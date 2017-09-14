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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 776577667767776877697770>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:08

Шикарно

Збиття Ту-22МЗ - це операція ГУР. Літак "приземлили" за 300 км від України

Як повідомили джерела РБК-Україна в Силах оборони, збити ворожий літак вдалося завдяки модифікованому ЗРК С-200 за 300 км від України (офіційно заявлено, що його знищили "засобами", якими раніше збили літак радіолокаційного виявлення А-50).

https://www.rbc.ua/rus/news/zbittya-tu- ... 05972.html
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:16

  yama написав:Denik Я послухав різних експертів вони кажуть що у Росії дійсно немає сил взяти Харків з цим я повністю погоджуюсь.
До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь , Чому ви вважаєте що у нас краще демографічна ситуація ? Чи краще Співвідношення алкоголіків до нормальних ? Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий. Так само як я не впевнений у співвідношенні втрат, Точніше це Співвідношення базується на припущенні
Справа не в демографії...справа в компактності проживання населення....станом на сьогодні
педерація - 140 млн живе на 17 100 000 км2 =________________________8,2 на км2
Україна - 30 млн ( це реально наявного сьогодні) на 660 000 км2____45,4 особи на км2
+ врахуйте кліматичні умови....
Тому
Україна вже два рази відновлювалась за останні 100 років з 30 млн до 50 млн мешканців ( помірний клімат , нормальна густина населення)
А густина населення дозволяє зменшити затрати на відновлення населення...
Просто порівняйте
два села по 100 осіб в педерації між якими 100 км грунтової дороги
і два села в Україні нехай навіть по 100 осіб ..між якими максимум 10 км, і до райцентру 30 км, до обласного центру 100 км..асфальтових доріг....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:а ти як думаєш?
або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
Тобто проблема у грошах?
А як же бруківка і т.д.?
А як же покупки нових та ін. авто тощо?
Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.
При війні на виживання.
Проблем всього дві
Друга( бо не головна) - кваліфікація працівників...сьогодні йшов по парку там пяток алкозаврів віку від 50 до невизначеного , цілий день грузили на вантажівку зрізані дерева(санітарна очистка)....Так їм за це Держава( читай ми) платить...Так можна спокійно обійтись під час війни і без цієї операції.
От тільки проблемка
а - а за що ці алкозаври( і їх сімї) будуть жити якщо їм цю роботу не надати?
б - навіть якщо відправити їх на завод - то толку від того буде ще менше, бо в парку вони хоч нічого (крім власної ноги/шиї) не зломають , а на заводі може піти спати станочок вартістю в сотню річних зарплат алкозавра.

А тепер
Перша(головна проблема)
1 На слово журналісту який цитує чиновника - вірити не можна, треба завжди робиратись з цифрами
2 Так , можливо ми можемо випустити на 20 млрд доларів озброєння...але це не розмір доданої НАМИ вартості-це швидше за все вартість продукції
А при створенні продукції , є така штука як комплектуючі..
Тому
Я не повірю що в нас є вільні потужності на яких можна додатково створити на 14 млрд доларів(20-6 які ми створюємо) додаткової вартості, по тій простій причині , що весь наш ВВП 5 трл , тобто 14 млрд*40=560 млрд грн=10% ВВП можна наростити??? Так ми тоді кращі від Китаю ( під бомбами)
Отже
Якщо розібратись - то виявиться що ми можемо продати на 14 млрд додатково...якщо купимо на Заході на 12 млрд комплектуючих - от в це я повірю.

От і виходить
Один розумник свідомо замовчува цифру, другий дурник розтиражував не все...і на виході мільйони носяться як дурні з писаною торобою- БРЕХНЕЮ.

Да.
Я одразу подивився на суми і здивувався.
Але!
Чому не акцентував на цьому увагу?
Да тому що цілком достатньо того, 6 і 14. Тобто є можливість виробляти ще у два рази більше зброї. До тих 6.
Звісно, можна припустити, що в цих 6 млрд. менша частина імпортних складових, ніж потрвбно буде для інших додаткових товарів на 14.

Стосовно зайняти працею когось...
Колись ви були проти безумовного доходу...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:23

Принято историческое решение для оборонной промышленности Украины

Правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине, который является уникальным – в нем предусмотрено 200 млн крон (почти $29 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских оружейников, сообщил экономист Виктор Галасюк.

