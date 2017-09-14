Система Patriot може покривати район приблизно 68 кілометрів1. Загальна площа України становить 603,5 тис. км²2. Однак, ви хочете виключити окуповані території та Автономну Республіку Крим. До 2022 року Росія окупувала 42,000 км² території України (Крим та частини Донецької та Луганської областей), а після повномасштабного вторгнення в березні 2022 року - додатково 119,000 км², загалом 161,000 км² або майже 27% території України3.
Отже, площа України, яку потрібно покрити, становить приблизно 442,5 тис. км² (603,5 тис. км² - 161 тис. км²). Якщо перевести це в кілометри, то отримаємо 442,500 км² * (1,000 м/км)² = 442,500,000,000 м².
Якщо кожна система Patriot покриває кругову область радіусом 68 км, то площа, яку покриває одна система, становить π * (68 км)² ≈ 14,522 км² або 14,522,000,000 м².
Таким чином, кількість систем Patriot, необхідних для покриття території України (за винятком окупованих територій та Автономної Республіки Крим), можна обчислити як 442,500,000,000 м² / 14,522,000,000 м² ≈ 30,46. Отже, вам знадобиться приблизно 31 система Patriot.
(с) штучний генератор текстів . в чому тут помилка ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 19 кві, 2024 21:13, всього редагувалось 1 раз.
к недальновидным, надо было строить 2 эт.клинику в Черновцах, а жить на ренту с неё. По настроению можно было бы там же и работать, оставив маленький кабинет себе. Ещё есть разборные дома, если уж так сильно привязан с родным стенам выехал бы вместе с ним.
в чернівцях вже построєно. ) На душу населення в якомусь надцятому році в нас було найбільше комерційної площі в Україні. І стоматологів в чернівцях як собак. Потом ви погано собі уявляєте нашу місцевість. Там забудова вздовж траси без розриву між населеними пунктами.
к недальновидным, надо было строить 2 эт.клинику в Черновцах, а жить на ренту с неё. По настроению можно было бы там же и работать, оставив маленький кабинет себе. Ещё есть разборные дома, если уж так сильно привязан с родным стенам выехал бы вместе с ним.
в чернівцях вже построєно. ) На душу населення в якомусь надцятому році в нас було найбільше комерційної площі в Україні. І стоматологів в чернівцях як собак. Потом ви погано собі уявляєте нашу місцевість. Там забудова вздовж траси без розриву між населеними пунктами.
после деоккупации Ирпеня на моём районе открылось 6 новых аптек. Сколько кафешек и ресторанов не считал, не менее 3х. Салонов красоты тоже много. У коммерции есть свойство, там где её много там и спрос. Просто в поле откройтесь ни одного клиента не будет. Не помню где видел, райцентр вроде Ковель, советский дом быта, 2 этажа, полностью напичкан коммерцией, даже компьютерный магазин был. Кинотеатр само собой. Вышло такое семейство деньги тратить, оделись, обулись, в кафе посидели, ноут малому купили. А ларьки гдето в 500м стоят унылые. Людям надо шоб всё в одном месте было. Как на рынке Калина.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав: Але як же ж так сталось, що й досі не всі виїхали з України? А деякі навіть і воювати пішли. Самі. Або не надто опирались. Отже, таки не всі хочуть в “Гамерицький Край”? Не всі хочуть бути другосортними елоями біля чужих елоїв?
варіантів багато. Начнем з примітивного лінь. Потом, тут були свої плюшки, даж приміром депозити) або корупція) тіки не надо говорити що воно одностороння хрєнь, погані можновладці гребуть... хтось ж дає) плюшок стає малувато...
Депозити давно нецікаві. А овдп (чи оздп?) якось купили би із закордонів.
Корупц... Та. Тут таки до вибору і кольору. Навіть дивно коли молоді, що не застали срср -- а теж замазюкані. І лінь як її джерело. Бо часто і таке, що не роблять правильно, а купують результат -- бо ліниві...
