Не бачите протиріч між тим що держава буде зменшувати доходи працівників у ПРИВАТНОМУ цивільному секторі і словосполученням "демократичні цінності"? Як взагалі держава може демократично зменшити доходи працівнкиів у приватних підприємців?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 01:20
Не бачите протиріч між тим що держава буде зменшувати доходи працівників у ПРИВАТНОМУ цивільному секторі і словосполученням "демократичні цінності"? Як взагалі держава може демократично зменшити доходи працівнкиів у приватних підприємців?
Додано: Суб 20 кві, 2024 06:15
hxbbgaf
Это разумно. Аргументы уровня «мне так хочется» , смысл с ними спорить. О «справедливо было бы» там речи нет.
Здоровье и какое либо умение - это уже стало недостатком, за который надо наказать? Кто виноват условному Вам, что вы не так здоров? Кто мешает , если желание есть , научиться чему то, включая умение обращаться с оружием?
Здоровее или достаточно полубольного нужно сегодня и сейчас на фронт определяет не здоровый и больной («иди, ты же здоровый, ты же можешь» ). Болезни и неумения не могут возводится в ранг преимуществ.
Присягу давать 2 минуты , если не давали - это не беда. Опять же кем то ранее дана присяга (в ментах, на срочной службе, на контрактной службе) никак не накладывает больших обязанностей.
Эту тему выше поднимал я (пока вас готовили к бану на фупе) . Почитайте диалог, если есть вопросы - приходите.
Напад росії і білорусі на Україну
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 08:02, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 20 кві, 2024 06:20
я бы не сказал что Кропивницкий = подалі, до Одессы 300 км до Кр.Рога 120 км до Днепра и до Херсона по 260км. Все эти города периодически обстреливаются.
Додано: Суб 20 кві, 2024 06:41
Додано: Суб 20 кві, 2024 06:52
Домашній інтернет+ТБ - 40Є, мобільний 80ГБ - 15Є. Житло не на порядок, але ви переведете євро на гривині і скажете дорого. Але сучасна квартира з парковочним місцем у Страсбурзі (який є дорогим за арендою, бо там Європарламент та купа обслуги. це як офісний Вашингтон) коштує як двоє ваших окулярів - 700-800Є. Але головне, зняти житло може КОЖЕН працюючий за мінімалку, не кажучи вже про родину з двох працюючих. Ці ваши балачки ні до чого, що мільйон тільки і чекає щоб повернутися, та про єльдорадо, яке нас чекає при віжновленнв. Інвістиції та великі зарплати в майбутньому і яка ми просунута держава для людей
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:14
Одна справа коли бізнес в Україні і тривога , інша коли робочий бізнес в місті який достає всілякими С-300 або КАБ. Ані Одеса,Кроп чи Київ кожен день не отримає воронку від бомбардування.
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:22
ничего не напоминает?
Додано: Суб 20 кві, 2024 07:46
безпечні в Україні тільки чернівецька і закарпатська області. Зате тцк лютує. Короч працівників треба везти з собою .
Додано: Суб 20 кві, 2024 08:08
У вас у дискусії різні цілі з опонентом.
У вас фактично лунає про необхідність випередити інших, жити набагато краще інших.
У опонента ж - про достатньо високий рівень життя для себе, незалежно від досягнень отих ризикувальників.
Тобто -- да прямуйте ви хоч у мільярдери, ризикуючи, як заманеться, це ваша справа. Справа ж держави, суспільства зробити такі умови, щоб в процесі цього шляху реалізації ваших амбітних бажань, працюючі у вас (у мільйонерів, мільярдерів) працівники мали достатній рівень оплати їх праці та інших доходів в ринку.
Спрощено: ризикує, вкалує Гейтс зі своєї компанією; а пенс або студент відніс свої кошти в пенсійний-студенський фонд, який вклав їх у Майкрософт.
Держава ж, чиновники пролобіювати, щоб десь в українця стояв виробництва саме Майкрософт.
Приносив доходи амерпенсу ..., який ні бум-бум про оті всі ризики, події, рішення.
Тобто Гейтс, Байден, Йелен...самі збагачуються і забезпечують збагачення пересічного янкі.
Який -- працює на конвейєрі, сидить на пенсії, пиво, бейсбол.
Розподіл праці в суспільстві.
Все суспільство збагатшується.
А у вас лише ...своїм горбом.
І проблеми обернути свій капіталець пенса, студента, пересічного -- це лише його власні проблеми.
І багатіють тіко шустріки-ризикувальники-пахарі-блатні.
Коротше: результат там, де отакі амбітні тянуть вгору не тільки себе, а і пересічних. Навіть якщо ці пересічні і не хочуть))
У вас же -- я досяг, а ви лохи. Вам треба ставати такими ж.
Тобто - миші, станьте йожиками.
Додано: Суб 20 кві, 2024 08:33
Далі чим 50 км від ЛБЗ шансів у цивільних загинути від обстрілу менші чим від ДТП
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