домовлятись з кацапами.
Про що домовились дві Кореї - ні про що, вони навіть не визнають одне одного в повній мірі. 80 років рпв є? Є!
Що ще треба - реалізації мирного плана Зеленського? Так це вже без партнерів, своїми силами, коли Раша буде розвалюватись. Така реальність.
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