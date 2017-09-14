budivelnik написав:

detroytred написав: flyman написав: а ти як думаєш?

або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі а ти як думаєш?або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі Тобто проблема у грошах?

А як же бруківка і т.д.?

А як же покупки нових та ін. авто тощо?

Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.

При війні на виживання. Тобто проблема у грошах?А як же бруківка і т.д.?А як же покупки нових та ін. авто тощо?Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.При війні на виживання.

Проблем всього дві- кваліфікація працівників...сьогодні йшов по парку там пяток алкозаврів віку від 50 до невизначеного , цілий день грузили на вантажівку зрізані дерева(санітарна очистка)....Так їм за це Держава( читай ми) платить...Так можна спокійно обійтись під час війни і без цієї операції.От тільки проблемкаа - а за що ці алкозаври( і їх сімї) будуть жити якщо їм цю роботу не надати?б - навіть якщо відправити їх на завод - то толку від того буде ще менше, бо в парку вони хоч нічого (крім власної ноги/шиї) не зломають , а на заводі може піти спати станочок вартістю в сотню річних зарплат алкозавра.А тепер1 На слово журналісту який цитує чиновника - вірити не можна, треба завжди робиратись з цифрами2 Так , можливо ми можемо випустити на 20 млрд доларів озброєння...але це не розмір доданої НАМИ вартості-це швидше за все вартість продукціїА при створенні продукції , є така штука як комплектуючі..ТомуЯ не повірю що в нас є вільні потужності на яких можна додатково створити на 14 млрд доларів(20-6 які ми створюємо) додаткової вартості, по тій простій причині , що весь наш ВВП 5 трл , тобто 14 млрд*40=560 млрд грн=10% ВВП можна наростити??? Так ми тоді кращі від Китаю ( під бомбами)ОтжеЯкщо розібратись - то виявиться що ми можемо продати на 14 млрд додатково...якщо купимо на Заході на 12 млрд комплектуючих - от в це я повірю.От і виходитьОдин розумник свідомо замовчува цифру, другий дурник розтиражував не все...і на виході мільйони носяться як дурні з писаною торобою- БРЕХНЕЮ.