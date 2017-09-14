Россия продолжает терять население в результате естественной убыли, несмотря на триллионный нацпроект «Демография» и призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как во времена Древней Руси.
По итогам января-февраля 2024 года страна лишилась еще 129,7 тысячи человек в результате превышения смертности над рождаемостью, отчитался в пятницу Росстат.Хотя число рождений детей в январе–феврале впервые за много лет незначительно выросло (на 1%, до 201,3 тысячи младенцев), число смертей подскочило сильнее — на 10%, до 331 тысячи.
В результате по сравнению с тем же периодом прошлого года темы естественной убыли увеличились на 27%, или 27,8 тысячи человек, а средняя скорость, с которой вымирает страна, составила 2,1 тысячи человек в день.
Естественную убыль населения официальная статистика фиксирует девятый год подряд. В прошлом году смертность превысила рождаемость на 500 тысяч человек, годом ранее естественная убыль составила 594,5 тысячи человек, а в 2021-м, на фоне последствий пандемии Covid-19, достигала рекордных в современной истории страны 1,04 млн человек.
Накопленным итогом в 2016-23 гг Россия потеряла в результате естественной убыли 3,5 млн человек — население Тульской и Белгородской областей вместе взятых, или четыре таких города, как Тюмень или Саратов.
Этот процесс продолжится в ближайшие десятилетия, следует из долгосрочного демографического прогноза Росстата. По оценке ведомства, в 2023–2046 гг. в результате смертности над рождаемостью Россия потеряет 12,7 млн человек.В 2024 году, по прогнозу Росстата, естественная убыль составит 675,1 тысячи человек, в 2025-м — 693,2 тысячи, в 2026–2027 гг. — более 700 тысяч. Затем темпы начнут плавно замедляться — до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч — в 2035-м, но останутся выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х.
интересно в 129,7 тысячи человек входят убитые в 2024г на войне?
Российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, скрывая гигантский «счет» за войну с Украиной, которая уже обошлась налогоплательщикам в 10 трлн рублей и будет стоить еще 11 трлн по итогам текущего года.
В 2023 году практически каждый четвертый рубль, потраченный правительством, ушел на засекреченные статьи, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Доля «тайных» расходов — 22,6% — стала рекордной за два десятилетия доступной статистики (с 2005 года), а общая сумма достигла 7,33 триллиона рублей. Изначально на засекреченные статьи в бюджете-2023 было заложено 6,37 трлн рублей, но по факту такие расходы превысили план почти на 1 трлн рублей.
Ракетний російський удар по Одещині зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до краін Азії та Африки, — Мінвідновлення України.
Атаковані два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з них — належить сінгапурській компанії. Це понад $300 мільйонів інвестицій та майже 1000 робочих місць. https://t.me/lachentyt/41068
Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на свої джерела.
Видання стверджує, що угода між Києвом та Москвою була готова й мала бути оголошена турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.
Але, стверджують джерела Reuters, Україна "в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів". Причина такого кроку невідома.
Проєкт угоди, з якою ознайомився Reuters, передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати і не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.
Чомусь пригадалась строка одного імперця: І залишилась бабка у розбитого корита.
Хто пам'ятає, в мене теж була висока оцінка потенційних можливостей швидкістних морських дронів Малюка, коли вони з'явились, для симетричної морської блокади. І ось є результат - кацапи погодились розблокувати Чорне море.
Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже: Ні, я хочу бути владическою морською!
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим. Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим.
Та досить вже причитати! Нищення флоту - це і є шлях до миру. Без флоту ВЖЕ нема ідеї десанту на Одесу. Якби знищити ще десяток ТУ, то і ідея обстрілів рештою бомберів зникла б. Мир з путіним тільки через наявність зубів. Слабких жертв він тільки доїдає.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав: Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже: Ні, я хочу бути владическою морською!
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим. Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.
Як на мене ,це ясравіша стаття для "комсомольской правди ". Вам дадут нагороду ! Ви настільки вболюваєте за урусів , що немає ніяких сумлінь в зорінтованності . ЖГІТЕ
Hotab написав:Та досить вже причитати! Нищення флоту - це і є шлях до миру. Без флоту ВЖЕ нема ідеї десанту на Одесу. Якби знищити ще десяток ТУ, то в ідея обстрілів рештою бомб нова зникла б. Мир з путіним тільки через наявність зубів. Слабких жертв він тільки доїдає.
