Додано: Суб 20 кві, 2024 00:01

Дюрі-бачі написав: Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.

У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була, але ніхто так і не показав основних опорних точок її досягнення. А тепер і мети не видно.

ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету. Бо в Байдена є ресурси для досягнення мети, а в нас - нема.

Ну 35 років життя показують, що однозначно краще гібридне рішення, коли хтось вказує мету і основні опорні точки, дає ресурси, а я сам будую шлях до тієї мети.У війні України в 2022 і навіть 2023 мета була,. А тепер і мети не видно.ИМХО значно краще буде якщо Байден оголосить цю мету і план її досягнення, а преЗЕдент буде її тільки досягати, ніж сам буде обирати мету.

Ну, что значит никто не показал Вам опорную точку для достижения цели в войне? Опорная точка четкая и ясная - в виде помощи нам со всего цивилизованного мира. Только она оказалась недостаточно опорной, как оказалось. Кремль неожиданно для многих оказался, к сожалению, способен спровоцировать новую войну в Азии, используя Иран, устроить сильное напряжение с Тайванем, используя Китай. И таким образом опорная точка в виде финансирования военной помощи из США временно, все еще надеюсь, стала ненадежной.Ну, а что касается целей, то ... вони прекрасні з юридичної точки зору, зрозумілі та справедливі. Цілі ці були нещодавно тут продубльовані для тих, хто їх хоче забути або не побачити, чи не почути. Розумію чому, до речі.Щодо Байдена. Не наш рівень засуджувати дії інших президентів. На мій погляд, Байден діє виключно на виконання Будапештського меморандуму з метою нерозповсюдження ядерної зброї по світу з метою забезпечення ядерної безпеки у світі, що є приоритетною ціллю для цього меморандуму. І все. Поки є надія на ядерну безпеку, то все виконується по меморандуму, але небезпеку світу створює зараз террористична група в кремлі, що доволі несподівано для світу. Тому США шукає усі можливі і неможливі варіанти для того, щоб не допустити ядерної війни. Тому що потужність ядерної зброї на сьогодні це не примітивні 20кт як було зазначено у Хиромимі або Нагасакі, а на порядок більша. Кремль також захватив ЗАЕС, та реально шантажує США, Азію та ЄС здійснити радіоактивне зараження територій. Ризики дуже високі. Карибська криза це ніщо у порівнянні з сьогоденням.Можуть США заради ядерної безпеки припинити виконання зобовязань по Будепештському меморандуму, зважаючи на вищезазначене? Звичайно, що да. На це путін і сподівається мабуть. В такому разі повна перемога кремля в Україні буде через кілька місяців. І начнеться різанина в Україні. Зато ядерної війни декілька десятиліть точно не буде.Тому молимося Богу, щоб завтра все було так, як треба українському народу!