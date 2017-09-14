або варанти Яресько
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:57
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як то кажуть: класична помилка вижившого. Скільки Ваших колег, які ризикнули в 90-і, вже лежать на дні озера?
Та й різниця між нами у віці понад 20 років, але то дрібниця.
І звісно, 100% гарантій не буває і всі ми ризикуємо.
Основна ідея мого посту в тому, що ми навіть не знаємо а заради чого зараз нас просять ризикувати. Навіть банальної обіцянки "через 5 років після перемоги будемо жити краще, ніж у Польщі" нема. Та і взагалі вже обіцянок перемоги все менше і менше..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 кві, 2024 20:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:00
О то вони справу військовозобов'язаного розкурили? А зараз сидять потираючі руці, чекають перших лОхів що прибіжать ,,просто,, оновити ,,адресу, моб телефон, та інтернет пошту,,? Ото показники роботи ТЦК полізуть догори. Хто перший прибіжить ще встигне отримати безкоштовну путівку на ,,екскурсію,, на Часів Яр.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:05
Навіть такий примітив як муха - один раз на 100 повідомлень може привести правильний приклад...
Пояснюю
На протязі останніх 300 років , наші предки , як мінімум ТРИ РАЗИ приводили козу в СВОЮ ХАТУ ( Хмельницький , Громадянська , Ерефія сьогодні) і кожен раз коза (кацап) змушувала нас повставати....
Тому моя позиція проста як двері
Розумні вчаться на чужих помилках
Дурнів вчать їх помилки
А мух і йому подібних - не може навчити ніщо...напевно розуму малувато.
Тому я згоден ПОГІРШИТИ СВОЄ ЖИТТЯ СЬОГОДНІ - бо розумію , що без цього погіршення - Перемога недосяжна, а без Перемоги - своє життя змушені будуть погіршувати мої діти/внуки.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:12
1 Ми обоє живі..отже помилка вижившого - це у Вас...бо
а- Ви живете гірше
б - Ваш алгоритм поведінки (очікування що за Вас ХТОСЬ вирішить Ваші проблеми) - приведе до тим гіршого кінцевого результату-чим довше Ви будете його притримуватись
2 Є така штука-називається ймовірність
Якщо Ви нічого не робите і хочете виграти 1 млн....
- ймовірність виграшу 0,000001 , ймовірність програшу 99,999999%
Якщо Ви ризикуєте працюючи, поступово вкладаючи , постійно аналізуючи поточні результати
- ймовірність програшу 30% , ймовірність виграшу 70%...
Звідси висновок
Якщо відкусували тільки те що могли пережувати - то Вам практично не грозило дно озера..але й не було шансів вийти в першу сотню....
При цьому в перший мільйон - Ви потрапляєте практично гарантовано, бо інших 39 млн не роблять навіть цього, вони сидять на пятій точці і просто втрачають СВІЙ час
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну от Ви згодні на себе брати такий ризик, я - ні. Краще 99% гарантія, чи хоча б стандартні 95%.
Ні, якщо регулярно змінювати виріщувача проблем на кращого.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:26
Без проблем
Але якщо противник проводить активні дії , а ви пасивно очікуєте - то питання програшу виключно в часі..
Яка фіг різниця
яке шило на яке мило - Ви поміняєте?
Просте питання
Що для Вас кращим закінчується
Коли Ви самі приймаєте рішення що робити
Чи коли вам вказують що ви маєте робити?
ПС
Якщо вказувати буде хтось розумніший від Вас- то ясно що кінцевий результат буде кращим...
От тільки розподіл цього результату для вас буде гірший, бо той розумний який знає як вас заставити-точно знає як з вас більше забрати.
От і виходить
Працюєте самі- отримаєте по результатам праці
Працюєте під вказівками - робите більше...а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує
Будете щось заперечуватии?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.
У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно.
ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.
Це так, якщо конкурент не запропонує отримувати більше, а робити менше.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:38
на такі питання треба відповідати - так!)
В селі звідки я родом в мене товариш був стоматолог.
Вивчився за батькові гроші.
Той пенсіонером пожарником попер в грецію на апельсини , вивчив сина й доцю на стоматолога.
Потом мій товариш, за хабаря ,влаштувався в чернівецьку лікарню ,набив руку, влаштувався до частника ,
побудував в селі, на 4т людей ,двохповерхову хату з стоматологічним кабінетом.
вродив 2 дітей.
і в 35 років в 2017 поїхав в чехію з сімєю.
Працює нелегально, в комірці папи карло
при ліцензованому чеському лікареві.
Його будинок і кабінет порожній. То він куди? до розумних чи красівих?
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:49
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