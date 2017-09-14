fler написав:Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково? не бачу. Тицьніть носом в інвестиції. Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні Перший я підкажу. Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?
Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні. Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.[/quote] Держборг спишуть це як влітку 2024 курс 37,50
budivelnik написав:Таким чином Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО
Ви як оцінюєте СТВОРЕНЕ, для робітника та для податкової? Як у Франції?
Є обєм створеного мною і моїми робітниками в одному з моїх бізнесів В 2023 році це становило Продано товарів/послуг - на 6 млн ( цифра округлена , але +/-вірна) Куплено товарів/послуг - на 5 млн грн СТВОРЕНО _______________6-5=1 млн грн Сплачено податків зі створеного - 0,4 млн грн=40% від створеного , тобто так само як і у Франції
Тепер є друге питання, яке дуже цікавить тих хто любить рахувати чужі гроші І звучить воно приблизно так А як поділено тих 600 000 грн які залишились ПІСЛЯ оподаткування між власником бізнесу і тими хто працював....
Ви це хочете почути? І якщо почуєте що наприклад 30% отримав я і 70% отримали працівники - вас зальє пролетарська ненависть?, бо я отримав в 2 рази більше ніж кожен окремий працівник Але ж тоді вас повинна залити гордість за мене- бо тоді виявится що я податків сплатив в 2 рази більше ніж кожен з моїх окремих працівників І рівень оподаткування , що для мене , що для працівників - однаковий.... Кожен з нас заплатив 40% від того ЩО СТВОРИВ , бо я також приймав участь у створенні, вкладаючи як капітал в бізнес, так і виконуючи певні функціональні обовязки в процесі діяльності
То як Ви горді за мене чи я для Вас барига?
ПС Мої люди в мене працюють вже років з 5 в незмінному складі... Напевно якби їм було погано - то вони б могли продати свою робочу силу тому хто за неї їм краще заплатив? Але при цьому Може вони в мене- бо отримують БІЛЬШУ ЧАСТКУ ними створеного ніж отримували б в іншому місці?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 кві, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп
За його словами, свої посади можуть залишити: ▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри. ▪️Генпрокурор. ▪️Члени Рахункової палати. ㅤ А куди вони? Тікають?
А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ? ты как с луны упал. все украинские тг каналы тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить? или нужен сверхразум.
Bobua написав:Цікавий дослід можна було би провести. “Відкрити кордони” для всіх. Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю). От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.
важке питання. Але якщо постійно "смотреть в завтрашний день"(с) то буде боліти голова. В кого родина вже там, або нічого вдома нема (крім 80-літньої хати в селі) той виїде. Інші будуть думати. Є ще категорія що розраховує на амністію по закінченню війни / зміни влади (case Портнова і Ко)
Виїдуть якщо “в комплекті” з позбавленням права на повернення? Бо дорослі в еміграції -- це завжди дуже сумне видовище. Не лише українці. Будь-які нації. От для прикладу бачив у якихось зах.відео сценку типу “доросла закутана мусульманка приходить до поліцій чи фбр разом з дитиною і та все їй перекладає”. Схоже, дорослі емігранти живуть там ніби примари... Ще й знають, що діти асимілються. Як воно -- таке усвідомлювати? А самі й у розквіті сил вже не надто діє-право-здатні. А в старечій немочі -- то й узагалі, мабуть...
Або от пісня “Рідний Край” гурту “Худі а Моцні”, які співають десь у канадах (з 3:00)
Тому й сумно, якщо фронт так і повзтиме роками-десятиліттями. Аж за Карпати. Не хочеться ж виїздити...
vitaliiangel написав:
Bobua написав:Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.
а если б знали про 24.02.2022, ракетные аттаки, закрытые границы, доллар по 40?
До 24.2 зрозуміло... Тоді ж всі ще думали, що то “втарая армія міра”. І, мабуть, не лише самі москвини вірили в “Кієв за трі дня”, а й всі у світі... Багатьом розумно було би тікати, бо ж всілякі партнови вже обіцяли, що “нєкатариє проста ісчєзнут”.
Цікавіше інше. Якби знали про 1.4.24р. -- тікали би? Хоч хтось? (якщо не враховувати переміщення цивільних всередині країни).
Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 19 кві, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Я за те щоб моє життя залежало від мене.. А раз так То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
Для мене це дивна позиція. Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...
Стандартна позиція пересічного ...який хоче все і сьогодні і не обіцяє нічого за отримане сьогодні... Я 30 років в бізнесі Жодного разу мені ніхто нічого не гарантував... Але хто не ризикує - той не пє шампанського... Тому 30років тому ми з Вами були в однаковому становищі( якщо припустити що ми одного віку) У Вас вища освіта і діряві кишені В мене вища освіта і діряві кишені...
Я ризикував і зараз можу не працювати Ви не ризикували і вимагали 100% гарантії що ВСЕ що Ви зробите - буде оплачено.
З моєї точки зору - Ви програли Бо працювали ми +/- однаково От тільки мій ризик оправдався, а Ваші очікування залізобетонних гарантій не дали можливості піднятись над середньостатистичними( які діяли аналогічно Вам - чекали поки хтось створить для них майбутнє)
Xenon написав:Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!
цікаво навіть якщо існують якісь дані в якійсь базі. Хто конкретно в конкретному районному ТЦК буде витягувати ці дані і формувати та надсилати повістки? Є підозра що це просто нікому робити, і вся надія на рандомні бусики та якісь паперові списки
я знаю декілька людей приблизно 40 років що служили різними десантниками та ракетчиками то їм ще навіть повістки небуло за 2 роки, хоча місце проживання вони зі школи не міняли. Бардак одним словом
треба обновити дані, бо "дєло могло потєряться", а як відомо, "нема дєла, нема тєла"
budivelnik написав:Я за те щоб моє життя залежало від мене.. А раз так То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
Для мене це дивна позиція. Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...