Почему это так важно:
▪️Это первый и самый важный «донат» в инициативе «ZBROYARI: Manufacturing Freedom», которую продвигает министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. В этом году под неё должны собрать $10 млрд, чтобы загрузить украинскую оборонку.
▪️Для понимания – это двойная поддержка – и армии, и украинской оборонной промышленности промышленности.
▪️По словам Камышина, украинская оборонка разогналась настолько, что наш бюджет не может загрузить ее заказами на полную. Он имеет только $6 млрд на закупки, а может работать на $20 млрд. Сейчас работает только треть станков и необходимо загрузить все.
▪️Мы на протяжении последних месяцев говорили партнерам об этой проблеме и были услышаны. Иностранная помощь для производства украинского оружия в Украине – это сигнал о том, что Украина станет арсеналом свободного мира, а одной из экономических специализаций будет производство оружия.
▪️Этот подход должен стать краеугольным камнем украинской дипломатии и украинской промышленной политики.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Вже не раз писав, що для рпв не треба розмовляти з урусами. РПВ можна встановити в міжнародному форматі, а потім, вже потім, про щось домовлятись чи не домовлятись з кацапами.
Про що домовились дві Кореї - ні про що, вони навіть не визнають одне одного в повній мірі. 80 років рпв є? Є!

стесняюсь спросить но у вас все нормально с умственным развитием, причинно-следственными связями и логическими построениями?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:25

  Дюрі-бачі написав:Єдиний шанс на виживання України - це багато грошей, щоб підняти рівень зарплати хоча б до Румунського, Словацького, але це все більше виглядає як фантастика...
Можна звичайно поставити віз попереду коня....
Так само можна пофантазувати що збільшення зарплат=благо..
Але це совковий популізм...
ЗарПлата розшифровується як ЗАРОБЛЕНА ПЛАТА....
Якщо заробив 100 а платять 200 - то ті хто платять автоматично банкрути , просто вони про це не знають

Тому
Хочете отримувати високий дохід - вчіться бути ефективними...
При цьому-кивати типу
в Європі заробляють 2000 а в нас за таке саме 500...то просто треба згадати
Що в європі проїзд в автобусі - 2-4 євро , а в нас 20-40 грн
В Європі освіта від 30 000 доларів а в нас до 100 000 грн
і так далі і тому подібне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Що в європі проїзд в автобусі - 2-4 євро , а в нас 20-40 грн
В Європі освіта від 30 000 доларів а в нас до 100 000 грн

ага :D во Франції проїздний на місяць без обмежень 56 євро і освіта безкоштовна в університетах
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 19 кві, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:35

  detroytred написав:Стосовно зайняти працею когось...
Колись ви були проти безумовного доходу...
Я й зараз проти того щоб давати керувати тим хто не може навіть себе забезпечити..
тобто як на мене всі хто-
а - через податки не погасив приблизно 0,5 млн грн витрачених на його освіту
б - всі хто отримує мінімалку+20% ( тобто не оплачує навіть той мізер який на нього витрачається в Державі)

НЕ МАЮТЬ ПРАВА на голосування і так далі...

Але при цьому
Я ніде не закликав відправити ці категорії в газові камери.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:39

  Hotab написав:Бетон
Правда, что в мрео творится лютый треш? До мордобоя с 5 утра очереди?

Переоформлення авто через дію 1000 грн,зі збереження номера авто. Поштові послуги з пересилки техпаспорта у суму входять. Не виходячи з хати,
Тільки сенс? Права то тю-тю))

Я тоже юзал дию, когда на жену переоформил.
Народ не хотят, что-то с данными связано, типа открывают доступ или хз
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 19 кві, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:41

  d44 написав:
  budivelnik написав:Що в європі проїзд в автобусі - 2-4 євро , а в нас 20-40 грн
В Європі освіта від 30 000 доларів а в нас до 100 000 грн

ага :D во Франції проїздний на місяць без обмежень 56 євро і освіта безкоштовна в університетах
1 Не був у Франції
2 ВВП на душу населення у Франції - 41 000 доларів....якщо прийняти до уваги що працює кожен другий( а перший це дитина/пенсіонер/інвалід)
То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
а все інше - так безкоштовне...
Тому
У нас також
Якщо платиш податків (навіть з середньої 17000)=6800 грн....
то на різницю між 2400 доларів і 6800 грн можеш не перейматись проїзним в автобусі і просто кататись на таксі...весь рік і без обмежень

ПС
Якщо хочете то за 15000 доларів в рік, я приставлю до Вас особисто таксі з таксистом, який в будь яку хвилину відвезе Вас куди завгодно в межах 30 км навколо міста...весь рік...
budivelnik
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