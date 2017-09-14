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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7764776577667767>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:11

  Бетон написав:Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?

Не существует таких законов, которые заставят украинцев. Выкрутятся из любой задницы


Я не очень бы хотел с вами общаться , если бы не некоторые ошибки при построении логических предложений .
Вы или "апиздень "воды напились , либо на особой форме развития .
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:15

  The_Rebel написав:
  buratinyo написав:
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.

Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.

Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.

А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів

Перевіряйте свої доводи хоч трішечки перед тим, як їх публікувати. :? :)

В 1908 году порт Пёрл-Харбор, ещё с конца XIX века игравший роль международного, стал базой ВМС США. Нападение японской авиации на эту базу 7 декабря 1941 года привело США к вступлению во Вторую мировую войну. 21 августа 1959 года «Территория Гавайи» получила статус штата США, 50-го по счёту.

11 сентября - терракт, за ним последовала война не на территории США.

Но самое интересное сейчас в другом. Перед важнейшим для ВСУ заседанием Конгресса в США по вопросам военной помощи предположительно хотелось нового крупнейшего результата или успеха типа "крейсер москва". И он получен!!! Красиво так и с огнями упал кремлевский стратегический бомбардировщик Ту-22 и еще с какими-то буквами. Очень надеюсь, что разбился он реально, а не с помощью левой картинки, созданной благодаря компьютерной программе руками украинских ІТ специалистов.

Честно говоря, я не верю еще. Надо все перепроверить аккуратно. Ведь результат если кто-то не понимает до сих пор, фактически превзошел успех "крейсера москва".

Могу в связи с такой новостью изменить вероятность принятия в США завтра положительного решения о предоставлении военной помощи нам с 62% до 64%.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:16

  lapay написав:
  холява написав:Вже не раз про це писали і розмовляли .
Ніхто ні про що не розмовляє .
Нам виставляють умови на які ми повинні погодитись .
ВСЕ .
Р.С. На ці умови згодні і ви , що мене дуже настаражує .
Ваші думки нічим не відрізняются від думок урусів

Вже не раз писав, що для рпв не треба розмовляти з урусами. РПВ можна встановити в міжнародному форматі, а потім, вже потім, про щось домовлятись чи не домовлятись з кацапами.
Про що домовились дві Кореї - ні про що, вони навіть не визнають одне одного в повній мірі. 80 років рпв є? Є!
Що ще треба - реалізації мирного плана Зеленського? Так це вже без партнерів, своїми силами, коли Раша буде розвалюватись. Така реальність.


Ви зараз дуже схожі на урусов .
Завжди треба читати тількі те що написали і намріяли вони .
От ви поставили собі в "голові кому" по питанню РПВ , так само поставив собі кому "успіх ".
Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:18

18-24міс і додому!(отакий закон хотіли всі!)

  alex lem написав:А чого ж ви папіри за доглядом ,,любої хворої тещі,, тоді не робили? Інакше з ЗСУ якщо руку-ногу не одірвало не вийти. Хотіли більше місяців по 100к отримувати, сидячі в ЗСУ в інтернеті? Чи гадали що Батьківщина вас не кине і зробить дембель? Товариш чогось думав що після 18 місяців служби його відпустять на дембель. Я й тоді впевнений був що ніхрена не буде так.
Так, саме це я і думав.
Думав до останнього.
І теж думав про тих 18міс.
А вже про 24міс. - вже не вірив!

А з премією було зрозуміло, що поріжуть.
Тож 100К премія була останній раз в мене за січень 2023р(ще як під Бахмутом був) а далі 7міс. по 30К, а потім - "вільне плавання"🤦

п.с.
І я думав, що приймуть закон про 36міс, хоч мене це зовсім НЕ влаштовувало, про що я тут неодноразово писав!
(хоч я ще до Нового року почав думати про план Б)
А є-па нати, навіть, і таке!!! Навіть 36міс. - запороли!🤦🤦🏻🤦‍♂️🤮🤮🤮
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 кві, 2024 16:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:19

  lapay написав:
  Xenon написав:стосовно РПВ та перемовин,

Лавров проігогокав нові тези:

- Припинення вогню на період переговорів від росії не буде.

- Треба відсувати лінію, з якої вороги можуть бити. Харків тут відіграє важливу роль.

- Реалії стали іншими: у нас тепер є «4 споконвічні регіони».

