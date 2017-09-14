Додано: Суб 20 кві, 2024 06:15

забанили на 3 месяца,



абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу





Это разумно. Аргументы уровня «мне так хочется» , смысл с ними спорить. О «справедливо было бы» там речи нет.Здоровье и какое либо умение - это уже стало недостатком, за который надо наказать? Кто виноват условному Вам, что вы не так здоров? Кто мешает , если желание есть , научиться чему то, включая умение обращаться с оружием?Здоровее или достаточно полубольного нужно сегодня и сейчас на фронт определяет не здоровый и больной («иди, ты же здоровый, ты же можешь» ). Болезни и неумения не могут возводится в ранг преимуществ.Присягу давать 2 минуты , если не давали - это не беда. Опять же кем то ранее дана присяга (в ментах, на срочной службе, на контрактной службе) никак не накладывает больших обязанностей.Эту тему выше принимал я (пока вас готовили к бану на фупе) . Почитайте диалог, если есть вопросы - приходите.