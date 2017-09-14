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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7773777477757776
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:45

русские освобождают свою территорию от самих себя
Россия продолжает терять население в результате естественной убыли, несмотря на триллионный нацпроект «Демография» и призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как во времена Древней Руси.

По итогам января-февраля 2024 года страна лишилась еще 129,7 тысячи человек в результате превышения смертности над рождаемостью, отчитался в пятницу Росстат.Хотя число рождений детей в январе–феврале впервые за много лет незначительно выросло (на 1%, до 201,3 тысячи младенцев), число смертей подскочило сильнее — на 10%, до 331 тысячи.

В результате по сравнению с тем же периодом прошлого года темы естественной убыли увеличились на 27%, или 27,8 тысячи человек, а средняя скорость, с которой вымирает страна, составила 2,1 тысячи человек в день.

Естественную убыль населения официальная статистика фиксирует девятый год подряд. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек, годом ранее естественная убыль составила 594,5 тысячи человек, а в 2021-м, на фоне последствий пандемии Covid-19, достигала рекордных в современной истории страны 1,04 млн человек.

Накопленным итогом в 2016-23 гг Россия потеряла в результате естественной убыли 3,5 млн человек — население Тульской и Белгородской областей вместе взятых, или четыре таких города, как Тюмень или Саратов.

Этот процесс продолжится в ближайшие десятилетия, следует из долгосрочного демографического прогноза Росстата. По оценке ведомства, в 2023–2046 гг. в результате смертности над рождаемостью Россия потеряет 12,7 млн человек.В 2024 году, по прогнозу Росстата, естественная убыль составит  675,1 тысячи человек, в 2025-м — 693,2 тысячи, в 2026–2027 гг. — более 700 тысяч. Затем темпы начнут плавно замедляться — до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч — в 2035-м, но останутся выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х.
интересно в 129,7 тысячи человек входят убитые в 2024г на войне?
Российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, скрывая гигантский «счет» за войну с Украиной, которая уже обошлась налогоплательщикам в 10 трлн рублей и будет стоить еще 11 трлн по итогам текущего года.

В 2023 году практически каждый четвертый рубль, потраченный правительством, ушел на засекреченные статьи, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Доля «тайных» расходов — 22,6% — стала рекордной за два десятилетия доступной статистики (с 2005 года), а общая сумма достигла 7,33 триллиона рублей. Изначально на засекреченные статьи в бюджете-2023 было заложено 6,37 трлн рублей, но по факту такие расходы превысили план почти на 1 трлн рублей.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:58

  vitaliiangel написав:
Ракетний російський удар по Одещині зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до краін Азії та Африки, — Мінвідновлення України.

Атаковані два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з них — належить сінгапурській компанії. Це понад $300 мільйонів інвестицій та майже 1000 робочих місць.
https://t.me/lachentyt/41068




Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня
Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на свої джерела.

Видання стверджує, що угода між Києвом та Москвою була готова й мала бути оголошена турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.

Але, стверджують джерела Reuters, Україна "в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів". Причина такого кроку невідома.

Проєкт угоди, з якою ознайомився Reuters, передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати і не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.


Чомусь пригадалась строка одного імперця:
І залишилась бабка у розбитого корита.

Хто пам'ятає, в мене теж була висока оцінка потенційних можливостей швидкістних морських дронів Малюка, коли вони з'явились, для симетричної морської блокади. І ось є результат - кацапи погодились розблокувати Чорне море.

Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже:
Ні, я хочу бути владическою морською!

В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим.
Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:18

lapay
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим.


Та досить вже причитати!
Нищення флоту - це і є шлях до миру. Без флоту ВЖЕ нема ідеї десанту на Одесу.
Якби знищити ще десяток ТУ, то в ідея обстрілів рештою бомб нова зникла б.
Мир з путіним тільки через наявність зубів. Слабких жертв він тільки доїдає.
Hotab
 
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  #<1 ... 7773777477757776
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