budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції = (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"
budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції = (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"
схема така ж, як й в нас - найбільша частина - податок на доходи. так, його утримує роботодавець, але платить працівник.
а в нас так, не платять ні роботодавець, ні працівник...
budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції = (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"
Шановні і нешановні фантазери з НУЛЬОВИМ розумінням економіки. Перше - ВСЕ СТВОРЮЄ ПРАЦІВНИК ( при чому барига на підприємстві якого працює працівник - також створює додатню вартість через вкладений капітал) Друге - ПОФІГ ХТО ВИСТУПАЄ ПОДАТКОВИМ АГЕНТОМ відповідальним за сплату податків
Таким чином Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО Тому Яка різниця через які механізми( прямі податки на доходи , чи не прямі податки ПДВ/АКЦИЗ ) ДЕРЖАВА ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ 35-42% від СТВОРЕНОГО ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції = (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць а все інше - так безкоштовне..
Зрозуміло на що ви натякаєте. А як на рахунок того, що умовний Назар зі Львова може приїхати у Францію/Австрію/Чехію/Словаччину, здобути безкоштовну вищу освіту заплативши 0 податків і на другий день після випуску поїхати працювати і платити податки в якийсь Кувейт?