|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 кві, 2024 19:57
budivelnik написав:
От тільки мій ризик оправдався, а Ваші очікування залізобетонних гарантій не дали можливості піднятись над середньостатистичними( які діяли аналогічно Вам - чекали поки хтось створить для них майбутнє)
Як то кажуть: класична помилка вижившого. Скільки Ваших колег, які ризикнули в 90-і, вже лежать на дні озера?
Та й різниця між нами у віці понад 20 років, але то дрібниця.
І звісно, 100% гарантій не буває і всі ми ризикуємо.
Основна ідея мого посту в тому, що ми навіть не знаємо а заради чого зараз нас просять ризикувати. Навіть банальної обіцянки "через 5 років після перемоги будемо жити краще, ніж у Польщі" нема. Та і взагалі вже обіцянок перемоги все менше і менше..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 19 кві, 2024 20:01, всього редагувалось 3 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:00
flyman написав: Letusrock написав: Xenon написав:
Шось я не зрозумів, а як же разрекламована система що з усіх усюд збирає сама данні і ніюито ще восени на 99% їх зібрала і передала в тцк?!
цікаво навіть якщо існують якісь дані в якійсь базі. Хто конкретно в конкретному районному ТЦК буде витягувати ці дані і формувати та надсилати повістки? Є підозра що це просто нікому робити, і вся надія на рандомні бусики та якісь паперові списки
я знаю декілька людей приблизно 40 років що служили різними десантниками та ракетчиками то їм ще навіть повістки небуло за 2 роки, хоча місце проживання вони зі школи не міняли. Бардак одним словом
треба обновити дані, бо "дєло могло потєряться", а як відомо, "нема дєла, нема тєла"
О то вони справу військовозобов'язаного розкурили? А зараз сидять потираючі руці, чекають перших лОхів що прибіжать ,,просто,, оновити ,,адресу, моб телефон, та інтернет пошту,,? Ото показники роботи ТЦК полізуть догори. Хто перший прибіжить ще встигне отримати безкоштовну путівку на ,,екскурсію,, на Часів Яр.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3026
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:05
flyman написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Я за те щоб моє життя залежало від мене..
А раз так
То я згоден щоб моє життя в тилу...погіршилось , заради покращення можливостей ЗСУ на фронті...
Для мене це дивна позиція.
Я розумію для чого потрібно погодитись на погіршення зараз в тилу, якщо є гарантії його покращення в досяжному майбутньому. Але просто погоджуватись на погіршення навіть без плану влади з його покращення...
це як про "купити козу в квартиру"
Навіть такий примітив як муха - один раз на 100 повідомлень може привести правильний приклад...
Пояснюю
На протязі останніх 300 років , наші предки , як мінімум ТРИ РАЗИ приводили козу в СВОЮ ХАТУ ( Хмельницький , Громадянська , Ерефія сьогодні) і кожен раз коза (кацап) змушувала нас повставати....
Тому моя позиція проста як двері
Розумні вчаться на чужих помилках
Дурнів вчать їх помилки
А мух і йому подібних - не може навчити ніщо...напевно розуму малувато.
Тому я згоден ПОГІРШИТИ СВОЄ ЖИТТЯ СЬОГОДНІ - бо розумію , що без цього погіршення - Перемога недосяжна, а без Перемоги - своє життя змушені будуть погіршувати мої діти/внуки.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27370
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:12
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
От тільки мій ризик оправдався, а Ваші очікування залізобетонних гарантій не дали можливості піднятись над середньостатистичними( які діяли аналогічно Вам - чекали поки хтось створить для них майбутнє)
Як то кажуть: класична помилка вижившого. Скільки Ваших колег, які ризикнули в 90-і, вже лежать на дні озера?
Та й різниця між нами у віці понад 20 років, але то дрібниця.
І звісно, 100% гарантій не буває і всі ми ризикуємо.
Основна ідея мого посту в тому, що ми навіть не знаємо а заради чого зараз нас просять ризикувати. Навіть банальної обіцянки "через 5 років після перемоги будемо жити краще, ніж у Польщі" нема. Та і взагалі вже обіцянок перемоги все менше і менше..
1 Ми обоє живі..отже помилка вижившого - це у Вас...бо
а- Ви живете гірше
б - Ваш алгоритм поведінки (очікування що за Вас ХТОСЬ вирішить Ваші проблеми) - приведе до тим гіршого кінцевого результату-чим довше Ви будете його притримуватись
2 Є така штука-називається ймовірність
Якщо Ви нічого не робите і хочете виграти 1 млн....
