Додано: Суб 20 кві, 2024 11:12

lapay написав: The_Rebel написав: А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов? А як ви собі уявляєте РПВ без додаткових умов?

Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.

Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах. Буквально і дослівно - не стріляй і роби що хочеш, і проти тебе можуть робити, що хочуть.Ніяких гарантій ніхто нікому не дасть, тим паче кацапи нам. Гарантії Кореї це мільйони снарядів на їх складах, а до того американська ядерна зброя. В нас її точно не буде. Наша безпека - наша фортифікація і зброя на підземних складах.

От у Кореї зовсім інша ситуація, за неї навіть солдати США воювали. Тому їх ніхто просто так не віддасть. Ну і на її землі претендує прямо лише КНДР, а не найбільша країна світу. Це можна порівняти, якби у нас була війна з Білоруссю.Уявімо, що ми зробимо по вашому плану - навіть якщо повністю перестанемо стріляти, то хто сказав, що Росія перестане? Як мінімум продовжать до захоплення територій по своїй конституції. Це те що вони навіть прямо говорять. Ну а далі, апетит приходить під час їжі, як каже Хотаб, що їм заважає вписати в конституцію нові землі. Там де Херсон, там і Одеса. Там де Запоріжжя, там і Дніпро. Там де Слов'янськ/Краматорськ, там і Харків.Колись навіть Зеленський продвигав такі ідеї "просто перестать стрелять", цікаво чому він діаметрально змінив свою думку?