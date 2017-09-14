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Добрий день! Чи можна тут отримати більш детальне роз'яснення щодо нового впровадження (чи як воно називається правильно) стосовно чоловіків за кордоном. Що вони мають з'явитися в консульство і поновити дані, інакше їх документи не дійсні? Чи є це обов'язково? Які наслідки якщо це зробити і якщо не зробити? Чи можуть у консульстві дати повістку, чи зобов'язати повернутися в Україну? І якщо можуть, то які наслідки, якщо цього не зробити? Мова йде про хлопця, якому 24 роки (через 4 міс буде 25), який з 16 років живе за кордоном, і має там вид на проживання . Військового квитка, відповідно, не має, і на обліку не стоїть. Як це все проходить у такому випадку? Я чула, що потрібно зробити буде військовий квиток онлайн і стати на облік (а хтось казав, що в Україну для цього потрібно буде їхати) Ситуація ускладнюється ще й тим, що він втратив і закордонний, і укр паспорт. Дякую!

