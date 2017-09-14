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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7767776877697770>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:12

  Xenon написав:Від перестановки ліжок в борделі щось повинно змінитися? :roll:

- "Панду геть"
- "бандитів в тюрми"
- "новий посол в ... десь там"
- "свій варіант"

Януковича треба повернути, саме так ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:14

  d44 написав:ага :D во Франції проїздний на місяць без обмежень 56 євро і освіта безкоштовна в університетах

продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:17

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Бетон:
    ⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

    За його словами, свої посади можуть залишити:
    ▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
    ▪️Генпрокурор.
    ▪️Члени Рахункової палати.

    А куди вони? Тікають?
А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?

ты как с луны упал. все украинские тг каналы тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить? или нужен сверхразум.

https://t.me/yzheleznyak/8179
https://t.me/voynareal/87960

😂😂

Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?

То ты укрытия строишь, то ещё чего-то, по твоим рассказам

А по факту, ты сидишь только в ТГ-каналах

Собственно, поэтому и сцишься постоянно, бо реальности не видишь, а только живешь в интернете :)

Смешно, правда ? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:26

  pesikot написав:Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?
чтение 20 тг каналов раз в 3 часа отнимает максимум 40 минут в день. Шото не уверен что ты тратишь время эффективнее, судя по тупняку который ты тут гонишь делаю вывод, что ты его гонишь и в остальное время.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня один ТГ. ОДИН и то для тревоги куда ракеты летят. Называется реальная Украина. Всё.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:28

🔴Ухилянтам Печерська НЕ СХОВАТИСЬ.

Печерська РДА на прохання військкомату розіслала всім керівникам ОСББ, ЖБК та ОСН району зібрати списки військовозобовʼязаних у будинках.

Всю інформацію про чоловіків буде передано до Печерського ТЦК.



Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:схема така ж, як й в нас - найбільша частина - податок на доходи. так, його утримує роботодавець, але платить працівник.
Тільки от оцінюється однакова робота в Україні та Європі по різному
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Таким чином
Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО
Ви як оцінюєте СТВОРЕНЕ, для робітника та для податкової? Як у Франції?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!


цікаво навіть якщо існують якісь дані в якійсь базі. Хто конкретно в конкретному районному ТЦК буде витягувати ці дані і формувати та надсилати повістки? Є підозра що це просто нікому робити, і вся надія на рандомні бусики та якісь паперові списки

я знаю декілька людей приблизно 40 років що служили різними десантниками та ракетчиками то їм ще навіть повістки небуло за 2 роки, хоча місце проживання вони зі школи не міняли. Бардак одним словом
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:39

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?
чтение 20 тг каналов раз в 3 часа отнимает максимум 40 минут в день. Шото не уверен что ты тратишь время эффективнее, судя по тупняку который ты тут гонишь делаю вывод, что ты его гонишь и в остальное время.

У тебя 300 ТГ-каналов, а не 20 и ты в них постоянно сидишь

И чего ты так возбудилась ?
На ровном месте

Ты всегда так возбуждаешься, когда хочешь на форум занести всякое гавно из ТГ-каналов

  Бетон написав:У меня один ТГ. ОДИН и то для тревоги куда ракеты летят. Называется реальная Украина. Всё.
Дурья твоя тупая бошка))

Да ты шо ...
А остальную инфу откуда берёшь, что даже ссылки привести не можешь, а ? :)
Не из ТГ-каналов ?

А про "Дурья твоя тупая бошка", то это так по-российски, а ты у нас вроде украинец
Плохо ... плохо ... так палиться на мелочах )
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  #<1 ... 7767776877697770>
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