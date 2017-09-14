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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:00
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Чи можна виграти економічні перегони , якщо віддавати більше ніж на такій самій діяльності віддають твої конкуренти?
Елементарно, при дифіциті робочої сили. Гляньте на ринок ІТ років 5 тому...
Ви просто не можете побачити картину повністю....
1 Якщо на ринку дефіцит...то цей дефіцит однаково тисне на всіх учасників ринку...
2 Якщо він тисне однаково - то виграє той бізнес , який буде мати найкраще співвідношення між
отриманим результатом і витратами понесеними на отримання цього результату.
Тому
рівень доходів найнятого може змінитись, але однаково по всьому ринку.
Зрозуміли - чи треба додатково пояснювати?
Якщо грубо
В совковій системі на яку Ви молитесь ( рівноправья і справедливість) , той бізнес який буде справедливішим ( з вашої точки зору) приречений на програш в конкурентній боротьбі, а працівники такого бізнесу , хоча й будуть мати краще співвідношення між витрачена праця на отриманий результат - в абсолютних цифрах будуть отримувати менші доходи.
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А якщо береш не кваліфікованого і платиш йому так само як і кваліфікованому - то звідки в тебе зявляться додаткові ресурси для розвитку
Звісно з розпилу гранту на розвиток
Це знову совкова фантазія з анекдоту що гроші беруться з тумбочки
або
є якийсь БАГАТИЙ дурень , який просто так гроші роздає.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:04
vitaliiangel
Это не спрос это переселенцы бизнес перенесли.В Кропивницком огромное количество новых бизнесов открылось переселенцами.Это прекрасно для таких городов.Это жизнь и развитие.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:07
budivelnik написав:
В совковій системі на яку Ви молитесь ( рівноправья і справедливість)
З чого Ви це взяли? Совкова система - це треш, як і рівноправ'я. Але окремі елементи, такі як фіксовані ціни на базові товари і послуги, а не на предмети розкоші, мінімальні соц. гарантії, які реалізовані, скажімо в Норвегії чи Данії- це те, до чого слід прагнути.
budivelnik написав:
Це знову совкова фантазія з анекдоту що гроші беруться з тумбочки
або
є якийсь БАГАТИЙ дурень , який просто так гроші роздає.
Поки гроші фіатні і їх друкують ЦБ всіх країн світу, то так - таких тумбочок багато і головне відхопити побільше з цього потоку
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:15
Дюрі-бачі написав:
головне відхопити побільше з цього потоку
Це і є совок...
Чим Ваша фраза по суті відрізняється відТут можна неплохо прибарахліться....
Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...яке не привязане до того що Ви будете створювати.
Поки таких більшість - доти суспільство яке складається з аполегетів халяви - буде бідне.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:20
konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
Это не спрос это переселенцы бизнес перенесли.В Кропивницком огромное количество новых бизнесов открылось переселенцами.Это прекрасно для таких городов.Это жизнь и развитие.
фактично релокація малого і середнього бізнесу подалі від обстрілів
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:29
Bobua Чим далі ти від України тим більше ти її любиш. Так само і з тещею.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:45
feecold
yama написав:Bobua
Чим далі ти від України тим більше ти її любиш. Так само і з тещею.
Чем лучше географические знания про Южно-Сахалинск, тем больше "интересных" мыслей об Украине )))
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:46
budivelnik написав:
Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...яке не привязане до того що Ви будете створювати.
Дістало вже Ваше трактування. Звісно, що збагачення прив'язане до створеного.
Просто має бути план того, що створювати, система КРІ оцінки, ... головне щоб ризиків було по мінімуму.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:55
Bobua написав: Banderlog написав:
Всюдисвоя
Мене звати Всюдисвоя і я закордонний патріот.
не вірю я в закордонних патріотів. Ми не жиди, й не цигани українці привязані до землі. Не існує української мафії закордоном))) хіба в чехії)
Ви вклались в овдп?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 23:19
fler написав:
Люди 40+ зазвичай "обтяжені" батьками-пенсами, майном, кар'єрою. Що їм ловити за кордоном? Важку працю, орендне житло, недоступні медичні послуги? Для більшості людей 40+ саме так.
Ви особисто знаєте цю більшість? Вивозять всіх, хто залишився живий. Медична допомога дивлячись саме де.
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