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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7769777077717772>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:36

  fler написав:
  fler написав:Держборг частково спишуть, не переймайтеся. Європейські і не тільки інвестиції заходять, хіба не бачите? І будуть заходити, тому що є перспективи.
частково?
не бачу. Тицьніть носом в інвестиції.
Які саме перспективи Ви бачите? Давайте плюси для бізнесу в Україні
Перший я підкажу.
Дешева робоча сила. Тут я Вас перепитаю -за чий рахунок ця перспектива? Як гадаєте після війни зарплати зростуть чи зменшаться?

Інвестиції - це заводи Байрактар, Рейнміттал, ще з Франції та Півд.Кореї нові підприємства і крім нових є багато тих, що масштабують свою діяльність в Україні.
Перспективи - це відновлення всього (інфраструктури, галузей, виробництв), під яке будуть заводити інвестиції. Відбудова України - це поле неоране для бізнесу, особливо після закінчення війни. Не думаю, що зарплати будуть низькі, адже багато людей підприємствам не вистачає вже зараз.[/quote]
Держборг спишуть це як влітку 2024 курс 37,50
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:37

  d44 написав:
  budivelnik написав:Таким чином
Практично у всіх розвинутих країнах рівень податкового навантаження коливається від 35 до 42% ...від СТВОРЕНОГО
Ви як оцінюєте СТВОРЕНЕ, для робітника та для податкової? Як у Франції?
Є обєм створеного мною і моїми робітниками в одному з моїх бізнесів
В 2023 році це становило
Продано товарів/послуг - на 6 млн ( цифра округлена , але +/-вірна)
Куплено товарів/послуг - на 5 млн грн
СТВОРЕНО _______________6-5=1 млн грн
Сплачено податків зі створеного - 0,4 млн грн=40% від створеного , тобто так само як і у Франції

Тепер є друге питання, яке дуже цікавить тих хто любить рахувати чужі гроші
І звучить воно приблизно так
А як поділено тих 600 000 грн які залишились ПІСЛЯ оподаткування між власником бізнесу і тими хто працював....

Ви це хочете почути?
І якщо почуєте що наприклад 30% отримав я і 70% отримали працівники - вас зальє пролетарська ненависть?, бо я отримав в 2 рази більше ніж кожен окремий працівник
Але ж тоді вас повинна залити гордість за мене- бо тоді виявится що я податків сплатив в 2 рази більше ніж кожен з моїх окремих працівників
І рівень оподаткування , що для мене , що для працівників - однаковий....
Кожен з нас заплатив 40% від того ЩО СТВОРИВ , бо я також приймав участь у створенні, вкладаючи як капітал в бізнес, так і виконуючи певні функціональні обовязки в процесі діяльності

То як
Ви горді за мене чи я для Вас барига?

ПС
Мої люди в мене працюють вже років з 5 в незмінному складі...
Напевно якби їм було погано - то вони б могли продати свою робочу силу тому хто за неї їм краще заплатив?
Але при цьому
Може вони в мене- бо отримують БІЛЬШУ ЧАСТКУ ними створеного ніж отримували б в іншому місці?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 кві, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:38

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  pesikot написав:Бетон:
    ⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

    За його словами, свої посади можуть залишити:
    ▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
    ▪️Генпрокурор.
    ▪️Члени Рахункової палати.

    А куди вони? Тікають?
А не давать ссылки - это твоя принципиальная позиция или физическая немощь ?
ты как с луны упал. все украинские тг каналы тиражируют одни и те же новости. в 49 лет можно это было как-то обнаружить? или нужен сверхразум.

https://t.me/yzheleznyak/8179
https://t.me/voynareal/87960

😂😂

Если ты читаешь кучу ТГ-каналов, когда ты занимаешься своим делом ?

То ты укрытия строишь, то ещё чего-то, по твоим рассказам

А по факту, ты сидишь только в ТГ-каналах

Собственно, поэтому и сцишься постоянно, бо реальности не видишь, а только живешь в интернете :)

Смешно, правда ? :)

Я портки не стирал.
Значит "сцишься" ты.
Смешно, правда?
Вцю гру можна грати вдвох
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:41

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Цікавий дослід можна було би провести.
“Відкрити кордони” для всіх.
Але перед тим для всіх хто вже виїхав ввести “ізраїльські правила” (або приїздять і мобілізуються вже зараз, за викликом по скайпу і т.п., або коли самі схочуть -- але вже через в`язницю).
От цікаво, як багато би виїхало? Знаючи, що це вже з кінцями і що консульські послуги для них скінчаться назавжди, а потім і укр.паспорти.


важке питання. Але якщо постійно "смотреть в завтрашний день"(с) то буде боліти голова.
В кого родина вже там, або нічого вдома нема (крім 80-літньої хати в селі) той виїде.
Інші будуть думати.
Є ще категорія що розраховує на амністію по закінченню війни / зміни влади (case Портнова і Ко)


Виїдуть якщо “в комплекті” з позбавленням права на повернення?
Бо дорослі в еміграції -- це завжди дуже сумне видовище.
Не лише українці. Будь-які нації.
От для прикладу бачив у якихось зах.відео сценку типу “доросла закутана мусульманка приходить до поліцій чи фбр разом з дитиною і та все їй перекладає”.
Схоже, дорослі емігранти живуть там ніби примари... Ще й знають, що діти асимілються. Як воно -- таке усвідомлювати?
А самі й у розквіті сил вже не надто діє-право-здатні. А в старечій немочі -- то й узагалі, мабуть...

