Як повідомили джерела РБК-Україна в Силах оборони, збити ворожий літак вдалося завдяки модифікованому ЗРК С-200 за 300 км від України (офіційно заявлено, що його знищили "засобами", якими раніше збили літак радіолокаційного виявлення А-50).
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:08
Шикарно
Збиття Ту-22МЗ - це операція ГУР. Літак "приземлили" за 300 км від України
Як повідомили джерела РБК-Україна в Силах оборони, збити ворожий літак вдалося завдяки модифікованому ЗРК С-200 за 300 км від України (офіційно заявлено, що його знищили "засобами", якими раніше збили літак радіолокаційного виявлення А-50).
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:16
Справа не в демографії...справа в компактності проживання населення....станом на сьогодні
педерація - 140 млн живе на 17 100 000 км2 =________________________8,2 на км2
Україна - 30 млн ( це реально наявного сьогодні) на 660 000 км2____45,4 особи на км2
+ врахуйте кліматичні умови....
Тому
Україна вже два рази відновлювалась за останні 100 років з 30 млн до 50 млн мешканців ( помірний клімат , нормальна густина населення)
А густина населення дозволяє зменшити затрати на відновлення населення...
Просто порівняйте
два села по 100 осіб в педерації між якими 100 км грунтової дороги
і два села в Україні нехай навіть по 100 осіб ..між якими максимум 10 км, і до райцентру 30 км, до обласного центру 100 км..асфальтових доріг....
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:23
Да.
Я одразу подивився на суми і здивувався.
Але!
Чому не акцентував на цьому увагу?
Да тому що цілком достатньо того, 6 і 14. Тобто є можливість виробляти ще у два рази більше зброї. До тих 6.
Звісно, можна припустити, що в цих 6 млрд. менша частина імпортних складових, ніж потрвбно буде для інших додаткових товарів на 14.
Стосовно зайняти працею когось...
Колись ви були проти безумовного доходу...
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:23
Принято историческое решение для оборонной промышленности Украины
Правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине, который является уникальным – в нем предусмотрено 200 млн крон (почти $29 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских оружейников, сообщил экономист Виктор Галасюк.
Почему это так важно:
▪️Это первый и самый важный «донат» в инициативе «ZBROYARI: Manufacturing Freedom», которую продвигает министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. В этом году под неё должны собрать $10 млрд, чтобы загрузить украинскую оборонку.
▪️Для понимания – это двойная поддержка – и армии, и украинской оборонной промышленности промышленности.
▪️По словам Камышина, украинская оборонка разогналась настолько, что наш бюджет не может загрузить ее заказами на полную. Он имеет только $6 млрд на закупки, а может работать на $20 млрд. Сейчас работает только треть станков и необходимо загрузить все.
▪️Мы на протяжении последних месяцев говорили партнерам об этой проблеме и были услышаны. Иностранная помощь для производства украинского оружия в Украине – это сигнал о том, что Украина станет арсеналом свободного мира, а одной из экономических специализаций будет производство оружия.
▪️Этот подход должен стать краеугольным камнем украинской дипломатии и украинской промышленной политики.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
стесняюсь спросить но у вас все нормально с умственным развитием, причинно-следственными связями и логическими построениями?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:25
Можна звичайно поставити віз попереду коня....
Так само можна пофантазувати що збільшення зарплат=благо..
Але це совковий популізм...
ЗарПлата розшифровується як ЗАРОБЛЕНА ПЛАТА....
Якщо заробив 100 а платять 200 - то ті хто платять автоматично банкрути , просто вони про це не знають
Тому
Хочете отримувати високий дохід - вчіться бути ефективними...
При цьому-кивати типу
в Європі заробляють 2000 а в нас за таке саме 500...то просто треба згадати
Що в європі проїзд в автобусі - 2-4 євро , а в нас 20-40 грн
В Європі освіта від 30 000 доларів а в нас до 100 000 грн
і так далі і тому подібне.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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