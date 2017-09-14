RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 77667767776877697770>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 :? Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"
d44
 
Повідомлень: 282
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:57

  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?

А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9504
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:58

  d44 написав:
  budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 :? Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"

схема така ж, як й в нас - найбільша частина - податок на доходи. так, його утримує роботодавець, але платить працівник.

а в нас так, не платять ні роботодавець, ні працівник...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 29.09.19
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:59

  d44 написав:
  budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
У франції основний податковий тягар несе роботодавець. Наприклад людина отримує 1700 на руки, але роботодавець ще віддає державі 1500. Тобто людина як би працює за 3500 :? Потім з 1700 людина віддає...60Є щомісяця як податок на свої доходи. Я до того, що вся українська доходність наших "капиталістів" це тупа недоплата, яку прикривають що "працюють неефективно"
Шановні і нешановні фантазери з НУЛЬОВИМ розумінням економіки.
Перше - ВСЕ СТВОРЮЄ ПРАЦІВНИК ( при чому барига на підприємстві якого працює працівник - також створює додатню вартість через вкладений капітал)
Друге - ПОФІГ ХТО ВИСТУПАЄ ПОДАТКОВИМ АГЕНТОМ відповідальним за сплату податків

Таким чином
Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО
Тому
Яка різниця через які механізми( прямі податки на доходи , чи не прямі податки ПДВ/АКЦИЗ ) ДЕРЖАВА ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ 35-42% від СТВОРЕНОГО ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27361
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:00

  pesikot написав:
  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?

А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?

ты как с луны упал. все украинские тг каналы тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить? или нужен сверхразум.

https://t.me/yzheleznyak/8179
https://t.me/voynareal/87960
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:03

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?

А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?

ты как с луны упал. все тг тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить?

https://t.me/yzheleznyak/8179
https://t.me/voynareal/87960

Это ты безработная психологиня, а у меня нет времени читать ТГ-каналы, я делом занят
И да, ты хотела укусить, а по факту ... искупалась в грязной луже
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9504
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:05

  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?


Від перестановки ліжок в борделі щось повинно змінитися? :roll:

- "Панду геть"
- "бандитів в тюрми"
- "новий посол в ... десь там"
- "свій варіант"


❗️Звільнені будуть : віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, міністр інфраструктури Кубраков (під питанням), міністр освіти Оксен Лісовий, – Гончаренко.
Xenon
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
а все інше - так безкоштовне..


Зрозуміло на що ви натякаєте.
А як на рахунок того, що умовний Назар зі Львова може приїхати у Францію/Австрію/Чехію/Словаччину, здобути безкоштовну вищу освіту заплативши 0 податків і на другий день після випуску поїхати працювати і платити податки в якийсь Кувейт?
Letusrock
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:11

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?

А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?

ты как с луны упал. все украинские тг каналы тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить? или нужен сверхразум.

https://t.me/yzheleznyak/8179
https://t.me/voynareal/87960

😂😂
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77667767776877697770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 24238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 184907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 611438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5312)
19.04.2024 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.