|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:42
Letusrock написав:
А як на рахунок того, що умовний Назар зі Львова може приїхати у Францію/Австрію/Чехію/Словаччину, здобути безкоштовну вищу освіту заплативши 0 податків і на другий день після випуску поїхати працювати і платити податки в якийсь Кувейт?
Ніяк. Більш того. Є заклади освіти де дають сугубо професійну освіту (вища школа), там платно . У Франції є система, коли ти навчаєшся та парцюєш за фахом по якому в тебе навчання. Роботодавець тобі платить зарплату та оплачує твоє навчання. І ти нічого йому не винен потім. У тебе контракт тільки на час навчання.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:44
Чому журналісти виступили проти Гуменюк
Наталію Гуменюк таки звільнили з посади речниці Сил оборони півдня. Медійна спільнота вибухнула схвальними відгуками, а сама Гуменюк прокоментувала ситуацію філософськи.
Так, 16 квітня низка медійників закликала керівництво ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Відповідну заяву надіслали, зокрема, на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича і опублікували її на "Детектор.media".
Журналісти зазначають, що українці і світ бачать, як українські військові захищають Часів Яр і як його руйнують росіяни, як українські військові тримають Куп’янськ та села навколо, а росіяни намагаються їх знищити. Але мало уваги надається не менш руйнівним атакам РФ на Херсон і Берислав.
"Чому ж журналістам "цікавіше" висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині? Бо на сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є.
Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", – йдеться у заяві.
Медійники зізнаються, що фіксувати воєнні злочини Росії пресі вдавалось здебільшого за умови обходу обмежень, встановлених в зоні підпорядкування Гуменюк, а не за її сприяння. Найбільш кричущим випадком медійники називають заборону в'їзду до Херсонщини, до підтоплених міст і сіл в день підриву Каховської ГЕС.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11015
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3239 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:15
prodigy написав:
Чому журналісти виступили проти Гуменюк
Наталію Гуменюк таки звільнили з посади речниці Сил оборони півдня. Медійна спільнота вибухнула схвальними відгуками, а сама Гуменюк прокоментувала ситуацію філософськи.
Так, 16 квітня низка медійників закликала керівництво ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Відповідну заяву надіслали, зокрема, на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича і опублікували її на "Детектор.media".
Журналісти зазначають, що українці і світ бачать, як українські військові захищають Часів Яр і як його руйнують росіяни, як українські військові тримають Куп’янськ та села навколо, а росіяни намагаються їх знищити. Але мало уваги надається не менш руйнівним атакам РФ на Херсон і Берислав.
"Чому ж журналістам "цікавіше" висвітлювати бої за ті міста, а не події на Херсонщині? Бо на сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є.
Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", – йдеться у заяві.
Медійники зізнаються, що фіксувати воєнні злочини Росії пресі вдавалось здебільшого за умови обходу обмежень, встановлених в зоні підпорядкування Гуменюк, а не за її сприяння. Найбільш кричущим випадком медійники називають заборону в'їзду до Херсонщини, до підтоплених міст і сіл в день підриву Каховської ГЕС.
Гуменючка і друга як її, заступниця резнікова, рік чм півтора назад писав, що гнати тряпками треба.
Так і вийшло. Поки дійде, як до пса з марафоном, але без ТГ
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2461
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:22
Letusrock написав: budivelnik написав:
То середня СПЛАТА податків працюючого у Франції
= (41 000*2)*35%/12місяців=2400 доларів/в місяць
а все інше - так безкоштовне..
Зрозуміло на що ви натякаєте.
А як на рахунок того, що умовний Назар зі Львова може приїхати у Францію/Австрію/Чехію/Словаччину, здобути безкоштовну вищу освіту заплативши 0 податків і на другий день після випуску поїхати працювати і платити податки в якийсь Кувейт?
1 Я не натякаю - я прямо про це говорю
2 Так , умовний хитровимаханий Назар може взагалі переїхати кудись і там навіть не працюючи щось отримувати...
При цьому
Він тоді повинен визначитисьЙому до розумних
Чи до красивих..
3 Так само треба визначитись і Вам
Ви до розумних , які розуміють що тільки ВІД ВАС залежить майбутнє
Чи до красивих - які хочуть щоб їх майбутнє знову ж ВІД КОГОСЬ залежало.
Я за те щоб моє життя залежало від мене..
А раз так
То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
А ви?
І далі будете розповідати про хитровимаханих?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27367
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:24
Бетон написав:
Гуменючка і друга як її, заступниця резнікова, рік чм півтора назад писав, що гнати тряпками треба.
Так і вийшло. Поки дійде, як до пса з марафоном, але без ТГ
Я ж тебе, Бетон, в інформаційний бетон закатаю
За твою недолугість і невігластво
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9507
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:28
konstantin kirovograd написав:sens
о чём вы коллега какие 40 за однушку-обычные в житомире цены на аренду
В столиці з комуналкою двічі дешевше,чи не дивно?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16529
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:30
budivelnik написав:
Я за те щоб моє життя залежало від мене..
А раз так
То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
Для мене це дивна позиція.
Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:30
flyman написав: konstantin kirovograd написав:sens
о чём вы коллега какие 40 за однушку-обычные в житомире цены на аренду
ухилянтам-бігунцям особливі умови
До чого такий дивний допис? Ви ж не знаєте чому в місті багато військових приїжджає ?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16529
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:30
sens написав: konstantin kirovograd написав:sens
о чём вы коллега какие 40 за однушку-обычные в житомире цены на аренду
В столиці з комуналкою двічі дешевше,чи не дивно?
Научись писать по теме, а не говорить с голосами в своей голове
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9507
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:31
Успіх написав: Banderlog написав:То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут?
Працювати на виплату держборгу ?
Тоді питання саме собою "в повітрі" - накуя ми воюємо, накуя стільки народу нашого полягло і ще не кінець?!
Ціна сотні тисяч людських життів в сучасному суспільстві вже нічого не вартує?
Це ж не два спортсмени на рингу зійшлись, побились декілька раундів і розійшлись з синяками...
Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!! Зруйновані міста і села! Зруйнована енергетика!
Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???!
Дуже злий світ ,нічого не поробиш
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16529
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|24313
|
|
|1493
|184972
|
|
|6076
|611606
|
|