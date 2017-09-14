Ви просто не можете побачити картину повністю....
1 Якщо на ринку дефіцит...то цей дефіцит однаково тисне на всіх учасників ринку...
2 Якщо він тисне однаково - то виграє той бізнес , який буде мати найкраще співвідношення між
отриманим результатом і витратами понесеними на отримання цього результату.
Тому
рівень доходів найнятого може змінитись, але однаково по всьому ринку.
Зрозуміли - чи треба додатково пояснювати?
Якщо грубо
В совковій системі на яку Ви молитесь ( рівноправья і справедливість) , той бізнес який буде справедливішим ( з вашої точки зору) приречений на програш в конкурентній боротьбі, а працівники такого бізнесу , хоча й будуть мати краще співвідношення між витрачена праця на отриманий результат - в абсолютних цифрах будуть отримувати менші доходи.
Це знову совкова фантазія з анекдоту що гроші беруться з тумбочки
або
є якийсь БАГАТИЙ дурень , який просто так гроші роздає.