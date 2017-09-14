Додано: Суб 20 кві, 2024 08:08

budivelnik написав: 2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків.

3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість.

Це хоч зрозуміло? 2 Після того як ми прийшли що і Ви і Я враховують однакові аргументи - то в кінцевому результаті виграє той , хто прийме на себе більше ризиків.3 Якщо Ви живете по алгоритму, якого притримується більшість населення - то у Вас відсутні шанси жити краще ніж живе ця більшість.Це хоч зрозуміло?

У вас у дискусії різні цілі з опонентом.У вас фактично лунає про необхідність випередити інших, жити набагато краще інших.У опонента ж - про достатньо високий рівень життя для себе, незалежно від досягнень отих ризикувальників.Тобто -- да прямуйте ви хоч у мільярдери, ризикуючи, як заманеться, це ваша справа. Справа ж держави, суспільства зробити такі умови, щоб в процесі цього шляху реалізації ваших амбітних бажань, працюючі у вас (у мільйонерів, мільярдерів) працівники мали достатній рівень оплати їх праці та інших доходів в ринку.Спрощено: ризикує, вкалує Гейтс зі своєї компанією; а пенс або студент відніс свої кошти в пенсійний-студенський фонд, який вклав їх у Майкрософт.Держава ж, чиновники пролобіювати, щоб десь в українця стояв виробництва саме Майкрософт.Приносив доходи амерпенсу ..., який ні бум-бум про оті всі ризики, події, рішення.Тобто Гейтс, Байден, Йелен...самі збагачуються і забезпечують збагачення пересічного янкі.Який -- працює на конвейєрі, сидить на пенсії, пиво, бейсбол.Розподіл праці в суспільстві.Все суспільство збагатшується.А у вас лише ...своїм горбом.І проблеми обернути свій капіталець пенса, студента, пересічного -- це лише його власні проблеми.І багатіють тіко шустріки-ризикувальники-пахарі-блатні.Коротше: результат там, де отакі амбітні тянуть вгору не тільки себе, а і пересічних. Навіть якщо ці пересічні і не хочуть))У вас же -- я досяг, а ви лохи. Вам треба ставати такими ж.Тобто - миші, станьте йожиками.