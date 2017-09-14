|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:11
Бетон написав:
Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?
Не существует таких законов, которые заставят украинцев. Выкрутятся из любой задницы
Я не очень бы хотел с вами общаться , если бы не некоторые ошибки при построении логических предложений .
Вы или "апиздень "воды напились , либо на особой форме развития .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4428
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:15
The_Rebel написав:
А Перл-Харбор - це чиї території
buratinyo написав:
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.
Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.
Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня
. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
Перевіряйте свої доводи хоч трішечки перед тим, як їх публікувати.
В 1908 году порт Пёрл-Харбор, ещё с конца XIX века игравший роль международного, стал базой ВМС США. Нападение японской авиации на эту базу 7 декабря 1941 года привело США к вступлению во Вторую мировую войну. 21 августа 1959 года
«Территория Гавайи» получила статус штата США, 50-го по счёту.
11 сентября - терракт, за ним последовала война не на территории США.
Но самое интересное сейчас в другом. Перед важнейшим для ВСУ заседанием Конгресса в США по вопросам военной помощи предположительно хотелось нового крупнейшего результата или успеха типа "крейсер москва". И он получен!!! Красиво так и с огнями упал кремлевский стратегический бомбардировщик Ту-22
и еще с какими-то буквами. Очень надеюсь, что разбился он реально, а не с помощью левой картинки, созданной благодаря компьютерной программе руками украинских ІТ специалистов.
Честно говоря, я не верю еще. Надо все перепроверить аккуратно. Ведь результат если кто-то не понимает до сих пор, фактически превзошел успех "крейсера москва".
Могу в связи с такой новостью изменить вероятность принятия в США завтра положительного решения о предоставлении военной помощи нам с 62% до 64%.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:16
lapay написав: холява написав:
Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів
Вже не раз писав, що для рпв не треба розмовляти з урусами. РПВ можна встановити в міжнародному форматі, а потім, вже потім, про щось домовлятись чи не домовлятись з кацапами.
Про що домовились дві Кореї - ні про що, вони навіть не визнають одне одного в повній мірі. 80 років рпв є? Є!
Що ще треба - реалізації мирного плана Зеленського? Так це вже без партнерів, своїми силами, коли Раша буде розвалюватись. Така реальність.
Ви зараз дуже схожі на урусов .
Завжди треба читати тількі те що написали і намріяли вони .
От ви поставили собі в "голові кому" по питанню РПВ , так само поставив собі кому "успіх ".
Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4428
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:18
alex lem написав:
А чого ж ви папіри за доглядом ,,любої хворої тещі,, тоді не робили? Інакше з ЗСУ якщо руку-ногу не одірвало не вийти. Хотіли більше місяців по 100к отримувати, сидячі в ЗСУ в інтернеті? Чи гадали що Батьківщина вас не кине і зробить дембель? Товариш чогось думав що після 18 місяців служби його відпустять на дембель.
Я й тоді впевнений був що ніхрена не буде так.
Так, саме це я і думав.
Думав до останнього.
І теж думав про тих 18міс.
А вже про 24міс. - вже не вірив!
А з премією було зрозуміло, що поріжуть.
Тож 100К премія була останній раз в мене за січень 2023р(ще як під Бахмутом був) а далі 7міс. по 30К, а потім - "вільне плавання"🤦
п.с.
І я думав, що приймуть закон про 36міс, хоч мене це зовсім НЕ влаштовувало, про що я тут неодноразово писав!
(хоч я ще до Нового року почав думати про план Б)
А є-па нати, навіть, і таке!!! Навіть 36міс. - запороли!🤦🤦🏻🤦♂️🤮🤮🤮
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 19 кві, 2024 16:19, всього редагувалось 2 разів.
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 6276
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:19
lapay написав: Xenon написав:
стосовно РПВ та перемовин,
Лавров проігогокав нові тези:
- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.
- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.
- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».
- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.
