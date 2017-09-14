Россия продолжает терять население в результате естественной убыли, несмотря на триллионный нацпроект «Демография» и призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как во времена Древней Руси.



По итогам января-февраля 2024 года страна лишилась еще 129,7 тысячи человек в результате превышения смертности над рождаемостью, отчитался в пятницу Росстат.Хотя число рождений детей в январе–феврале впервые за много лет незначительно выросло (на 1%, до 201,3 тысячи младенцев), число смертей подскочило сильнее — на 10%, до 331 тысячи.



В результате по сравнению с тем же периодом прошлого года темы естественной убыли увеличились на 27%, или 27,8 тысячи человек, а средняя скорость, с которой вымирает страна, составила 2,1 тысячи человек в день.



Естественную убыль населения официальная статистика фиксирует девятый год подряд. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек, годом ранее естественная убыль составила 594,5 тысячи человек, а в 2021-м, на фоне последствий пандемии Covid-19, достигала рекордных в современной истории страны 1,04 млн человек.



Накопленным итогом в 2016-23 гг Россия потеряла в результате естественной убыли 3,5 млн человек — население Тульской и Белгородской областей вместе взятых, или четыре таких города, как Тюмень или Саратов.



Этот процесс продолжится в ближайшие десятилетия, следует из долгосрочного демографического прогноза Росстата. По оценке ведомства, в 2023–2046 гг. в результате смертности над рождаемостью Россия потеряет 12,7 млн человек.В 2024 году, по прогнозу Росстата, естественная убыль составит 675,1 тысячи человек, в 2025-м — 693,2 тысячи, в 2026–2027 гг. — более 700 тысяч. Затем темпы начнут плавно замедляться — до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч — в 2035-м, но останутся выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х.