Обов'язково почати з 1991 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях кордонів, причинах війни, ролі кожного президента і т.д.)))
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:34
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43
Хто на ком стояв?
Перечитайте самі разів 10 моє повідомлення, а потім, будь ласка, задайте питання за адресою.
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:44
The_Rebel[/b]
С этими городами вообще прикольный прецедент выходит
Ты у себя там включаешь по конституции в свои территории несколько областей, слегка надавил на хохлов, и они отдали. Можно дальше включать. Их отдают же.
То ли дело когда за каждую авдеевку десятки тысяч мертвых кацапов , а город достается как лунная поверхность. Прикольная цена за важный трофей. С которым хз что и делать. И не отстроишь, и оставить вроде как стыдно. Появится желание дальше включать и добывать?
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:46
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Живих кацапів достатньо, щоб брати тисячі Авдіївок, тому на це можна не зважати в перспективі 5-10 років.
ИМХО навіть попри криві санкції, гроші - найбільш обмежений ресурс у москалів, який може закінчитись в перспективі кількох років, особливо якщо ми продовжимо бити по НПЗ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:49
Ну не з окулярів же по 350.
Починати треба з Гегеля хоча б.
Та законів Ньютона.
З аксіом.
На цьому будується думка, аргументована.
А не, як у вас і Ко, на випадках зі стелі та хатєлках.
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:55
Дюрі-бачі
То поеятно. И даже хоть порог цены для кацапа гипертрофированно высок, но он есть. И до последнего кацара никто авдеевеи брать не будет. В афгане хватило тысяч 50-100 (неоф. цифры)
У нас пока в разы больше им не хватает. Но порог этот есть. Ну и невосполнимые потери техники тоже приближают конец. Тушки, ашки, корабли - это либо вообще не построится никогда, либо через десятки лет
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