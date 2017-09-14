Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:29

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Просте питання

Що для Вас кращим закінчується

Коли Ви самі приймаєте рішення що робити Просте питанняЩо для Вас кращим закінчуєтьсяКоли Ви самі приймаєте рішення що робити Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.

У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно.

ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема. Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно.ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує Це так, якщо конкурент не запропонує отримувати більше, а робити менше. Це так, якщо конкурент не запропонує отримувати більше, а робити менше.

Страшна для Вас річ..1 Байден=розумний який вказує Вам шлях - я правильно зрозумів?2 Байден вказуючи Вам шлях...вирішує свої проблеми в першу чергу, а до Ваших перейде після вирішення своїх - погоджуєтесь?3 Так сталося для Вас , що Ваші проблеми частково пересікаються з проблемами які вирішує Байден.ТомуБайден робить все щоб Ви знищили ядерний потенціал( це єдина проблема , яка його цікавить)Так він мігспочатку провести спробу по знищенні росії...але існувала ймовірність що перед розпадом - педерація огризнеться ядерною зброєю....Тому він робить все спочатку в своїх інтересах - знищує нашими руками ядерний потенціал( з одночасним підривом економічної міцності педерації)Чим повільніше він це робить - тим вища ймовірність що педерація не зможе фізично використати ядерну зброюАле чим повільніше він це робить - тим більше втрачаєте Ви...Тобтосаме те що я вам і пояснювавЯкщо Ви виконуєте вказівки- то будьте готові що після того як ви їх виконаєте - той хто вас вчив що робити - забере собі більшу частку зробленого...хоча при цьому ви зробите те що не могли зробити самостійно а саме - розвалите педераціюЦе одна з інтерпритацій фантазії про хорошого царя...чи про те що десь краще....Поясніть меніЧи можна виграти економічні перегони , якщо віддавати більше ніж на такій самій діяльності віддають твої конкуренти?Якби Ви ставили на перше місце свої фахові вміння, а на друге розмір оплатиТо тут можнаЯкщо береш в ТРИ рази більш кваліфікованого фахівця і платиш йому в ДВА рази більше - тоді можна вигратиА якщо береш не кваліфікованого і платиш йому так само як і кваліфікованому - то звідки в тебе зявляться додаткові ресурси для розвитку( які повинні бути більшими ніж в конкурента)Казочку про те що справедливість покращить ефективність - залиште совкам.