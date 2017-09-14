budivelnik написав:Це і є совок... Чим Ваша фраза по суті відрізняється від Тут можна неплохо прибарахліться.... Ви не збираєтесь ЗАРОБИТИ/СТВОРИТИ самостійно , ви шукаєте варіанти швидкого збагачення...яке не привязане до того що Ви будете створювати.
Поки таких більшість - доти суспільство яке складається з аполегетів халяви - буде бідне.
Дістало вже Ваше трактування. Звісно, що збагачення прив'язане до створеного. Просто має бути план того, що створювати, система КРІ оцінки, ... головне щоб ризиків було по мінімуму.
Ще раз , для любителів халяви.... 1 Будівництво бізнесу завжди враховує все що можна врахувати. Тому Якщо Ви збираєтесь враховувати якісь параметри - то й і я враховую ці ж параметри(а подекуди й більше - бо на відміну від фантазера , який розраховує що йому дадуть щось на халяву- я ризикую втратити СВОЄ РАНІШЕ СТВОРЕНЕ в попередніх етапах 2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків. 3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість. Це хоч зрозуміло?
fler написав:Це окремий випадок, а я в цілому пишу, про " для більшості людей". Різницю відчуваєте? Напр., ліки за рецептом, коли ви знаєте, що вам треба, але не можете придбати без похода до лікаря і не факт, що він випише саме це. Або коли вам погано, але у них в країні швидка приїде тільки якщо вам вже настільки погано, що дійсно треба рятувати життя. В інших випадках вам скажуть "прийміть аспірін" чи шось типу того, а в Україні вас лікар огляне та направить на аналізи. Коротше, підходи різні до лікування.
Ви пишете те, чого не знаєте. Вояж на Паріз за окулярами це ні до чого. Швидка чи зразу людина в лікарню їде, це не заборонено, допомогу нададуть, любу, яка необхідна цій людині. На рахунок ліків- лікарю відніше. По рецепту зазвичай це безкоштовно.
fler написав:Це окремий випадок, а я в цілому пишу, про " для більшості людей". Різницю відчуваєте? Напр., ліки за рецептом, коли ви знаєте, що вам треба, але не можете придбати без похода до лікаря і не факт, що він випише саме це. Або коли вам погано, але у них в країні швидка приїде тільки якщо вам вже настільки погано, що дійсно треба рятувати життя. В інших випадках вам скажуть "прийміть аспірін" чи шось типу того, а в Україні вас лікар огляне та направить на аналізи. Коротше, підходи різні до лікування.
Ви пишете те, чого не знаєте. Вояж на Паріз за окулярами це ні до чого. Швидка чи зразу людина в лікарню їде, це не заборонено, допомогу нададуть, любу, яка необхідна цій людині. На рахунок ліків- лікарю відніше. По рецепту зазвичай це безкоштовно.
Знайома пів року в Німеччині зі збільшеними узлами в р-ні поясниці не може нічого вдіяти: два мрт, десятки аналізів на якійсь туберкульоз, епшейна бара і інша рандомна ахінея. Пів року мурижать а їй тільки гірше. Вже й скору визивали. Моя дитячий! інфекционіст по телефону змогла назвати проблему з нирками. Ще невідомо чим закінчиться. А скільки дітей залічили до ручки? У дитини обструкції, а ті неформальні їй ібупрофен і воду призначають. А ускладнення вух у дітей? Приїздять в Украину лікуватись. Коли вже бактеріальні форми. Такий випадків тисячі і не дай бог там захворіти. Можливо, серйозні операції там роблять краще, але вцілому, приватна медицина це єдине, що тримає нас в Україні
budivelnik написав:1 Якщо на ринку дефіцит...то цей дефіцит однаково тисне на всіх учасників ринку... 2 Якщо він тисне однаково - то виграє той бізнес , який буде мати найкраще співвідношення між отриманим результатом і витратами понесеними на отримання цього результату.
Тому рівень доходів найнятого може змінитись, але однаково по всьому ринку. Зрозуміли - чи треба додатково пояснювати? Якщо грубо В совковій системі на яку Ви молитесь ( рівноправья і справедливість) , той бізнес який буде справедливішим ( з вашої точки зору) приречений на програш в конкурентній боротьбі, а працівники такого бізнесу , хоча й будуть мати краще співвідношення між витрачена праця на отриманий результат - в абсолютних цифрах будуть отримувати менші доходи.
