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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7775777677777778>
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лапай , рекомендую для перегляду чого глобально хотів пітун
Якщо серед 2.5 млн переглядів вас ще нема.


Заблокують, а не витруть.


А, шантаж так виглядав, пон)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:50

Hotab
Я читав цю статтю, і не раз. Відосики не дивлюсь.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:51

  lapay написав:Hotab
Я читав цю статтю, і не раз. Відосики не дивлюсь.

А я навіть льотну документацію не читаю, чекаю коли фільм вийде.

Нєфтянка знов.

https://t.me/zloyodessit/21523
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 кві, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:56

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Banderlog написав:
Всюдисвоя
Мене звати Всюдисвоя і я закордонний патріот.
не вірю я в закордонних патріотів. Ми не жиди, й не цигани українці привязані до землі. Не існує української мафії закордоном))) хіба в чехії)
Ви вклались в овдп?


Вклався. Вони ще й писали “дякуємо за вашу підтримку” :) Гарні скріни. Тролити типків, які бува питають чи купив машину для ЗСУ.


Не видно серед еміграції святкувань і фестивалів типу “о, ми вже виїхали, і чхати хотіли на неможливість повернутись...”

Навпаки. Отаке пишуть:
Військовий юрист, адвокат. Консультації, поради військовослужбовцям.

Добрий день! Чи можна тут отримати більш детальне роз'яснення щодо нового впровадження (чи як воно називається правильно) стосовно чоловіків за кордоном. Що вони мають з'явитися в консульство і поновити дані, інакше їх документи не дійсні? Чи є це обов'язково? Які наслідки якщо це зробити і якщо не зробити? Чи можуть у консульстві дати повістку, чи зобов'язати повернутися в Україну? І якщо можуть, то які наслідки, якщо цього не зробити? Мова йде про хлопця, якому 24 роки (через 4 міс буде 25), який з 16 років живе за кордоном, і має там вид на проживання. Військового квитка, відповідно, не має, і на обліку не стоїть. Як це все проходить у такому випадку? Я чула, що потрібно зробити буде військовий квиток онлайн і стати на облік (а хтось казав, що в Україну для цього потрібно буде їхати) Ситуація ускладнюється ще й тим, що він втратив і закордонний, і укр паспорт. Дякую!
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:09

  Hotab написав:
  холява написав:
  lapay написав:
Але тут виходить бабка і гнусавим голосом каже:
Ні, я хочу бути владическою морською!

В нас катастрофічно не вистачає грошей в бюджеті, плануються підняти податки і акцизи, ми можемо значно підняти прибутки наших експортерів, але ніт - наші дрони знищать чф рф і деокупують Крим.
Це яскравий приклад "ефективного менеджменту" і так воно у всьому. Просто немає слів.


Як на мене ,це ясравіша стаття для "комсомольской правди ".
Вам дадут нагороду !
Ви настільки вболюваєте за урусів , що немає ніяких сумлінь в зорінтованності .
ЖГІТЕ

Найнеприємніше, що він начебто з патріотичного табору, але майже дослівно повторює кацапське, яке ми чули з першого дня війни «чим довше ви чините спротив, тим більше вас знищимо. Просто здайтесь і все».

Повно проміжних варіантів, коли ні один, ні інший не може перемогти.

От саме це пітуну ЩЕ ТРЕЬА довести. Бо зараз він хоче саме повністю перемогти. Да і до цього саме це і хотів.
Досить херню нести


Ви казали, що якщо витруть ваше чергове «вмовляння» до миру, то ви підете . Навіть дверима голосно бабахнули, образ модерам насипали на прощання. Передумали?

Ну не повторює Лепей "здайтесь і все". Не каже цього.

Ну це ж дійсно капець, як ви і Холява та Ко перекручуєте його думку...

В нього чітко вказано навіщо і чому, на його думку, треба йти на РПВ. ТОЧНІШЕ - треба пробувати і намагатися РПВ.
Для -- збільшення своєї міцності (обороноздатності) під час РПВ.
Тому що -- активні бойові дії наносять суттєвий негативний вплив на Україну.

