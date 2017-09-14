Додано: Суб 20 кві, 2024 09:42

Після звільнення Залужного ситуація покращилася?

Сьогодні п'ята річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді сам Зеленський, але з корекцією на сьогодення.1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?2. Чому через 10 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень пенсії хоча б місяць?4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?5. Чому не покарані прибічники Януковича?6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?7. Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?10. Куди поділися наші карпатські ліси?А ще 15 особистих питань від мене:1.2.Як там Гетьманцев, Шуляк, Дмитрук?3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали?4.у Словенію після початку повномасштабного вторгнення?5.а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових? Чи все ж ви "проєбали"?6.7.- начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму -8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів?9.10. Це ви надали наказ департаменту військової контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу чи хтось інший?11.12. Хто в ОП дав наказ ГУР МО видати дозвіл на виїзд з України "слуги народу" Владислава Трубіцина, який отримав підозру в корупції від НАБУ та так втік за кордон?13.14.Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання.Борислав БЕРЕЗА