- Ми сьогодні повністю впевнені, що «СВО» в Україні треба продовжувати.

- Жодної віри Україні немає.

Кацапи вже десяток разів поміняли, за два роки, свої хотєлки, поступово наближаючись до реальності, вже починають і про рпв, офіційні особи, що важливо. А де наш мирний план з рпв?
Наш довбодятел вже два роки носиться зі своїм мирним планом, як дурень з писаною торбою - кордони91, капітуляція, репарації і тому подібна марсіянська фантастика (по Успіху). А люди гинуть, країна руйнується кожен день.

А ти сам читав оті умови РПВ ? Ти ж їх не читав

А там, по суті - віддайте нам 4 області, віддайте нам Харьків, зупинятись ми не будемо

Ти саме цього хочешь ? скажи вже прямо
І не потрібно прикриватись людьми або країною

Ніякого РПВ не буде, вони хочуть капітуляції України.
Але і тоді знищення людей та країни НЕ ПРИПИНИТЬСЯ !
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .

Причому неминуче, на крайняк короткого визнають неадекватним, і його підпише жирний.
Хто найвпливовіша людина України 2023, та що на обкладинці 2022 журналу Тайм? Ноу, виявляється містер Єрмак, а Найвеличнішого навіть в сотні немає, там тільки адекватні.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тільки сенс? Права то тю-тю))

Гарна спроба, але ні))
від поліції та тцк все рівно як тікати на авто (чи з правами чи без)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:02

  lapay написав:
  холява написав:Як що часто писати про РПВ то все здійсниться .

Причому неминуче, на крайняк короткого визнають неадекватним, і його підпише жирний.
Хто найвпливовіша людина України 2023, та що на обкладинці 2022 журналу Тайм? Ноу, виявляється містер Єрмак, а Найвеличнішого навіть в сотні немає, там тільки адекватні.


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:04

  Hotab написав:Як робили це при вакцинації, хоча на словах «я ні за що в своє тіло оту експериментальну жижу».

Оце точне порівняння

Бо я знаю одиниці тих, хто навіть звільнився, щоб не робити щеплення

А інші "я не буду робити щеплення", бігли в пункти щеплення з такою швидкістю, що пил стояв стовбуром, навіть якщо по роботі їм нічим не загрожувала відсутність щеплення
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:07

  detroytred написав:
  flyman написав:а ти як думаєш?
або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
Тобто проблема у грошах?
А як же бруківка і т.д.?
А як же покупки нових та ін. авто тощо?
Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.
При війні на виживання.
Проблем всього дві
Друга( бо не головна) - кваліфікація працівників...сьогодні йшов по парку там пяток алкозаврів віку від 50 до невизначеного , цілий день грузили на вантажівку зрізані дерева(санітарна очистка)....Так їм за це Держава( читай ми) платить...Так можна спокійно обійтись під час війни і без цієї операції.
От тільки проблемка
а - а за що ці алкозаври( і їх сімї) будуть жити якщо їм цю роботу не надати?
б - навіть якщо відправити їх на завод - то толку від того буде ще менше, бо в парку вони хоч нічого (крім власної ноги/шиї) не зломають , а на заводі може піти спати станочок вартістю в сотню річних зарплат алкозавра.

А тепер
Перша(головна проблема)
1 На слово журналісту який цитує чиновника - вірити не можна, треба завжди робиратись з цифрами
2 Так , можливо ми можемо випустити на 20 млрд доларів озброєння...але це не розмір доданої НАМИ вартості-це швидше за все вартість продукції
А при створенні продукції , є така штука як комплектуючі..
Тому
Я не повірю що в нас є вільні потужності на яких можна додатково створити на 14 млрд доларів(20-6 які ми створюємо) додаткової вартості, по тій простій причині , що весь наш ВВП 5 трл , тобто 14 млрд*40=560 млрд грн=10% ВВП можна наростити??? Так ми тоді кращі від Китаю ( під бомбами)
Отже
Якщо розібратись - то виявиться що ми можемо продати на 14 млрд додатково...якщо купимо на Заході на 12 млрд комплектуючих - от в це я повірю.

От і виходить
Один розумник свідомо замовчува цифру, другий дурник розтиражував не все...і на виході мільйони носяться як дурні з писаною торобою- БРЕХНЕЮ.
budivelnik
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