- ймовірність виграшу 0,000001 , ймовірність програшу 99,999999%
Якщо Ви ризикуєте працюючи, поступово вкладаючи , постійно аналізуючи поточні результати
- ймовірність програшу 30% , ймовірність виграшу 70%...
Звідси висновок
Якщо відкусували тільки те що могли пережувати - то Вам практично не грозило дно озера..але й не було шансів вийти в першу сотню....
При цьому в перший мільйон - Ви потрапляєте практично гарантовано, бо інших 39 млн не роблять навіть цього, вони сидять на пятій точці і просто втрачають СВІЙ час
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27370
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:18
budivelnik написав:
Якщо Ви ризикуєте працюючи, поступово вкладаючи , постійно аналізуючи поточні результати
- ймовірність програшу 30% , ймовірність виграшу 70%...
Ну от Ви згодні на себе брати такий ризик, я - ні. Краще 99% гарантія, чи хоча б стандартні 95%.
budivelnik написав:
б - Ваш алгоритм поведінки (очікування що за Вас ХТОСЬ вирішить Ваші проблеми) - приведе до тим гіршого кінцевого результату-чим довше Ви будете його притримуватись
Ні, якщо регулярно змінювати виріщувача проблем на кращого.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:26
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Якщо Ви ризикуєте працюючи, поступово вкладаючи , постійно аналізуючи поточні результати
- ймовірність програшу 30% , ймовірність виграшу 70%...
Ну от Ви згодні на себе брати такий ризик, я - ні. Краще 99% гарантія, чи хоча б стандартні 95%.
Без проблем
Але якщо противник проводить активні дії , а ви пасивно очікуєте - то питання програшу виключно в часі..
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
б - Ваш алгоритм поведінки (очікування що за Вас ХТОСЬ вирішить Ваші проблеми) - приведе до тим гіршого кінцевого результату-чим довше Ви будете його притримуватись
Моделювання показує, що ні, якщо регулярно змінювати виріщувача проблем на кращого
Яка фіг різниця
яке шило на яке мило - Ви поміняєте?
Просте питання
Що для Вас кращим закінчується
Коли Ви самі приймаєте рішення що робити
Чи коли вам вказують що ви маєте робити?
ПС
Якщо вказувати буде хтось розумніший від Вас- то ясно що кінцевий результат буде кращим...
От тільки розподіл цього результату для вас буде гірший, бо той розумний який знає як вас заставити-точно знає як з вас більше забрати.
От і виходить
Працюєте самі- отримаєте по результатам праці
Працюєте під вказівками - робите більше...а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує
Будете щось заперечуватии?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27370
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:30
budivelnik написав:
Просте питання
Що для Вас кращим закінчується
Коли Ви самі приймаєте рішення що робити
Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.
У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно.
ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.
budivelnik написав:
а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує
Це так, якщо конкурент не запропонує отримувати більше, а робити менше.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:38
budivelnik написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
При цьому
Він тоді повинен визначитисьЙому до розумних
Чи до красивих..
на такі питання треба відповідати - так!)
В селі звідки я родом в мене товариш був стоматолог.
Вивчився за батькові гроші.
Той пенсіонером пожарником попер в грецію на апельсини , вивчив сина й доцю на стоматолога.
Потом мій товариш, за хабаря ,влаштувався в чернівецьку лікарню ,набив руку, влаштувався до частника ,
побудував в селі, на 4т людей ,двохповерхову хату з стоматологічним кабінетом.
вродив 2 дітей.
і в 35 років в 2017 поїхав в чехію з сімєю.
Працює нелегально, в комірці папи карло
при ліцензованому чеському лікареві.
Його будинок і кабінет порожній. То він куди? до розумних чи красівих?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:49
Banderlog написав:
до розумних чи красівих?
к недальновидным, надо было строить 2 эт.клинику в Черновцах, а жить на ренту с неё. По настроению можно было бы там же и работать, оставив маленький кабинет себе. Ещё есть разборные дома, если уж так сильно привязан с родным стенам выехал бы вместе с ним.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:05
Bobua написав:
Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України?
А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались.
Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”?
Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?
варіантів багато.
Начнем з примітивного лінь.
Потом, тут були свої плюшки, даж приміром депозити) або корупція) тіки не надо говорити що воно одностороння хрєнь, погані можновладці гребуть... хтось ж дає) плюшок стає малувато...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|24353
|
|
|1493
|185029
|
|
|6076
|611716
|
|