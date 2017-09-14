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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7772777377747775
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 00:21

  hxbbgaf написав:Все, на фупе меня забанили на 3 месяца, усмотрели ворожу пропаганду в том, что я написал, что справедливо бы было сперва мобилизировать хотя бы часть ментов, абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу и т.д., и молодых пенсионеров-силовиков, а потом уже ограниченно пригодных.

Тут більшість навіть не знає, що таке фуп)))
Ти давно там?
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:20

  budivelnik написав:Витискаючи з цивільного сектора ( шляхом зменшення доходів працівників не критичного для стійкості ЗСУ сегмента)... вкладається в парадигму демократичних цінностей.


Не бачите протиріч між тим що держава буде зменшувати доходи працівників у ПРИВАТНОМУ цивільному секторі і словосполученням "демократичні цінності"? Як взагалі держава може демократично зменшити доходи працівнкиів у приватних підприємців? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:15

hxbbgaf
забанили на 3 месяца,

Это разумно. Аргументы уровня «мне так хочется» , смысл с ними спорить. О «справедливо было бы» там речи нет.
абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу


Здоровье и какое либо умение - это уже стало недостатком, за который надо наказать? Кто виноват условному Вам, что вы не так здоров? Кто мешает , если желание есть , научиться чему то, включая умение обращаться с оружием?

Здоровее или достаточно полубольного нужно сегодня и сейчас на фронт определяет не здоровый и больной («иди, ты же здоровый, ты же можешь» ). Болезни и неумения не могут возводится в ранг преимуществ.
Присягу давать 2 минуты , если не давали - это не беда. Опять же кем то ранее дана присяга (в ментах, на срочной службе, на контрактной службе) никак не накладывает больших обязанностей.



Эту тему выше принимал я (пока вас готовили к бану на фупе) . Почитайте диалог, если есть вопросы - приходите.
Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 06:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:20

  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
Это не спрос это переселенцы бизнес перенесли.В Кропивницком огромное количество новых бизнесов открылось переселенцами.Это прекрасно для таких городов.Это жизнь и развитие.
фактично релокація малого і середнього бізнесу подалі від обстрілів

я бы не сказал что Кропивницкий = подалі, до Одессы 300 км до Кр.Рога 120 км до Днепра и до Херсона по 260км. Все эти города периодически обстреливаются.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:41

Украинские военные утверждают, что неделю «ждали в засаде», чтобы сбить российский бомбардировщик Ту-22М3

«Долго ждали, готовились, в конце концов смогли. Неделю была, скажем так, сама „засада“. Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж», — рассказал глава украинской военной разведки.

Буданов отметил, что не хотел бы раскрывать детали операции. При этом уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 километров. В комментарии The War Zone Буданов подтвердил появившуюся информацию, что Ту-22М3 сбили при помощи модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-200.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:52

  fler написав:
  d44 написав:ага :D во Франції проїздний на місяць без обмежень 56 євро і освіта безкоштовна в університетах

продовжимо про Францію - інтернет коштує понад 100Є на місяць, вартість житла кратно вища за Україну.
Домашній інтернет+ТБ - 40Є, мобільний 80ГБ - 15Є. Житло не на порядок, але ви переведете євро на гривині і скажете дорого. Але сучасна квартира з парковочним місцем у Страсбурзі (який є дорогим за арендою, бо там Європарламент та купа обслуги. це як офісний Вашингтон) коштує як двоє ваших окулярів :D - 700-800Є. Але головне, зняти житло може КОЖЕН працюючий за мінімалку, не кажучи вже про родину з двох працюючих. Ці ваши балачки ні до чого, що мільйон тільки і чекає щоб повернутися, та про єльдорадо, яке нас чекає при віжновленнв. Інвістиції та великі зарплати в майбутньому і яка ми просунута держава для людей
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:14

  vitaliiangel написав:
  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
Это не спрос это переселенцы бизнес перенесли.В Кропивницком огромное количество новых бизнесов открылось переселенцами.Это прекрасно для таких городов.Это жизнь и развитие.
фактично релокація малого і середнього бізнесу подалі від обстрілів

я бы не сказал что Кропивницкий = подалі, до Одессы 300 км до Кр.Рога 120 км до Днепра и до Херсона по 260км. Все эти города периодически обстреливаются.

Одна справа коли бізнес в Україні і тривога , інша коли робочий бізнес в місті який достає всілякими С-300 або КАБ. Ані Одеса,Кроп чи Київ кожен день не отримає воронку від бомбардування.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:22

ничего не напоминает?
В России в январе-марте 2024 года количество предложений о работе, включающих бронь от мобилизации, выросло в среднем более чем в два раза по сравнению с этими же месяцами прошлого года. Об этом «Вёрстке» (иноагент) сообщил источник на российском рынке подбора персонала. В январе 2023 года на одном из популярных ресурсов по поиску работы в России было размещено 835 вакансий, где среди условий значилась бронь от мобилизации, а в январе 2024 года их стало 2309 (рост в 2,8 раза). В другие месяцы также был зафиксирован значительный рост: февраль к февралю – в 2,4 раза (с 836 предложений до 2000), а март к марту – в 1,6 раза (с 1142 до 1862). В число этих вакансий ежемесячно попадают как только размещенные предложения, так и обновленные объявления о работе, не закрытые за предыдущие 30 дней. «Бронь сегодня стала важным конкурентным преимуществом для работодателей», – отметил источник «Вёрстки».
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:46

  sens написав:
Одна справа коли бізнес в Україні і тривога , інша коли робочий бізнес в місті який достає всілякими С-300 або КАБ. Ані Одеса,Кроп чи Київ кожен день не отримає воронку від бомбардування.
безпечні в Україні тільки чернівецька і закарпатська області. Зате тцк лютує. Короч працівників треба везти з собою .
Banderlog
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