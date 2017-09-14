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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7767776877697770
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А як на рахунок того, що умовний Назар зі Львова може приїхати у Францію/Австрію/Чехію/Словаччину, здобути безкоштовну вищу освіту заплативши 0 податків і на другий день після випуску поїхати працювати і платити податки в якийсь Кувейт?
Ніяк. Більш того. Є заклади освіти де дають сугубо професійну освіту (вища школа), там платно . У Франції є система, коли ти навчаєшся та парцюєш за фахом по якому в тебе навчання. Роботодавець тобі платить зарплату та оплачує твоє навчання. І ти нічого йому не винен потім. У тебе контракт тільки на час навчання.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:44

Наталію Гуменюк таки звільнили з посади речниці Сил оборони півдня. Медійна спільнота вибухнула схвальними відгуками, а сама Гуменюк прокоментувала ситуацію філософськи.


Чому журналісти виступили проти Гуменюк
Так, 16 квітня низка медійників закликала керівництво ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Відповідну заяву надіслали, зокрема, на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича і опублікували її на "Детектор.media".

Журналісти зазначають, що українці і світ бачать, як українські військові захищають Часів Яр і як його руйнують росіяни, як українські військові тримають Куп’янськ та села навколо, а росіяни намагаються їх знищити. Але мало уваги надається не менш руйнівним атакам РФ на Херсон і Берислав.

"Чому ж журналістам "цікавіше" висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині? Бо на сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є. Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", – йдеться у заяві.

Медійники зізнаються, що фіксувати воєнні злочини Росії пресі вдавалось здебільшого за умови обходу обмежень, встановлених в зоні підпорядкування Гуменюк, а не за її сприяння. Найбільш кричущим випадком медійники називають заборону в'їзду до Херсонщини, до підтоплених міст і сіл в день підриву Каховської ГЕС.
prodigy
 
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