Але є щось й інше... От ще одна, явно нелінива і некорумпована, а хоче назад з гамерик:
Всюдисвоя Мене звати Всюдисвоя і я закордонний патріот. З 2014 року я живу в США і еміграція стала найбільшим випробуванням у моєму житті. На даний момент я виховую двох маленьких дітей і чи не щодня борюсь із бажання повернутись додому. Я всім серцем люблю Україну і мрію про те, що одного сміливого дня я таки повернусь. Для того, щоб так сталось, я роблю те, що мені під силу - пишу пісні, даю концерти, і в такий спосіб фінансово допомагаю Україні в боротьбі з ворогом. «Борітеся - поборете» - писав нам Шевченко. Борімося, браття. Кожен на своєму місці. Низький уклін всім воїнам, волонтерам, лікарям, пожежникам. Всім, хто працює, допомагає та Вірить! Пісня «Воля» на всіх музичних платформах Посилання на кліп у першому коментарі 12 квітня о 17:57 · Публічно Зберегти · Більше 746 Напишіть коментар... Коментувати Вкласти світлину · Позначити друзів Всюдисвоя
budivelnik написав:Просте питання Що для Вас кращим закінчується Коли Ви самі приймаєте рішення що робити
Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети. У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно. ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.
Страшна для Вас річ.. 1 Байден=розумний який вказує Вам шлях - я правильно зрозумів? 2 Байден вказуючи Вам шлях...вирішує свої проблеми в першу чергу, а до Ваших перейде після вирішення своїх - погоджуєтесь? 3 Так сталося для Вас , що Ваші проблеми частково пересікаються з проблемами які вирішує Байден. Тому Байден робить все щоб Ви знищили ядерний потенціал( це єдина проблема , яка його цікавить) Так він міг спочатку провести спробу по знищенні росії...але існувала ймовірність що перед розпадом - педерація огризнеться ядерною зброєю.... Тому він робить все спочатку в своїх інтересах - знищує нашими руками ядерний потенціал( з одночасним підривом економічної міцності педерації) Чим повільніше він це робить - тим вища ймовірність що педерація не зможе фізично використати ядерну зброю Але чим повільніше він це робить - тим більше втрачаєте Ви...
Тобто саме те що я вам і пояснював Якщо Ви виконуєте вказівки- то будьте готові що після того як ви їх виконаєте - той хто вас вчив що робити - забере собі більшу частку зробленого...хоча при цьому ви зробите те що не могли зробити самостійно а саме - розвалите педерацію
Дюрі-бачі написав:
budivelnik написав:а отримуєте стільки скільки буде вважати за потрібне вам віддати той хто керує
Це так, якщо конкурент не запропонує отримувати більше, а робити менше.
Це одна з інтерпритацій фантазії про хорошого царя...чи про те що десь краще....
Поясніть мені Чи можна виграти економічні перегони , якщо віддавати більше ніж на такій самій діяльності віддають твої конкуренти? Якби Ви ставили на перше місце свої фахові вміння, а на друге розмір оплати То тут можна Якщо береш в ТРИ рази більш кваліфікованого фахівця і платиш йому в ДВА рази більше - тоді можна виграти А якщо береш не кваліфікованого і платиш йому так само як і кваліфікованому - то звідки в тебе зявляться додаткові ресурси для розвитку( які повинні бути більшими ніж в конкурента) Казочку про те що справедливість покращить ефективність - залиште совкам.
Ракетний російський удар по Одещині зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до краін Азії та Африки, — Мінвідновлення України.
Атаковані два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з них — належить сінгапурській компанії. Це понад $300 мільйонів інвестицій та майже 1000 робочих місць. https://t.me/lachentyt/41068
Русня здійснила цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області — Укрзалізниця
Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога.
Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Система Patriot може покривати район приблизно 68 кілометрів1. Загальна площа України становить 603,5 тис. км²2. Однак, ви хочете виключити окуповані території та Автономну Республіку Крим. До 2022 року Росія окупувала 42,000 км² території України (Крим та частини Донецької та Луганської областей), а після повномасштабного вторгнення в березні 2022 року - додатково 119,000 км², загалом 161,000 км² або майже 27% території України3.
Отже, площа України, яку потрібно покрити, становить приблизно 442,5 тис. км² (603,5 тис. км² - 161 тис. км²). Якщо перевести це в кілометри, то отримаємо 442,500 км² * (1,000 м/км)² = 442,500,000,000 м².
Якщо кожна система Patriot покриває кругову область радіусом 68 км, то площа, яку покриває одна система, становить π * (68 км)² ≈ 14,522 км² або 14,522,000,000 м².
Таким чином, кількість систем Patriot, необхідних для покриття території України (за винятком окупованих територій та Автономної Республіки Крим), можна обчислити як 442,500,000,000 м² / 14,522,000,000 м² ≈ 30,46. Отже, вам знадобиться приблизно 31 система Patriot.
(с) штучний генератор текстів . в чому тут помилка ?
принцип Парето: 20% на 80%, тобто щоб покриття на площі 20% на якій знаходиться 80%