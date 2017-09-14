Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:37

d44 написав: budivelnik написав: Таким чином

Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО Таким чиномПрактично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО Ви як оцінюєте СТВОРЕНЕ, для робітника та для податкової? Як у Франції? Ви як оцінюєте СТВОРЕНЕ, для робітника та для податкової? Як у Франції?

Є обєм створеного мною і моїми робітниками в одному з моїх бізнесівВ 2023 році це становилоПродано товарів/послуг - на 6 млн ( цифра округлена , але +/-вірна)Куплено товарів/послуг - на 5 млн грнСТВОРЕНО _______________6-5=1 млн грнСплачено податків зі створеного - 0,4 млн грн=40% від створеного , тобто так само як і у ФранціїТепер є друге питання, яке дуже цікавить тих хто любить рахувати чужі грошіІ звучить воно приблизно такА як поділено тих 600 000 грн які залишились ПІСЛЯ оподаткування між власником бізнесу і тими хто працював....Ви це хочете почути?І якщо почуєте що наприклад 30% отримав я і 70% отримали працівники - вас зальє пролетарська ненависть?, бо я отримав в 2 рази більше ніж кожен окремий працівникАле ж тоді вас повинна залити гордість за мене- бо тоді виявится що я податків сплатив в 2 рази більше ніж кожен з моїх окремих працівниківІ рівень оподаткування , що для мене , що для працівників - однаковий....Кожен з нас заплатив 40% від того ЩО СТВОРИВ , бо я також приймав участь у створенні, вкладаючи як капітал в бізнес, так і виконуючи певні функціональні обовязки в процесі діяльностіТо якВи горді за мене чи я для Вас барига?ПСМої люди в мене працюють вже років з 5 в незмінному складі...Напевно якби їм було погано - то вони б могли продати свою робочу силу тому хто за неї їм краще заплатив?Але при цьомуМоже вони в мене- бо отримують БІЛЬШУ ЧАСТКУ ними створеного ніж отримували б в іншому місці?