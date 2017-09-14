detroytred написав:Ну не повторює Лепей "здайтесь і все". Не каже цього.
Ну це ж дійсно капець, як ви і Холява та Ко перекручуєте його думку...
В нього чітко вказано навіщо і чому, на його думку, треба йти на РПВ. ТОЧНІШЕ - треба пробувати і намагатися РПВ. Для -- збільшення своєї міцності (обороноздатності) під час РПВ. Тому що -- активні бойові дії наносять суттєвий негативний вплив на Україну.
Звісно, що з таким баченням, аргументами Лепея теж можна сперечатися, доводити інше. Аргументів повним повно. У вас же лунало -- зменшиться допомога; оркостан сам підсилиться за цей час; і т.д. Це можна обговорювати, спробувати побачити який вийде баланс і що вигідніше. Але ж ви і Ко чомусь застосовуєте безпідставні --- зрада, наративи тощо. Це і є методи отієї раіссі...
РПВ для нас можливе лише з якимось гарантіями. Наприклад, підконтрольні території беруть в НАТО, як свого часу Німеччину. Тоді ми дійсно можемо зализати рани і почати відбудовуватися не боячись повторного вторгнення. А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов? росії знімають санкції, вона на повну качає газ і нафту, штампує нові бляшанки, ракети, чмобіків і тп. У нас же всі розуміють, що продовження незабаром, і 18-60 штурмують кордон. Ніхто і ломаного гроша не вкладе сюди, інвестори хрестяться почувши "Україна", бо ніхто не гарантує їм повернення капіталів. Зброї та грошей партнери також не дадуть, щоб не дратувати путіна. Ну і крім того, на болотах ясно сказали, що приросли "споконвічними" регіонами, тобто навіть для РПВ візьми і віддай ще Запоріжжя, Херсон, Слов'янськ, Краматорськ...
В самому початку помилка. Очікувати повторного вторгнення від Мордору Україна повинна завжди і за будь-яких гарантій, ситуацій та умов. Це аксіома.
Звісно, що партнери повинні взяти на себе зобов'язання, якщо теж бажають нашої згоди на РПВ. Зобов'язання допомоги після РПВ. Звісно що ні про яке повне!!! зняття санкцій з раші лише за РПВ не може і не буде ніякої мови. Хотєлки орків це лише в якості торгу.
Чи зможемо ми за час РПВ самі наштампувати ліній Зеленського та своїх ракет тощо -- залежить від нас.
Крім того, партнери чудово розуміють, що передовим бастіоном між Заходом і Мордором є і може бути тільки Україна. Тому підтримка країни-фортеці була, є і буде. Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися. А ми бажаємо від них по максимуму. Десь посередині і буде компроміс.
The_Rebel написав:А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?
Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть. Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.
От у Кореї зовсім інша ситуація, за неї навіть солдати США воювали. Тому їх ніхто просто так не віддасть. Ну і на її землі претендує прямо лише КНДР, а не найбільша країна світу. Це можна порівняти, якби у нас була війна з Білоруссю. Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять. Ну а далі, апетит приходить під час їжі, як каже Хотаб, що їм заважає вписати в конституцію нові землі. Там де Херсон, там і Одеса. Там де Запоріжжя, там і Дніпро. Там де Слов'янськ/Краматорськ, там і Харків. Колись навіть Зеленський продвигав такі ідеї "просто перестать стрелять", цікаво чому він діаметрально змінив свою думку?
Hotab написав:А краще з гаслами-закликами, як на мітингу.
Так це ж функціонал викладача ВВНЗ. Виходьте «за кафедру», читайте нам про кіосакі) З корінцями і «-то» Де ви взагалі взяли цю лексику? Ви державною нічого не читаєте? Там нема такого. В українській «-бо» в цій ролі. А корінця взагалі нема) Якщо це не про порно)[/quote] Знов вигадки. Зі стелі. Функціонал викладача читати лекції, проводити групові, практичні і лабораторні заняття згідно відповідних вимог та настанов. І там нема ні закликів, ні -то, ні корінців.
Оскільки тут хфорум... То у мене є змога обирати: - як хочу; - відповідно аудиторії.
Лекція та інше заняття готується... годин. Відточуються роками. Навіщо мені напружуватися для побазікати коло під'їзда на лавці з бабцями (сорян, на хфорумі)))
Тобто одна справа - для діла; інша - для душі. Потеревініти.
І можу я хоч щось вигадати, бо хочеться -- оті "-то" та "корінці"????? Ви вигадаєте купу брехні на особисту адресу і нічо, а мені -то і корінцями докоряєте. Сюр...!!!!!
detroytred написав:В самому початку помилка. Очікувати повторного вторгнення від Мордору Україна повинна завжди і за будь-яких гарантій, ситуацій та умов. Це аксіома. Звісно, що партнери повинні взяти на себе зобов'язання, якщо теж бажають нашої згоди на РПВ. Зобов'язання допомоги після РПВ. Звісно що ні про яке повне!!! зняття санкцій з раші лише за РПВ не може і не буде ніякої мови. Хотєлки орків це лише в якості торгу.
Чи зможемо ми за час РПВ самі наштампувати ліній Зеленського та своїх ракет тощо -- залежить від нас.
Крім того, партнери чудово розуміють, що передовим бастіоном між Заходом і Мордором є і може бути тільки Україна. Тому підтримка країни-фортеці була, є і буде. Інша справа, що партнери хотят халяви -- по мінімуму відкупитися. А ми бажаємо від них по максимуму. Десь посередині і буде компроміс.
Так у чому помилка, про це й річ, що ви й пишете (виділив). Спочатку гарантії, але не на кшталт Будапештського меморандуму, бо лохів вже нема, поплатилися за це. Як максимум НАТО, як мінімум гарантії ядерних держав ввести війська при повторному нападі. А потім вже РПВ. Я надіюсь, щось таке будуть обговорювати на Вашингтонському саміті НАТО. Ну і санкції залишаються, ви також пишете, тому по мірі того як дід буде старіти у росіянців пройде ейфорія за приєднання Донбасу, почнуть скиглити нащо їм тянути ті розрушені території такою ціною. І є можливість вернути їх мирним шляхом після смерті діда