- Жодної віри Україні немає.
Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.
А ти сам читав оті умови РПВ ? Ти ж їх не читав
А там, по суті - віддайте нам 4 області, віддайте нам Харьків, зупинятись ми не будемо
Ти саме цього хочешь ? скажи вже прямо
І не потрібно прикриватись людьми або країною
Ніякого РПВ не буде, вони хочуть капітуляції України.
Але і тоді знищення людей та країни НЕ ПРИПИНИТЬСЯ !
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9499
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:27
холява написав:
Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .
Причому неминуче, на крайняк короткого визнають неадекватним, і його підпише жирний.
Хто найвпливовіша людина України 2023, та що на обкладинці 2022 журналу Тайм? Ноу, виявляється містер Єрмак, а Найвеличнішого навіть в сотні немає, там тільки адекватні.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13790
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:29
Hotab написав:
Тільки сенс? Права то тю-тю))
Гарна спроба, але ні))
від поліції та тцк все рівно як тікати на авто (чи з правами чи без)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1278
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:02
lapay написав: холява написав:
Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .
Причому неминуче, на крайняк короткого визнають неадекватним, і його підпише жирний.
Хто найвпливовіша людина України 2023, та що на обкладинці 2022 журналу Тайм? Ноу, виявляється містер Єрмак, а Найвеличнішого навіть в сотні немає, там тільки адекватні.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34741
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:04
Hotab написав:
Як робили це при вакцинації, хоча на словах «я ні за що в своє тіло оту експериментальну жижу».
Оце точне порівняння
Бо я знаю одиниці тих, хто навіть звільнився, щоб не робити щеплення
А інші "я не буду робити щеплення", бігли в пункти щеплення з такою швидкістю, що пил стояв стовбуром, навіть якщо по роботі їм нічим не загрожувала відсутність щеплення
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9499
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:07
detroytred написав: flyman написав:
а ти як думаєш?
або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
Тобто проблема у грошах?
А як же бруківка і т.д.?
А як же покупки нових та ін. авто тощо?
Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.
При війні на виживання.
Проблем всього двіДруга( бо не головна)
- кваліфікація працівників...сьогодні йшов по парку там пяток алкозаврів віку від 50 до невизначеного , цілий день грузили на вантажівку зрізані дерева(санітарна очистка)....Так їм за це Держава( читай ми) платить...Так можна спокійно обійтись під час війни і без цієї операції.
От тільки проблемка
а - а за що ці алкозаври( і їх сімї) будуть жити якщо їм цю роботу не надати?
б - навіть якщо відправити їх на завод - то толку від того буде ще менше, бо в парку вони хоч нічого (крім власної ноги/шиї) не зломають , а на заводі може піти спати станочок вартістю в сотню річних зарплат алкозавра.
А тепер Перша(головна проблема)
1 На слово журналісту який цитує чиновника - вірити не можна, треба завжди робиратись з цифрами
2 Так , можливо ми можемо випустити на 20 млрд доларів озброєння...але це не розмір доданої НАМИ вартості-це швидше за все вартість продукції
А при створенні продукції , є така штука як комплектуючі..
Тому
Я не повірю що в нас є вільні потужності на яких можна додатково створити на 14 млрд доларів(20-6 які ми створюємо) додаткової вартості, по тій простій причині , що весь наш ВВП 5 трл , тобто 14 млрд*40=560 млрд грн=10% ВВП можна наростити??? Так ми тоді кращі від Китаю ( під бомбами)
Отже
Якщо розібратись - то виявиться що ми можемо продати на 14 млрд додатково...якщо купимо на Заході на 12 млрд комплектуючих - от в це я повірю.
От і виходить
Один розумник свідомо замовчува цифру, другий дурник розтиражував не все...і на виході мільйони носяться як дурні з писаною торобою- БРЕХНЕЮ.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27358
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|24134
|
|
|1493
|184840
|
|
|6076
|611292
|
|