Звісно, що з таким баченням, аргументами Лепея теж можна сперечатися, доводити інше. Аргументів повним повно. У вас же лунало -- зменшиться допомога; оркостан сам підсилиться за цей час; і т.д.
Це можна обговорювати, спробувати побачити який вийде баланс і що вигідніше.
Але ж ви і Ко чомусь застосовуєте безпідставні --- зрада, наративи тощо.
Це і є методи отієї раіссі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:19

  Hotab написав:
  lapay написав:Повно проміжних варіантів, коли ні один, ні інший не може перемогти.

От саме це пітуну ЩЕ ТРЕЬА довести. Бо зараз він хоче саме повністю перемогти. Да і до цього саме це і хотів.

[/quote]
Про зараз хоче саме повністю перемоги. Да і до цього хотів:

Буквально нещодавно:
Лавров заявил, что Россия готова закончить войну "дипломатически", но учетом того, что уже захватила
ИРИНА БАЛАЧУК — СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ 2024, 12:22
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/14/7441816/

Як мінімум, були отакі заяви.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:20

  detroytred написав:Ну не повторює Лепей "здайтесь і все". Не каже цього.

Ну це ж дійсно капець, як ви і Холява та Ко перекручуєте його думку...

В нього чітко вказано навіщо і чому, на його думку, треба йти на РПВ. ТОЧНІШЕ - треба пробувати і намагатися РПВ.
Для -- збільшення своєї міцності (обороноздатності) під час РПВ.
Тому що -- активні бойові дії наносять суттєвий негативний вплив на Україну.

Звісно, що з таким баченням, аргументами Лепея теж можна сперечатися, доводити інше. Аргументів повним повно. У вас же лунало -- зменшиться допомога; оркостан сам підсилиться за цей час; і т.д.
Це можна обговорювати, спробувати побачити який вийде баланс і що вигідніше.
Але ж ви і Ко чомусь застосовуєте безпідставні --- зрада, наративи тощо.
Це і є методи отієї раіссі...

Лапею почему-то очень не нравится упоминания о гарантиях безопасности, особенно ядерных. Вначале гарантии безопасности, потом вооружения, и только потом рпв. Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:25

stm

Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))


Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:34

  detroytred написав:Ну не повторює Лепей "здайтесь і все". Не каже цього.

Ну це ж дійсно капець, як ви і Холява та Ко перекручуєте його думку...

В нього чітко вказано навіщо і чому, на його думку, треба йти на РПВ. ТОЧНІШЕ - треба пробувати і намагатися РПВ.
Для -- збільшення своєї міцності (обороноздатності) під час РПВ.
Тому що -- активні бойові дії наносять суттєвий негативний вплив на Україну.

Звісно, що з таким баченням, аргументами Лепея теж можна сперечатися, доводити інше. Аргументів повним повно. У вас же лунало -- зменшиться допомога; оркостан сам підсилиться за цей час; і т.д.
Це можна обговорювати, спробувати побачити який вийде баланс і що вигідніше.
Але ж ви і Ко чомусь застосовуєте безпідставні --- зрада, наративи тощо.
Це і є методи отієї раіссі...

РПВ для нас можливе лише з якимось гарантіями. Наприклад, підконтрольні території беруть в НАТО, як свого часу Німеччину. Тоді ми дійсно можемо зализати рани і почати відбудовуватися не боячись повторного вторгнення.
А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов? росії знімають санкції, вона на повну качає газ і нафту, штампує нові бляшанки, ракети, чмобіків і тп. У нас же всі розуміють, що продовження незабаром, і 18-60 штурмують кордон. Ніхто і ломаного гроша не вкладе сюди, інвестори хрестяться почувши "Україна", бо ніхто не гарантує їм повернення капіталів. Зброї та грошей партнери також не дадуть, щоб не дратувати путіна.
Ну і крім того, на болотах ясно сказали, що приросли "споконвічними" регіонами, тобто навіть для РПВ візьми і віддай ще Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ...
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:34

  hxbbgaf написав:Все, на фупе меня забанили на 3 месяца, усмотрели ворожу пропаганду в том, что я написал, что справедливо бы было сперва мобилизировать хотя бы часть ментов, абсолютно здоровых, умеющих обращаться с оружием, дававших присягу и т.д., и молодых пенсионеров-силовиков, а потом уже ограниченно пригодных.

стадия принятия. сначала все банят. а через пол года-год об этом говорит СНБО.
вчера ты иноагент кремля, дисидент, а завтра уже патриот
Бетон
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