Досить херню нести про перемогу vs капітуляція. Повно проміжних варіантів, коли ні один, ні інший не може перемогти. Після деблокади моря наші дрони і далі б стояли на стражі, а каву в Ялті хай п'ють ті, хто за неї топить, за свій рахунок, а не за рахунок роботяг.
lapay написав: Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже: Ні, я хочу бути владическою морською!
В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим. Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.
Як на мене ,це ясравіша стаття для "комсомольской правди ". Вам дадут нагороду ! Ви настільки вболюваєте за урусів , що немає ніяких сумлінь в зорінтованності . ЖГІТЕ
Найнеприємніше, що він начебто з патріотичного табору, але майже дослівно повторює кацапське, яке ми чули з першого дня війни «чим довше ви чините спротив, тим більше вас знищимо. Просто здайтесь і все».
Повно проміжних варіантів, коли ні один, ні інший не може перемогти.
От саме це пітуну ЩЕ ТРЕЬА довести. Бо зараз він хоче саме повністю перемогти. Да і до цього саме це і хотів.
Досить херню нести
Ви казали, що якщо витруть ваше чергове «вмовляння» до миру, то ви підете . Навіть дверима голосно бабахнули, образ модерам насипали на прощання. Передумали?
Сьогодні п'ята річниця дебатів на стадіоні. Мені дуже хочеться почути сьогодні від Зеленського відповіді на питання, які ставив тоді сам Зеленський, але з корекцією на сьогодення.
1. Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? 2. Чому через 10 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? 3. Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень пенсії хоча б місяць? 4. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? 5. Чому не покарані прибічники Януковича? 6. Чому всі ваші люди мають обидві руки? 7. Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація? 8. Яка ваша частка із незаконного копання бурштину? 9. Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? 10. Куди поділися наші карпатські ліси?
А ще 15 особистих питань від мене:
1. Що з Бакановим? 2. Чому ваша партія "Слуга народу" - це кубло зрадників, корупціонерів та брехунів? Як там Гетьманцев, Шуляк, Дмитрук? 3. Ви казали "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Ви йдете чи тоді збрехали? 4. Чому екс-міністр оборони Таран, який саботував закупівлю снарядів для ЗСУ та держзамовлення на ракети замість покарання був призначений вами послом у Словенію після початку повномасштабного вторгнення? 5. Хто у владі прийняв рішення та наказав військовим розмінувати Чонгар, а сьогодні намагається звинуватити у цьому військових? Чи все ж ви "проєбали"? 6. Ви в темі чи в долі закупівлі яєць по 17 гривень? Якщо ні, то хто? Хто покараний за схеми у МО під час війни? 7. Чому ви призначили на найвищі посади в СБУ - начальника Головного управління внутрішньої безпеки та начальника Головного управління СБУ по Криму - російських агентів Наумова та Кулініча? 8. Чому не була проведена евакуація дітей, пенсіонерів, інвалідів та інших з територій, які були під загрозою першого удару з боку окупантів? 9. Які на смак шашликі? 10. Це ви надали наказ департаменту військової контррозвідки СБУ переслідувати солдата Березу чи хтось інший? 11. Це ви надали наказ департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ слідкувати за робітниками BIHUS.INFO чи хтось інший? 12. Хто в ОП дав наказ ГУР МО видати дозвіл на виїзд з України "слуги народу" Владислава Трубіцина, який отримав підозру в корупції від НАБУ та так втік за кордон? 13. Після звільнення Залужного ситуація покращилася? 14. Ви казали, що ви усі вмерли б у Криму, але "зелених чоловічків" не пустили... А що ж відбулося з Херсоном, Маріуполем, Пологами, Мелітополем і як вам живеться після цього? На коліна стати не хочете? 15. Все ще вважаєте, що просто треба перестати стріляти?
Ну і ще одне маленьке, але не останне, запитання. Володимире Олександровичу, вам не соромно?