Вся это теория конечно хороша, но в стране с закрытыми на выезд границами не работает - плати рабочей силе миску риса прячь от тцк и гони товар на экспорт, вот и секрет конкуренции на мировых рынках.
Все, на фупе меня забанили на 3 месяца, усмотрели ворожу пропаганду в том, что я написал, что справедливо бы было сперва мобилизировать хотя бы часть ментов, абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу и т.д., и молодых пенсионеров-силовиков, а потом уже ограниченно пригодных.
Дюрі-бачі написав:Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети. У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно. ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.
Ну, что значит никто не показал Вам опорную точку для достижения цели в войне? Опорная точка четкая и ясная - в виде помощи нам со всего цивилизованного мира. Только она оказалась недостаточно опорной, как оказалось. Кремль неожиданно для многих оказался, к сожалению, способен спровоцировать новую войну в Азии, используя Иран, устроить сильное напряжение с Тайванем, используя Китай. И таким образом опорная точка в виде финансирования военной помощи из США временно, все еще надеюсь, стала ненадежной.
Ну, а что касается целей, то ... вони прекрасні з юридичної точки зору, зрозумілі та справедливі. Цілі ці були нещодавно тут продубльовані для тих, хто їх хоче забути або не побачити, чи не почути. Розумію чому, до речі.
Щодо Байдена. Не наш рівень засуджувати дії інших президентів. На мій погляд, Байден діє виключно на виконання Будапештського меморандуму з метою нерозповсюдження ядерної зброї по світу з метою забезпечення ядерної безпеки у світі, що є приоритетною ціллю для цього меморандуму. І все. Поки є надія на ядерну безпеку, то все виконується по меморандуму, але небезпеку світу створює зараз террористична група в кремлі, що доволі несподівано для світу. Тому США шукає усі можливі і неможливі варіанти для того, щоб не допустити ядерної війни. Тому що потужність ядерної зброї на сьогодні це не примітивні 20кт як було зазначено у Хиромимі або Нагасакі, а на порядок більша. Кремль також захватив ЗАЕС, та реально шантажує США, Азію та ЄС здійснити радіоактивне зараження територій. Ризики дуже високі. Карибська криза це ніщо у порівнянні з сьогоденням.
Можуть США заради ядерної безпеки припинити виконання зобовязань по Будепештському меморандуму, зважаючи на вищезазначене? Звичайно, що да. На це путін і сподівається мабуть. В такому разі повна перемога кремля в Україні буде через кілька місяців. І начнеться різанина в Україні. Зато ядерної війни декілька десятиліть точно не буде.
Тому молимося Богу, щоб завтра все було так, як треба українському народу!
budivelnik написав:1 Якщо на ринку дефіцит...то цей дефіцит однаково тисне на всіх учасників ринку... 2 Якщо він тисне однаково - то виграє той бізнес , який буде мати найкраще співвідношення між отриманим результатом і витратами понесеними на отримання цього результату.
Тому рівень доходів найнятого може змінитись, але однаково по всьому ринку. Зрозуміли - чи треба додатково пояснювати? Якщо грубо В совковій системі на яку Ви молитесь ( рівноправья і справедливість) , той бізнес який буде справедливішим ( з вашої точки зору) приречений на програш в конкурентній боротьбі, а працівники такого бізнесу , хоча й будуть мати краще співвідношення між витрачена праця на отриманий результат - в абсолютних цифрах будуть отримувати менші доходи.
Вся это теория конечно хороша, но в стране с закрытыми на выезд границами не работает - плати рабочей силе миску риса прячь от тцк и гони товар на экспорт, вот и секрет конкуренции на мировых рынках.
Давайте по порядку 1 Перед війною не було закритих кордонів. 2 Під час війни Найзатребуванішим місцем працевлаштування ( виходячи з того що треба зберегти Державу) - є ЗСУ 3 Таким чином Витискаючи з цивільного сектора ( шляхом зменшення доходів працівників не критичного для стійкості ЗСУ сегмента) з одночасним підвищенням доходів військовослужбовців ЗСУ - є як на мене логічним кроком ( який вкладається в парадигму демократичних цінностей).
ПС Друга справа , що особисто я б це робив трошки по іншому Але в мене відсутній мандат народу на прийняття не популярних рішень.