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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:34
Hotab написав:stm
Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))
Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀
Обов'язково почати з 1991 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях кордонів, причинах війни, ролі кожного президента і т.д.)))
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:43
stm написав:
Лапею почему-то очень не нравится упоминания о гарантиях безопасности, особенно ядерных. Вначале гарантии безопасности, потом вооружения, и только потом рпв. Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))
Хто на ком стояв?
Перечитайте самі разів 10 моє повідомлення, а потім, будь ласка, задайте питання за адресою.
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detroytred
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:44
The_Rebel[/b]
Ну і крім того, на болотах ясно сказали, що приросли "споконвічними" регіонами, тобто навіть для РПВ візьми і віддай ще Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ...
С этими городами вообще прикольный прецедент выходит
Ты у себя там включаешь по конституции в свои территории несколько областей, слегка надавил на хохлов, и они отдали. Можно дальше включать. Их отдают же.
То ли дело когда за каждую авдеевку десятки тысяч мертвых кацапов , а город достается как лунная поверхность. Прикольная цена за важный трофей. С которым хз что и делать. И не отстроишь, и оставить вроде как стыдно. Появится желание дальше включать и добывать?
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:46
Hotab написав:stm
Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))
Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀
Не просто корінець, а корінець-то.
Рахуйте абзаци)) і стрибайте по вершкам. А краще з гаслами-закликами, як на мітингу.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:48
Hotab написав:
То ли дело когда за каждую авдеевку десятки тысяч мертвых кацапов
Живих кацапів достатньо, щоб брати тисячі Авдіївок, тому на це можна не зважати в перспективі 5-10 років.
ИМХО навіть попри криві санкції, гроші - найбільш обмежений ресурс у москалів, який може закінчитись в перспективі кількох років, особливо якщо ми продовжимо бити по НПЗ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 20 кві, 2024 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:49
fler написав: Hotab написав:stm
Давайте разлого оспорьте тезис что рпв, а гарантии как-нибудь потом, философски пожалуйста, на листов 10 )))
Да! Щоб ясно було де «корінець» 😀
Обов'язково почати з 1991 року, щоб розставити всі крапки над "і" у питаннях кордонів, причинах війни, ролі кожного президента і т.д.)))
Ну не з окулярів же по 350.
Починати треба з Гегеля хоча б.
Та законів Ньютона.
З аксіом.
На цьому будується думка, аргументована.
А не, як у вас і Ко, на випадках зі стелі та хатєлках.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:52
The_Rebel написав:
А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?
Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.
Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 10:55
Дюрі-бачі
Живих кацапів достатньо, щоб брати тисячі Авдіївок,
То поеятно. И даже хоть порог цены для кацапа гипертрофированно высок, но он есть. И до последнего кацара никто авдеевеи брать не будет. В афгане хватило тысяч 50-100 (неоф. цифры)
У нас пока в разы больше им не хватает. Но порог этот есть. Ну и невосполнимые потери техники тоже приближают конец. Тушки, ашки, корабли - это либо вообще не построится никогда, либо через десятки лет
5-10 «сухих» в год с авиазавода - это тоже можно сказать что не восполнение потерь.
А краще з гаслами-закликами, як на мітингу.
Так це ж функціонал викладача ВВНЗ. Виходьте «за кафедру», читайте нам про кіосакі)
З корінцями і «-то»
Де ви взагалі взяли цю лексику? Ви державною нічого не читаєте? Там нема такого. В українській «-бо» в цій ролі. А корінця взагалі нема) Якщо це не про порно)
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 20 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 11:00
У ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області невідомі розстріляли поліцейських.
Як повідомляє Національна поліція України, близько 2 години ночі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
"В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - повідомили у поліції.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
Нацполіція також показала фото з місця стрілянини. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства.
Тим часом низка українських Telegram-каналів опублікувала відео із ймовірними підозрюваними. Вони "засвітилися" на одній з АЗС поблизу місця злочину. На кадрах видно, що водій був вдягнутий у військову форму. Його пасажир вдягнутий у спецодяг чорного кольору, який носять деякі силові структури.
Реакція Клименка з'явилася у його Telegram-каналі. Він заявив, що немає жодних виправдань цьому злочину, а винних чекає покарання за всією суворістю закону."Неважливо, хто та в якому одязі... В якому стані та з якої причини.
Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону", - зазначив Клименко, опосередковано підтвердивши, що підозрювані можуть бути причетними до військової служби.
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