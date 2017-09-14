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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7775777677777778
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:34

  Hotab написав:stm

Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))


Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀

Обов'язково почати з 1991 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях кордонів, причинах війни, ролі кожного президента і т.д.)))
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 20 кві, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43

  stm написав:Лапею почему-то очень не нравится упоминания о гарантиях безопасности, особенно ядерных. Вначале гарантии безопасности, потом вооружения, и только потом рпв. Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))

Хто на ком стояв?

Перечитайте самі разів 10 моє повідомлення, а потім, будь ласка, задайте питання за адресою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:44

The_Rebel[/b]


Ну і крім того, на болотах ясно сказали, що приросли "споконвічними" регіонами, тобто навіть для РПВ візьми і віддай ще Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ...




С этими городами вообще прикольный прецедент выходит
Ты у себя там включаешь по конституции в свои территории несколько областей, слегка надавил на хохлов, и они отдали. Можно дальше включать. Их отдают же.
То ли дело когда за каждую авдеевку десятки тысяч мертвых кацапов , а город достается как лунная поверхность. Прикольная цена за важный трофей. С которым хз что и делать. И не отстроишь, и оставить вроде как стыдно. Появится желание дальше включать и добывать?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:46

  Hotab написав:stm

Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))

Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀

Не просто корінець, а корінець-то.
Рахуйте абзаци)) і стрибайте по вершкам. А краще з гаслами-закликами, як на мітингу.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:То ли дело когда за каждую авдеевку десятки тысяч мертвых кацапов
Живих кацапів достатньо, щоб брати тисячі Авдіївок, тому на це можна не зважати в перспективі 5-10 років.
ИМХО навіть попри криві санкції, гроші - найбільш обмежений ресурс у москалів, який може закінчитись в перспективі кількох років, особливо якщо ми продовжимо бити по НПЗ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 20 кві, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:49

  fler написав:
  Hotab написав:stm

Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))


Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀

Обов'язково почати з 1991 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях кордонів, причинах війни, ролі кожного президента і т.д.)))

Ну не з окулярів же по 350.

Починати треба з Гегеля хоча б.
Та законів Ньютона.
З аксіом.
На цьому будується думка, аргументована.
А не, як у вас і Ко, на випадках зі стелі та хатєлках.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?

Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:55

Дюрі-бачі

Живих кацапів достатньо, щоб брати тисячі Авдіївок,


То поеятно. И даже хоть порог цены для кацапа гипертрофированно высок, но он есть. И до последнего кацара никто авдеевеи брать не будет. В афгане хватило тысяч 50-100 (неоф. цифры)
У нас пока в разы больше им не хватает. Но порог этот есть. Ну и невосполнимые потери техники тоже приближают конец. Тушки, ашки, корабли - это либо вообще не построится никогда, либо через десятки лет
Hotab
 
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