Або от пісня “Рідний Край” гурту “Худі а Моцні”, які співають десь у канадах (з 3:00)

Коротенька історія гурту: https://m.facebook.com/story.php?id=100 ... 4250714905
Ще Квітка Цісик. Схоже.
Таке враження, що для дорослих людей мало радості розчинятись у чужому суспільстві. Навіть у пристойному. А не як у мерзенному мишебратському...

Тому й сумно, якщо фронт так і повзтиме роками-десятиліттями. Аж за Карпати.
Не хочеться ж виїздити...



  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Навіть у часи раннього безвізу, та “акцій” від зах.сусідів “отримай паспорт і залишайся з нами жить” -- от далеко ж не всі знялись і звалили.
а если б знали про 24.02.2022, ракетные аттаки, закрытые границы, доллар по 40?


До 24.2 зрозуміло...
Тоді ж всі ще думали, що то “втарая армія міра”.
І, мабуть, не лише самі москвини вірили в “Кієв за трі дня”, а й всі у світі...
Багатьом розумно було би тікати, бо ж всілякі партнови вже обіцяли, що “нєкатариє проста ісчєзнут”.

Цікавіше інше. Якби знали про 1.4.24р. -- тікали би? Хоч хтось? (якщо не враховувати переміщення цивільних всередині країни).
Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 19 кві, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:43

  Бетон написав:Вцю гру можна грати вдвох
не играйте с котом в напёрстки он вас о̶б̶о̶с̶ц̶и̶т̶ обыграет.
  Bobua написав:Якби знали про 1.4.24р. -- тікали би? Хоч хтось? (якщо не враховувати переміщення цивільних всередині країни).
откройте границы узнаете...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:45

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я за те щоб моє життя залежало від мене..
А раз так
То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
Для мене це дивна позиція.
Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...
Стандартна позиція пересічного ...який хоче все і сьогодні і не обіцяє нічого за отримане сьогодні...
Я 30 років в бізнесі
Жодного разу мені ніхто нічого не гарантував...
Але хто не ризикує - той не пє шампанського...
Тому
30років тому
ми з Вами були в однаковому становищі( якщо припустити що ми одного віку)
У Вас вища освіта і діряві кишені
В мене вища освіта і діряві кишені...

Я ризикував і зараз можу не працювати
Ви не ризикували і вимагали 100% гарантії що ВСЕ що Ви зробите - буде оплачено.

З моєї точки зору - Ви програли
Бо працювали ми +/- однаково
От тільки мій ризик оправдався, а Ваші очікування залізобетонних гарантій не дали можливості піднятись над середньостатистичними( які діяли аналогічно Вам - чекали поки хтось створить для них майбутнє)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:48

  Бетон написав:Я портки не стирал.
Значит "сцишься" ты.
Смешно, правда?
Вцю гру можна грати вдвох

Ну с юмором у тебя большие проблемы )

А когда обломки прилетели по твоей квартире, ты портки не стирал ?
Да у тебя тогда истерика была

Ты уже забыл ?

А когда недавно прилетело в Киеве, когда ты с детьми ехал ?
Портки не стирал ?
Обосрался, но портки не стирал
Может так и ходишь

В эту игру можно играть вдвоем
И ты сам начал в неё играть
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:50

  Xenon написав:
  Бетон написав:⚡️«Парад відставок за власним бажанням» очікується наступного тижня в Україні, — нардеп

За його словами, свої посади можуть залишити:
▪️3-4 міністра, серед яких два віце-прем'єри.
▪️Генпрокурор.
▪️Члени Рахункової палати.

А куди вони? Тікають?


Від перестановки ліжок в борделі щось повинно змінитися? :roll:

- "Панду геть"
- "бандитів в тюрми"
- "новий посол в ... десь там"
- "свій варіант"


❗️Звільнені будуть : віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, міністр інфраструктури Кубраков (під питанням), міністр освіти Оксен Лісовий, – Гончаренко.

за місяць карета перетворюється в гарбуза, а кучери в щурів, хоча ні, щурі вже розбігаються
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:53

  Letusrock написав:
  Xenon написав:Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!


цікаво навіть якщо існують якісь дані в якійсь базі. Хто конкретно в конкретному районному ТЦК буде витягувати ці дані і формувати та надсилати повістки? Є підозра що це просто нікому робити, і вся надія на рандомні бусики та якісь паперові списки

я знаю декілька людей приблизно 40 років що служили різними десантниками та ракетчиками то їм ще навіть повістки небуло за 2 роки, хоча місце проживання вони зі школи не міняли. Бардак одним словом

треба обновити дані, бо "дєло могло потєряться", а як відомо, "нема дєла, нема тєла"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:56

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я за те щоб моє життя залежало від мене..
А раз так
То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...

Для мене це дивна позиція.
Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...

це як про "купити козу в квартиру"
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