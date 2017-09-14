pesikot написав:Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?
чтение 20 тг каналов раз в 3 часа отнимает максимум 40 минут в день. Шото не уверен что ты тратишь время эффективнее, судя по тупняку который ты тут гонишь делаю вывод, что ты его гонишь и в остальное время.
Xenon написав:Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!
цікаво навіть якщо існують якісь дані в якійсь базі. Хто конкретно в конкретному районному ТЦК буде витягувати ці дані і формувати та надсилати повістки? Є підозра що це просто нікому робити, і вся надія на рандомні бусики та якісь паперові списки
я знаю декілька людей приблизно 40 років що служили різними десантниками та ракетчиками то їм ще навіть повістки небуло за 2 роки, хоча місце проживання вони зі школи не міняли. Бардак одним словом
pesikot написав:Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?
чтение 20 тг каналов раз в 3 часа отнимает максимум 40 минут в день. Шото не уверен что ты тратишь время эффективнее, судя по тупняку который ты тут гонишь делаю вывод, что ты его гонишь и в остальное время.
У тебя 300 ТГ-каналов, а не 20 и ты в них постоянно сидишь
И чего ты так возбудилась ? На ровном месте
Ты всегда так возбуждаешься, когда хочешь на форум занести всякое гавно из ТГ-каналов
Бетон написав:У меня один ТГ. ОДИН и то для тревоги куда ракеты летят. Называется реальная Украина. Всё. Дурья твоя тупая бошка))
Да ты шо ... А остальную инфу откуда берёшь, что даже ссылки привести не можешь, а ? Не из ТГ-каналов ?
А про "Дурья твоя тупая бошка", то это так по-российски, а ты у нас вроде украинец Плохо ... плохо ... так палиться на мелочах )